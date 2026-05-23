Perú

Perú y Costa Rica destacan 174 años de relaciones y consolidan cooperación en comercio e inversión

El vínculo bilateral se fortalece con mayor coordinación diplomática y la llegada de inversión peruana al sector turístico costarricense

Guardar
Google icon
Costa Rica
Perú y Costa Rica cerca de oficializar un tratado en materia penal .Foto: Muniliberia / Andina

En el marco de los 174 años de relaciones diplomáticas entre Perú y Costa Rica, ambos países destacaron la solidez de su vínculo político y su coincidencia en agendas multilaterales, cooperación económica y desafíos comunes en la región, como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el impulso del comercio internacional.

Durante un evento oficial, el Embajador del Servicio Diplomático de la República, Carlos Alberto Manchego Gardois, resaltó que la relación bilateral atraviesa un momento de estabilidad y proyección conjunta.

“La ocasión resulta propicia para rememorar los históricos lazos de amistad y entendimiento que unen a ambos países, así como la comunidad de principios que nos proyectan hacia el futuro”, señaló.

PUBLICIDAD

El diplomático subrayó que la reciente participación del Perú en actividades de transición presidencial en Costa Rica reflejó la continuidad del diálogo político de alto nivel, así como el interés de ambas naciones en mantener una cooperación activa.

“Los flujos de inversión y de comercio entre ambos países, y las personas que están detrás de ellos, son un elemento clave para profundizar el grado de vinculación existente, generando un círculo virtuoso de crecimiento, desarrollo y conocimiento mutuo”, añadió.

En esa línea, recordó también la reciente adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) como un factor que contribuirá a fortalecer el intercambio comercial y las inversiones entre ambas naciones.

PUBLICIDAD

“Permítanme señalar que nuestra relación bilateral atraviesa por un excelente momento y es interés del Perú llevarla a mayores niveles de entendimiento y cooperación”, afirmó.

Inversión peruana en Sarapiquí

Tres personas, dos hombres y una mujer, de pie y vestidos formalmente, sonríen frente a una pared de follaje verde con plantas colgantes
El Embajador en el Servicio Diplomático de la República Carlos Alberto Manchego, el Director Gerente de Grupo San Pablo, Gabriel Álvarez junto a una representante de la embajada de Costa Rica en Perú posan en un evento formal. (Aranwa Hotels Resort & Spa )

En este contexto de fortalecimiento bilateral, el sector privado peruano ha comenzado a explorar nuevas oportunidades en Costa Rica, particularmente con Aranwa Hotels Resorts & Spas en el ámbito turístico.

El director gerente del Grupo San Pablo, Gabriel Álvarez, explicó que la decisión de expandirse hacia Costa Rica respondió a un proceso de evaluación de varios países de Centroamérica durante aproximadamente dos a tres años. “Vimos un país con crecimiento turístico importante, líder en ecoturismo, con alta satisfacción del visitante y con indicadores sólidos del sector”, señaló.

El empresario destacó además el valor estratégico del entorno natural costarricense y su posicionamiento global en turismo sostenible, factores que influyeron en la decisión de inversión. Uno de los elementos clave del proyecto fue la elección de Sarapiquí, una zona caracterizada por su biodiversidad y aún con bajo desarrollo hotelero de gran escala.

“Es una zona que vemos como un diamante en bruto. Tiene riqueza natural, avifauna y potencial gastronómico, pero no ha sido muy desarrollada como producto turístico”, indicó el representante de la cadena hotelera peruana.

El proyecto opera como un lodge de selva teniendo acceso directo a áreas naturales protegidas, donde se desarrollan actividades de avistamiento de fauna y recorridos ecológicos.

Gastronomía peruana con sello de fusión

En el plano gastronómico, el establecimiento incorporó una propuesta de fusión peruano-costarricense liderada por el chef peruano Julio Torres, con el objetivo de integrar productos locales en una oferta culinaria adaptada al turismo internacional.

Finalmente, Álvarez señaló que el desempeño inicial del proyecto ha sido positivo, con altos niveles de ocupación en temporada alta y expectativas de expansión según la demanda.

Temas Relacionados

relaciones diplomáticasCosta RicaPerúcomercioperu-noticias

Más Noticias

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

El tenista peruano disputará su primera definición ATP frente al estadounidense en el en la cancha principal del Tennisstadion am Rothenbaum. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

San Juan de Lurigancho: escuela de baile cerró tras ataque a balazos y seis meses de extorsiones

El cierre se concretó después de que desconocidos dispararan contra el frontis del local el 20 de mayo, de acuerdo con el testimonio de las afectadas

San Juan de Lurigancho: escuela de baile cerró tras ataque a balazos y seis meses de extorsiones

Natalie Vértiz habló de sus hijos durante su entrevista con Gigi Hadid en su casting de Victoria’s Secret

La reconocida influencer peruana intercambió palabras con la súper modelo donde habló un poco de su vida privada

Natalie Vértiz habló de sus hijos durante su entrevista con Gigi Hadid en su casting de Victoria’s Secret

“No lo puede explicar con palabras”: qué ocurre en el cerebro de un niño ante la enfermedad o muerte de un padre

El especialista explica que el menor no tiene herramientas para racionalizar lo que ocurre, por lo que responde con activación emocional intensa

“No lo puede explicar con palabras”: qué ocurre en el cerebro de un niño ante la enfermedad o muerte de un padre

Rafael Ruíz se reincorpora a la JNJ: Fue vacado por ocultar sentencia por prevaricato

Cuestionado consejero reemplazará a Francisco Távara Córdova, quien fue cesado al cumplir 75 años. Defensor del Pueblo le volvió a tomar juramento

Rafael Ruíz se reincorpora a la JNJ: Fue vacado por ocultar sentencia por prevaricato
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael Ruíz se reincorpora a la JNJ: Fue vacado por ocultar sentencia por prevaricato

Rafael Ruíz se reincorpora a la JNJ: Fue vacado por ocultar sentencia por prevaricato

Segunda vuelta 2026: Fuerza Popular y Juntos por el Perú podrán grabar el conteo de votos a través de sus personeros

Aprueban crear el delito de expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad: Hasta 4 años de cárcel

Médico de EsSalud admite “exageración” en diagnósticos de presunto cáncer de Pedro Castillo

Keiko Fujimori: PJ decidirá si ratifica la decisión que archivó el Caso Cócteles por fallo del TC

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz habló de sus hijos durante su entrevista con Gigi Hadid en su casting de Victoria’s Secret

Natalie Vértiz habló de sus hijos durante su entrevista con Gigi Hadid en su casting de Victoria’s Secret

Jorge Luna lidera el ranking de los influencers peruanos más influyentes, superando a figuras como Ignacio Baladán y Paloma Fiuza

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

Mario Irivarren confiesa cómo se sintió tras el ampay en un yate de Argentina: “Mi postura fue la de jugador 1, eliminado”

Natalie Vértiz deslumbró en el casting presencial para ser parte del show de Victoria’s Secret: sin maquillaje y al natural

DEPORTES

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

Ignacio Buse en el ATP 500 Hamburgo: Así fue su camino para llegar a la final

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Ignacio Buse vs Tommy Paul HOY: Canal TV oficial para ver la final del ATP 500 Hamburgo

Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026