Perú

Roberto Sánchez aseguraría la continuidad de Julio Velarde en el BCR “si hay esa necesidad”

Aún no está definida la ratificación del actual presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Él mismo ha dejado en evaluación su permanencia. Ahora, el candidato de la izquierda para la Presidencia señala que buscaría que se quedara

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Robeto Sánchez con sombrero
La posibilida de Roberto Sánchez en segunda vuelta presiona el dólar al alza, aunque aún ligeramente. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

Es cierto que en su momento Roberto Sánchez, el candidato de izquierda que postular por el partido Juntos Por el Perú a la Presidencia, dijo en su momento que prescindiría de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el organismo autónomo con mejor reputación del Estado y que depende de las decisiones de todo un directorio. Sin embargo, ahora en esta segunda vuelta su posición se ha moderado.

Luego de armar su equipo económico, con figuras como Pedro Francke y Oscar Dancourt (este mismo fue en su momento vicepresidente y presidente interino del BCRP), ahora la consigna de Juntos Por el Perú se acerca más a mantener a Julio Velarde en su cargo; es decir, ratificarlo al entrar al Gobierno, reconociendo su importancia y rol en el banco, así como la imagen de estabilidad que otorga.

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“Hay un consejo importante del equipo económico y que tiene que ver por afianzar, reafirmar lo que nosotros hemos dicho. La Constitución del 79 habla de la estabilidad macroeconómica (...) y dio autonomía al Banco Central de Reserva. El consejo del equipo económico es de que aseguremos la continuidad [de Julio Velarde]. Nosotros sabemos evaluar, tomar decisiones importantes. Si hay esa necesidad, así se hará”, afirmó Sánchez en declaraciones a los medios durante su visita a Lambayeque.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, aborda la incógnita sobre su sucesión. En declaraciones, reveló que aún no hay una decisión oficial, aunque mencionó a Adrián Armas y Paul Castillo como posibles reemplazos y no descartó su permanencia en el cargo.

Será evaluado, “si ya esa necesidad”

Como resaltó Pedro Francke hace unos días en entrevista con RPP, Juntos Por el Perú buscaría ratificar a Velarde como presidente del Banco Central de Reserva, quien cumplirá 20 años en este cargo este 2026, con el fin oficial de su periodo.

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“A mí me parece que hay que buscar la continuidad del Banco Central de Reserva. Yo lo busqué, conversé con él [cuando estaba en el gobierno de Castillo]. Y (...) Roberto Sánchez ha dicho que se tomaría un café”, afirmó.

Es cierto, Sánchez ha estado más abierto a dialogar con Velarde sobre su posible permanencia en el BCRP. El candidato presidencial de izquierda ha notado la preocupación por un Banco Central sin Julio Velarde, y evalúa mantenerlo para asegurar la “tranquilidad”, así como evitar algunas versiones sobre sus posiciones que considera sin fundamento.

Julio Velarde - BCR
El presidente del BCRP Julio Velarde termina oficialmente su cargo este 2026. Ratificarlo dependerá del nuevo presidente, y también si este acepta seguir por otro periodo más luego de 20 años de trabajo. - Crédito Difusión

Se debe resaltar que es algo que Sánchez deja abierto a evaluación, y no es como la opinión de Francke de hace unos días que dijo que sí lo ratificaría.

Si hay esa necesidad, así se hará, precisamente, para garantizar esa tranquilidad y evitar esas acusaciones sin fundamento. Nosotros no vamos a estatizar nada. Nosotros no promovemos políticas de expropiaciones. Queremos expandir los beneficios, precisamente, hacia los derechos económicos para nuestro pueblo. Eso significa industrializar el país con justicia, con trabajo, sobre todo aquí en Lambayeque, para los agricultores y el gran pueblo azucarero que nos está acompañando”, agregó Roberto Sánchez.

Candidatos debaten este domingo.

También Roberto Sánchez anda preparándose para el debate de este domingo 24 de mayo, donde discutirá con Keiko Fujimori diversos temas para que la ciudadanía esté mejor informada sobre su voto.

Roberto Sánchez
La confirmación de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez polariza la segunda vuelta presidencial en Perú y genera incertidumbre en los mercados financieros.

“Nosotros tenemos un equipo de gobierno, un equipo de voceros políticos y de técnicos al cual estamos preparados para el día domingo, la primera discusión. Ciertamente, en nuestras políticas vinculadas a seguridad, reforma del sistema de justicia, nos está acompañando el doctor José Domingo Pérez, que está acá. En economía está todo un equipo de economistas notables, liderados por Pedro Francke, así como también Oscar Dancourt”, reveló el candidato de izquierda.

Si bien el debate presidencial se llevará a cabo el 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, este 24 de mayo tendrá lugar el debate técnico en la sede del Jurado Nacional de Elecciones en el distrito deJesús María. Este comenzará a las 10:00 p. m.

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