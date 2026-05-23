Perú

Más del 80% de venezolanos se encuentran económicamente activos: el 30% cuenta con estudios superiores

Estudio del Banco Mundial y ACNUR destaca el impacto fiscal y productivo de la población venezolana en el Perú, así como su participación en el mercado laboral y el acceso a educación superior

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El estudio estima que la población venezolana genera un aporte cercano a los USD 530 millones al año para la economía del Perú.
El estudio estima que la población venezolana genera un aporte cercano a los USD 530 millones al año para la economía del Perú. Foto: BBC

Más del 80% de la población venezolana que reside en el Perú participa activamente en el mercado laboral, mientras que más de un tercio cuenta con formación universitaria y trayectoria profesional, según un análisis difundido por el Banco Mundial y ACNUR. El estudio destaca además el impacto económico generado por esta comunidad en el país.

El informe calcula que la contribución anual de los ciudadanos venezolanos a la economía peruana alcanza aproximadamente los USD 530 millones, cifra equivalente al 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI). Asimismo, señala que cada sol destinado por el Estado peruano a esta población genera un retorno fiscal estimado de S/ 2,6.

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Aporte económico y laboral

La investigación elaborada por ACNUR y el Banco Mundial sostiene que la población venezolana en el Perú mantiene una participación importante en actividades económicas vinculadas al comercio, los servicios, el emprendimiento y otros sectores productivos. El documento también resalta que más del 70% de esta comunidad se encuentra en edad de trabajar.

De acuerdo con el reporte, una de cada tres personas venezolanas residentes en el país posee estudios superiores, lo que evidencia un importante capital humano y profesional. Esta situación, según el análisis, favorece los procesos de integración y contribuye al dinamismo económico nacional.

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Retorno fiscal y proceso de integración

El estudio señala que la inversión pública dirigida a la atención e integración de la población venezolana genera un impacto positivo en la recaudación fiscal. En ese sentido, el informe concluye que por cada sol invertido por el Estado se obtiene un retorno aproximado de S/ 2,6.

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“Estos datos ayudan a mirar la integración con más evidencia, pero el valor de una persona refugiada no se mide solo por su aporte económico. Cuando accede a documentación, educación, salud y empleo, puede reconstruir su vida y contribuir a la comunidad que la acoge”, explica Laura Almirall, representante de ACNUR en el Perú.

Contexto regional de la migración venezolana

ACNUR indicó que América Latina y el Caribe concentran gran parte del desplazamiento venezolano registrado en los últimos años. Según la organización, cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela en busca de protección y mejores condiciones de vida, de las cuales alrededor de 6,7 millones permanecen en países de la región.

En el caso peruano, actualmente viven aproximadamente 1,64 millones de ciudadanos venezolanos. El organismo internacional sostiene que el acceso al empleo formal, la estabilidad económica y las oportunidades de emprendimiento permiten que esta población reconstruya sus proyectos de vida y participe activamente en las comunidades de acogida.

El análisis de ACNUR y el Banco Mundial indica que la población venezolana en el Perú participa activamente en el comercio, los servicios, el emprendimiento y otras actividades productivas.
El análisis de ACNUR y el Banco Mundial indica que la población venezolana en el Perú participa activamente en el comercio, los servicios, el emprendimiento y otras actividades productivas. Foto: ATV

¿Cómo se encuentra Venezuela tras la caída de Maduro?

Tras la caída de Nicolás Maduro, Venezuela atraviesa una etapa marcada por la incertidumbre política y una recuperación económica todavía frágil. Aunque hubo cambios en el liderazgo y una flexibilización parcial de algunas sanciones internacionales, distintos análisis coinciden en que las estructuras del chavismo continúan influyendo en las instituciones del país. También persisten problemas como la debilidad de los servicios públicos, la inflación y la falta de estabilidad democrática.

En el plano económico, el petróleo sigue siendo el principal sostén financiero de Venezuela. Algunos sectores empresariales y gobiernos de la región consideran que podría abrirse una nueva etapa de inversión y comercio, especialmente si continúan las reformas y mejora la relación con Estados Unidos. Sin embargo, expertos advierten que la deuda externa, la corrupción y la falta de transparencia todavía representan grandes obstáculos para una recuperación sostenida.

Mientras tanto, millones de venezolanos que emigraron siguen observando con cautela la situación. Aunque algunos evalúan regresar, la mayoría espera señales más claras de estabilidad política, empleo y seguridad antes de tomar una decisión definitiva.

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