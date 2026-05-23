Sismo se sintió en Loreto este sábado 23 de mayo: ¿Dónde fue el epicentro, según el IGP?

Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas afectadas, según autoridades locales y regionales - Créditos: Andina.

Un sismo de magnitud 5.0 se registró a las 03:44 a. m. del 23 de mayo de 2026, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 142 km al noroeste de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, región Loreto, a una profundidad de 39 km. Las coordenadas geográficas informadas corresponden a latitud -2.71 y longitud -77.46.

Hasta el momento, las autoridades locales y regionales no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas a raíz del movimiento telúrico.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó mantener la calma y aplicar los protocolos de seguridad ante sismos. Entre las principales medidas, señaló la necesidad de identificar riesgos inmediatos dentro del hogar, apoyar a personas vulnerables y seguir el plan familiar de emergencia.

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El IGP reportó un sismo de magnitud 5.0 a las 03:44 del 23 de mayo de 2026 - Créditos: @igp_peru.

La entidad también aconsejó alejarse de ventanas y de objetos que puedan caer durante un temblor, así como ubicar zonas seguras en la vivienda, como espacios próximos a columnas estructurales. Además, recordó la importancia de contar con una mochila de emergencia con artículos básicos y participar en los simulacros organizados por las autoridades.

Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de alta actividad sísmica a nivel mundial. Por esa condición, el monitoreo permanente del IGP y la atención a las recomendaciones de Indeci resultan claves para reducir riesgos y mejorar la respuesta ante emergencias.

Indeci pidió mantener la calma y seguir protocolos: identificar riesgos, apoyar a población vulnerable, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer - Créditos: Andina.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes del sismo: Define en casa los lugares de resguardo y los puntos con mejor soporte estructural para una emergencia. Alista una mochila de emergencia con insumos esenciales y tus documentos clave. Súmate a los simulacros que organice tu barrio o tu comunidad. Explica a los niños qué hacer y qué medidas de autoprotección aplicar ante un temblor. Pide a un especialista que revise la seguridad de la vivienda y ejecuta refuerzos si el informe lo recomienda. Trabaja con las autoridades en rutas de evacuación, detección de zonas de riesgo y coordinación con organizaciones vecinales.

Durante el sismo: Conserva la serenidad para tomar decisiones con claridad. Apártate de vidrios, ventanas y elementos que puedan caer o romperse. Si no puedes salir, cúbrete en un área segura dentro del inmueble. Evita llamadas para no colapsar la red; usa mensajes de texto. No ingreses a ascensores mientras dure el movimiento.

Después del sismo: Revisa si hay escapes de gas u otras fallas que puedan provocar accidentes. Si necesitas ayuda, comunica la emergencia a Bomberos (116), Cruz Roja ((01) 2660481) o SAMU (106). Brinda apoyo a personas lesionadas o con necesidades específicas. Mantente alerta ante réplicas y aléjate de estructuras dañadas. En zonas de costa, evacúa por prevención y vuelve solo con autorización oficial.

