Perú

Sismo se sintió en Loreto este sábado 23 de mayo: ¿Dónde fue el epicentro, según el IGP?

Un movimiento telúrico se sintió en la madrugada de este sábado, según información de Instituto Geofísico del Perú

Guardar
Google icon
Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas afectadas, según autoridades locales y regionales - Créditos: Andina.
Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas afectadas, según autoridades locales y regionales - Créditos: Andina.

Un sismo de magnitud 5.0 se registró a las 03:44 a. m. del 23 de mayo de 2026, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 142 km al noroeste de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, región Loreto, a una profundidad de 39 km. Las coordenadas geográficas informadas corresponden a latitud -2.71 y longitud -77.46.

Hasta el momento, las autoridades locales y regionales no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas a raíz del movimiento telúrico.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó mantener la calma y aplicar los protocolos de seguridad ante sismos. Entre las principales medidas, señaló la necesidad de identificar riesgos inmediatos dentro del hogar, apoyar a personas vulnerables y seguir el plan familiar de emergencia.

PUBLICIDAD

El IGP reportó un sismo de magnitud 5.0 a las 03:44 del 23 de mayo de 2026 - Créditos: @igp_peru.
El IGP reportó un sismo de magnitud 5.0 a las 03:44 del 23 de mayo de 2026 - Créditos: @igp_peru.

La entidad también aconsejó alejarse de ventanas y de objetos que puedan caer durante un temblor, así como ubicar zonas seguras en la vivienda, como espacios próximos a columnas estructurales. Además, recordó la importancia de contar con una mochila de emergencia con artículos básicos y participar en los simulacros organizados por las autoridades.

Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de alta actividad sísmica a nivel mundial. Por esa condición, el monitoreo permanente del IGP y la atención a las recomendaciones de Indeci resultan claves para reducir riesgos y mejorar la respuesta ante emergencias.

Indeci pidió mantener la calma y seguir protocolos: identificar riesgos, apoyar a población vulnerable, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer - Créditos: Andina.
Indeci pidió mantener la calma y seguir protocolos: identificar riesgos, apoyar a población vulnerable, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer - Créditos: Andina.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

  • Antes del sismo:
    • Define en casa los lugares de resguardo y los puntos con mejor soporte estructural para una emergencia.
    • Alista una mochila de emergencia con insumos esenciales y tus documentos clave.
    • Súmate a los simulacros que organice tu barrio o tu comunidad.
    • Explica a los niños qué hacer y qué medidas de autoprotección aplicar ante un temblor.
    • Pide a un especialista que revise la seguridad de la vivienda y ejecuta refuerzos si el informe lo recomienda.
    • Trabaja con las autoridades en rutas de evacuación, detección de zonas de riesgo y coordinación con organizaciones vecinales.
  • Durante el sismo:
    • Conserva la serenidad para tomar decisiones con claridad.
    • Apártate de vidrios, ventanas y elementos que puedan caer o romperse.
    • Si no puedes salir, cúbrete en un área segura dentro del inmueble.
    • Evita llamadas para no colapsar la red; usa mensajes de texto.
    • No ingreses a ascensores mientras dure el movimiento.
  • Después del sismo:
    • Revisa si hay escapes de gas u otras fallas que puedan provocar accidentes.
    • Si necesitas ayuda, comunica la emergencia a Bomberos (116), Cruz Roja ((01) 2660481) o SAMU (106).
    • Brinda apoyo a personas lesionadas o con necesidades específicas.
    • Mantente alerta ante réplicas y aléjate de estructuras dañadas.
    • En zonas de costa, evacúa por prevención y vuelve solo con autorización oficial.

Temas Relacionados

sismoLoretoIGPperu-noticias

Más Noticias

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

El tenista peruano disputará su primera definición ATP frente al estadounidense en el en la cancha principal del Tennisstadion am Rothenbaum. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

Elecciones 2026: Peruanos están permitidos de votar con DNI vencido en la segunda vuelta, según resolución de Reniec

La autorización tiene un alcance limitado: rige solo para el acto de sufragar y solo el 7 de junio de 2026, día de la elección presidencial

Elecciones 2026: Peruanos están permitidos de votar con DNI vencido en la segunda vuelta, según resolución de Reniec

Roberto Sanchez acusa de “sedición” a Fuerza Popular: “Ya sabemos, complotaron para sacar a Pedro Castillo”

Así reaccionó el candidato de Juntos por el Perú ante las polémicas declaraciones de ‘Miki’ Torres, quien admitió que la destitución del expresidente fue “una suma de esfuerzos”

Roberto Sanchez acusa de “sedición” a Fuerza Popular: “Ya sabemos, complotaron para sacar a Pedro Castillo”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 23 de mayo de 2026

Desde el martes 19, el Perú ha registrado una serie de sismos: el primero, de magnitud 6.1, impactó la región Ica, mientras que este viernes un temblor de 4 grados se reportó en Salaverry, Trujillo, en la región La Libertad

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 23 de mayo de 2026

Ysabella Sánchez rechazó convocatoria de Antonio Rizola: la nueva baja en la selección peruana de vóley

Se conoció que ‘Chabelita’ no formará parte de la delegación de la ‘blanquirroja’ rumbo a la Copa América 2026. Decidió dar un paso al costo igual que Flavia Montes, Ángela Leyva, Maguilaura Frías, entre otras

Ysabella Sánchez rechazó convocatoria de Antonio Rizola: la nueva baja en la selección peruana de vóley
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sanchez acusa de “sedición” a Fuerza Popular: “Ya sabemos, complotaron para sacar a Pedro Castillo”

Roberto Sanchez acusa de “sedición” a Fuerza Popular: “Ya sabemos, complotaron para sacar a Pedro Castillo”

Rafael Ruíz se reincorpora a la JNJ: Fue vacado por ocultar sentencia por prevaricato

Segunda vuelta 2026: Fuerza Popular y Juntos por el Perú podrán grabar el conteo de votos a través de sus personeros

Aprueban crear el delito de expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad: Hasta 4 años de cárcel

Médico de EsSalud admite “exageración” en diagnósticos de presunto cáncer de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz habló de sus hijos durante su entrevista con Gigi Hadid en su casting de Victoria’s Secret

Natalie Vértiz habló de sus hijos durante su entrevista con Gigi Hadid en su casting de Victoria’s Secret

Jorge Luna lidera el ranking de los influencers peruanos más influyentes, superando a figuras como Ignacio Baladán y Paloma Fiuza

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

Mario Irivarren confiesa cómo se sintió tras el ampay en un yate de Argentina: “Mi postura fue la de jugador 1, eliminado”

Natalie Vértiz deslumbró en el casting presencial para ser parte del show de Victoria’s Secret: sin maquillaje y al natural

DEPORTES

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

Ysabella Sánchez rechazó convocatoria de Antonio Rizola: la nueva baja en la selección peruana de vóley

Resultados de la fecha 16 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Ignacio Buse y el millonario monto que recibirá si gana la final de la ATP 500 de Hamburgo

Partidos de hoy, sábado 23 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo