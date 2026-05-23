Perú

San Juan de Lurigancho: escuela de baile cerró tras ataque a balazos y seis meses de extorsiones

El cierre se concretó después de que desconocidos dispararan contra el frontis del local el 20 de mayo, de acuerdo con el testimonio de las afectadas

Guardar
Google icon

Una escuela de baile de San Juan de Lurigancho cerró sus puertas después de un ataque a balazos atribuido a extorsionadores y tras seis meses de amenazas constantes, según denunciaron sus propietarias. El local, ubicado en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui, dejó de operar luego de que desconocidos dispararan contra su frontis el 20 de mayo.

La dueña explicó ante las cámaras de Latina que tomó la decisión porque el negocio funciona dentro de su vivienda y la presión se extendió a su entorno familiar. “He tenido que tomar la decisión de cerrar mi emprendimiento aquí, en mi casa, porque aquí también vivo. Se han comunicado con nosotros y nos piden un monto fuerte de dinero”, afirmó.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el testimonio de la propietaria y la administradora del local, las amenazas se atribuyen a bandas como la 'Nueva Generación’, los ‘Mexicanos’ y los ‘Chukis’. Las propietarias indicaron que los mensajes exigían dinero a cambio de “seguridad” y que el hostigamiento se mantuvo durante medio año, hasta volver inviable la continuidad del proyecto.

La dueña afirmó que el emprendimiento funcionaba dentro de su vivienda y que la extorsión afectó de manera directa a su familia y su seguridad en casa - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
La dueña afirmó que el emprendimiento funcionaba dentro de su vivienda y que la extorsión afectó de manera directa a su familia y su seguridad en casa - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Exigencias que subieron de 6.000 a 50.000 soles

Las víctimas sostuvieron que el monto reclamado se incrementó con rapidez. Según su versión, la exigencia pasó de 6.000 a 50.000 soles en pocas semanas, un salto que elevó el temor y redujo cualquier margen de negociación.

Además, señalaron que los extorsionadores dejaron arreglos florales en la entrada, un gesto que interpretaron como advertencia directa.

PUBLICIDAD

La dueña señaló que buscó ayuda en instancias policiales. “He denunciado en el Rímac, en la DININCRI, pero hasta ahora no hay respuesta”, señaló.

Cambios de contacto y afectación familiar

La administradora del local describió el impacto emocional que dejó la paralización del emprendimiento y el vínculo con quienes asistían a la academia. “Me causa nostalgia porque hay personas que desde que empezamos siguen con nosotros y nos mandan mensajes, nos llaman, nos dicen cómo estamos. A veces no podemos ni contactarnos porque hemos cambiado de todo: número, ya no estamos acá en esta zona”, contó.

Según la denuncia, el monto solicitado aumentó de 6.000 a 50.000 soles en pocas semanas y se sumaron advertencias, como arreglos florales en la entrada - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Según la denuncia, el monto solicitado aumentó de 6.000 a 50.000 soles en pocas semanas y se sumaron advertencias, como arreglos florales en la entrada - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

La dueña añadió que la situación alteró la rutina de su familia. “Nos sentimos inseguros, no podemos ni dormir acá. Mis hijos no van al colegio, no van a la universidad”, sostuvo, al explicar que el miedo condicionó decisiones cotidianas y obligó a frenar actividades fuera del hogar.

El sonido de los disparos y la huella del ataque modificaron el ambiente del lugar. Donde antes había música y dinámica comunitaria, ahora queda un espacio sin actividad regular y con medidas de resguardo que, según las afectadas, no compensan la falta de garantías para trabajar en la zona.

Canales de emergencia

El Gobierno activó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un canal gratuito, confidencial y operativo las 24 horas. A través de esta línea, los ciudadanos pueden alertar casos de extorsión y solicitar protección inmediata. El servicio, además, se articula con la Central de Emergencias 105 y permite enviar pruebas, como audios o videos.

Además, existen otras opciones para denunciar estos delitos:

  • Línea 1818: Canal de emergencia para denunciar extorsiones.
  • Celular 942841978: Número directo para hacer reportes.
  • Comisarías: Espacios en cada distrito donde se pueden presentar denuncias.
  • Depincri: Áreas especializadas de la policía que investigan este tipo de crímenes.

Temas Relacionados

San Juan de Luriganchoextorsióninseguridad ciudadanaperu-noticias

Más Noticias

Perú y Costa Rica destacan 174 años de relaciones y consolidan cooperación en comercio e inversión

El vínculo bilateral se fortalece con mayor coordinación diplomática y la llegada de inversión peruana al sector turístico costarricense

Perú y Costa Rica destacan 174 años de relaciones y consolidan cooperación en comercio e inversión

“No lo puede explicar con palabras”: qué ocurre en el cerebro de un niño ante la enfermedad o muerte de un padre

El especialista explica que el menor no tiene herramientas para racionalizar lo que ocurre, por lo que responde con activación emocional intensa

“No lo puede explicar con palabras”: qué ocurre en el cerebro de un niño ante la enfermedad o muerte de un padre

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

El tenista peruano disputará su primera definición ATP frente al estadounidense en el en la cancha principal del Tennisstadion am Rothenbaum. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

Rafael Ruíz se reincorpora a la JNJ: Fue vacado por ocultar sentencia por prevaricato

Cuestionado consejero reemplazará a Francisco Távara Córdova, quien fue cesado al cumplir 75 años. Defensor del Pueblo le volvió a tomar juramento

Rafael Ruíz se reincorpora a la JNJ: Fue vacado por ocultar sentencia por prevaricato

Ignacio Buse en el ATP 500 Hamburgo: Así fue su camino para llegar a la final

Ignacio Buse venció al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-1 y 6-4 en las semifinales del Bitpanda Hamburg Open y se convirtió en el primer tenista peruano en llegar a una final de ATP 500 desde que Luis Horna lo hiciera en 2007. El limeño de 22 años llegó al título desde la fase clasificatoria, eliminando en el camino al campeón defensor Flavio Cobolli, al checo Jakub Menšík y al francés Ugo Humbert

Ignacio Buse en el ATP 500 Hamburgo: Así fue su camino para llegar a la final
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael Ruíz se reincorpora a la JNJ: Fue vacado por ocultar sentencia por prevaricato

Rafael Ruíz se reincorpora a la JNJ: Fue vacado por ocultar sentencia por prevaricato

Segunda vuelta 2026: Fuerza Popular y Juntos por el Perú podrán grabar el conteo de votos a través de sus personeros

Aprueban crear el delito de expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad: Hasta 4 años de cárcel

Médico de EsSalud admite “exageración” en diagnósticos de presunto cáncer de Pedro Castillo

Keiko Fujimori: PJ decidirá si ratifica la decisión que archivó el Caso Cócteles por fallo del TC

ENTRETENIMIENTO

Jorge Luna lidera el ranking de los influencers peruanos más influyentes, superando a figuras como Ignacio Baladán y Paloma Fiuza

Jorge Luna lidera el ranking de los influencers peruanos más influyentes, superando a figuras como Ignacio Baladán y Paloma Fiuza

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

Mario Irivarren confiesa cómo se sintió tras el ampay en un yate de Argentina: “Mi postura fue la de jugador 1, eliminado”

Natalie Vértiz deslumbró en el casting presencial para ser parte del show de Victoria’s Secret: sin maquillaje y al natural

Suheyn Cipriani en el MGI All Star: Missólogo internacional coloca a la peruana en la cima de su top 10 en el séptimo día del certamen

DEPORTES

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

Ignacio Buse en el ATP 500 Hamburgo: Así fue su camino para llegar a la final

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Ignacio Buse vs Tommy Paul HOY: Canal TV oficial para ver la final del ATP 500 Hamburgo

Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026