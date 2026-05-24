Perú

¿Sabía que puede invertir en palta o arándano sin ser agricultor? Así funciona el nuevo modelo agroexportador que gana terreno en Perú

Las agroexportaciones peruanas superaron los US$1.330 millones solo en enero de 2026, impulsadas por productos como la palta y nuevos cultivos emergentes, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Guardar
Google icon
palta hass peruana
Los proyectos agrícolas peruanos ofrecen contratos renovables de hasta 15 años, donde la empresa gestiona la producción y el inversor recibe rendimientos.

Invertir en agroexportación ya no es solo para grandes empresas. En los últimos años, un nuevo modelo ha comenzado a atraer a personas que buscan alternativas para multiplicar sus ingresos: se trata de la adquisición o arriendo de terrenos agrícolas para que una empresa especializada los cultive, exporte la producción y reparta las utilidades con el inversionista.

Uno de sus mayores atractivos son los márgenes de ganancia: en algunos proyectos, como los que cultivan pitahaya, quienes participan pueden recuperar entre el 70% y el 75% de su inversión inicial en el primer año productivo y empezar a percibir utilidades líquidas a partir del tercer año.

PUBLICIDAD

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el sector agroexportador peruano alcanzó más de US$1.330 millones en enero de 2026, con un crecimiento interanual de 8,4%. Productos como la palta y cultivos emergentes como la pitahaya lideran el impulso de esta tendencia, que suma cada vez más actores y se diversifica hacia nuevos mercados.

Cómo opera el modelo: del terreno a la exportación

De acuerdo con Diego Pajuelo, gerente de Megaproyecto Pachamama, el funcionamiento es sencillo y busca democratizar el acceso a la agroexportación.

Empresas privadas adquieren grandes extensiones de tierra agrícola en la costa o sierra peruanas -antes estudian el clima y buscan potenciales compradores en el exterior- y las dividen en lotes de diferentes tamaños, que pueden ir desde 1.000 hasta 3.000 metros cuadrados.

PUBLICIDAD

pitahaya
El esquema de inversión agrícola garantiza al inversor el derecho sobre el terreno, incluso si la empresa operadora deja de funcionar, según los contratos.

Por ejemplo, estos lotes pueden ofrecerse a inversionistas con montos iniciales que rondan los 80.000 - 100.000 soles por 1.000 metros cuadrados, aunque la cifra puede variar según el proyecto y la zona.

El pago se suele estructurar en dos partes, explica Pajuelo: la mitad o una parte se abona al inicio y el saldo se descuenta, año a año, de las utilidades que se logran con la venta de las cosechas en el extranjero.

El experto explica que el atractivo de este modelo está en que el inversionista no necesita tener experiencia agrícola ni involucrarse en la gestión del campo.

Y es que la empresa operadora asume el trabajo integral: desde la preparación del terreno y la siembra, hasta la contratación de personal, manejo técnico, cosecha, certificaciones y exportación.

Qué se cultiva y cómo se eligen los productos

El segmento en el que juega Pachamama, explica, es dinámico y permite trabajar con cultivos de alta demanda internacional como pitahaya, palta, arándano, maracuyá y tara, entre otros.

La elección depende de la viabilidad técnica del terreno, la demanda de los mercados de destino y la posibilidad de obtener certificaciones fitosanitarias.

Esto es lo que pasa si comes arándanos todos los días, según dietistas
Los cultivos elegidos para agroexportación dependen de la viabilidad técnica, la demanda internacional y las certificaciones fitosanitarias.

Algunos proyectos, como los de pitahaya, ofrecen incluso esquemas de pago flexibles, donde parte de la inversión inicial puede financiarse y pagarse con las futuras cosechas.

Pajuelo destaca que la pitahaya tiene un mercado creciente en Europa y Asia, mientras que la palta hass es uno de los productos más estables y consolidados en la canasta exportadora peruana.

Además, la diversidad de cultivos permite además mitigar los riesgos que pueden surgir por la variabilidad de precios internacionales o problemas sanitarios.

Plazos y márgenes: cómo y cuándo se recupera la inversión

El modelo promete rendimientos superiores a los de otras alternativas tradicionales. El inversionista suele recuperar entre el 70% y 75% de su inversión inicial tras la primera cosecha, y el resto durante el segundo año.

A partir del tercer año, las utilidades que recibe el inversionista ya son líquidas, es decir, descontados todos los gastos operativos, administrativos, logísticos e impuestos.

El contrato habitual es de 15 años, renovable. Durante ese tiempo, la empresa se encarga de toda la gestión agrícola y comercial. El inversionista recibe informes y rendimientos según lo estipulado, sin necesidad de participar en el trabajo de campo.

Autoridades de Áncash piden reconsiderar proyecto de ley que afecta planificación del proyecto Chinecas. (Foto: Agencia Andina)
Con todo, el sector agroexportador enfrenta riesgos por la solvencia de la empresa gestora, fluctuaciones de precios internacionales y factores climáticos.

Cláusulas de seguridad y riesgos a considerar

Uno de los puntos que más consultan quienes evalúan este modelo es la seguridad del negocio. Los contratos suelen incluir la formalización del derecho de uso o de propiedad del terreno, la obligación de la empresa operadora de gestionar el cultivo y la liquidación transparente de utilidades.

Si la empresa quebrara o dejara de operar, el inversionista mantiene su derecho sobre el terreno y puede buscar a otra compañía que continúe el trabajo agrícola y exportador.

No obstante, la mayoría de estos esquemas no opera bajo un fideicomiso, por lo que la continuidad depende de la solvencia y la reputación de la empresa gestora.

Entre los riesgos figuran las fluctuaciones de precios en los mercados internacionales, problemas climáticos, cambios en la demanda global o restricciones fitosanitarias.

contenedor - exportacion - comercio
El portafolio exportador incluye pitahaya, palta hass, arándano, maracuyá y tara, dirigidos a mercados de Europa y Asia.

Una opción en expansión y con futuro

Este modelo de inversión agrícola-inmobiliaria todavía es reciente en Perú, pero su potencial es grande, según explica el titular de Megaproyecto Pachamama.

La expansión de megaproyectos de irrigación como Olmos, Chavimochic, Majes o Chinecas podría abrir más espacio para estos esquemas, facilitando la entrada de nuevos inversionistas y diversificando la oferta exportable.

La experiencia de empresas como Pachamama muestra que, con una gestión profesional y contratos claros, la agroexportación puede abrir oportunidades de rentabilidad para quienes buscan alternativas a las inversiones tradicionales, siempre con la recomendación de analizar cuidadosamente cada propuesta y conocer los riesgos antes de comprometer su capital.

Temas Relacionados

agriculturaagroexportaciónpaltasarándanosinversionesperu-economia

Más Noticias

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El cuadro ‘cervecero’ necesita una victoria contra el equipo tarmeño para distanciarse de los puestos de descenso. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Elecciones Regionales y Municipales: Delegados de partidos eligen hoy a sus candidatos para el 4 de octubre

La proclamación de resultados se espera para el próximo 1 de junio según el calendario electoral del proceso

Elecciones Regionales y Municipales: Delegados de partidos eligen hoy a sus candidatos para el 4 de octubre

Policía captura a seis presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre

La intervención de un equipo especializado permitió ubicar a los implicados en la muerte de Víctor Hugo Febre, entre ellos una mujer y dos exconvictos

Policía captura a seis presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en el Gallardo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El elenco ‘bajopontino’ buscará hacer respetar la casa para salir del mal momento, aunque delante tendrá al conjunto tarmeño, que viene de cinco duelos sin perder. Conoce los detalles del cotejo

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en el Gallardo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Yaco Eskenazi elogia el ascenso de Nicola Porcella y hace mea culpa por no aconsejarlo en su peor momento: “Me siento en deuda con él”

El conductor remarca la evolución de su amigo en la industria y resalta su capacidad para superar obstáculos y reinventarse en el ambiente artístico

Yaco Eskenazi elogia el ascenso de Nicola Porcella y hace mea culpa por no aconsejarlo en su peor momento: “Me siento en deuda con él”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones Regionales y Municipales: Delegados de partidos eligen hoy a sus candidatos para el 4 de octubre

Elecciones Regionales y Municipales: Delegados de partidos eligen hoy a sus candidatos para el 4 de octubre

Debate presidencial 2026: ¿a qué hora inicia hoy el versus entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú?

Ahora Nación anuncia un “voto crítico” para Roberto Sanchez en segunda vuelta: “viciar el voto beneficiaría a Fuerza Popular”

El Poder Judicial rechaza archivo del caso contra Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos en 2016

Roberto Sánchez critica a Jorge Nieto por anunciar voto viciado en la segunda vuelta: “está grandecito para asumir responsabilidad”

ENTRETENIMIENTO

Yaco Eskenazi elogia el ascenso de Nicola Porcella y hace mea culpa por no aconsejarlo en su peor momento: “Me siento en deuda con él”

Yaco Eskenazi elogia el ascenso de Nicola Porcella y hace mea culpa por no aconsejarlo en su peor momento: “Me siento en deuda con él”

Santos Bravos en Perú: apertura de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

La emotiva despedida de Flaco Granda y Julinho tras el final de Más que fútbol en +QTV: “Me da mucha pena que termine”

Renato Rossini Jr. fue eliminado ‘La Granja VIP’: Mónica Torres, Pati Lorena y Pamela López fueron salvadas

Tiktoker Zully y streamer ‘Cañita’ oficializan su relación: “Llevamos dos meses”

DEPORTES

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en el Gallardo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Luis Advíncula hizo sincera confesión tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Para esto vinimos, para poner al club donde se merece”

Pablo Guede hizo duro descargo tras ganar el Torneo Apertura: “Si en Alianza Lima todos tiraran para el mismo lado, sería distinto”

Partidos de hoy, domingo 24 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo