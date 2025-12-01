Cómo cargar el celular de forma segura y rápida

Un problema en el sistema de carga o el puerto pueden requerir un gasto alto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso intensivo de un celular en actividades cotidianas, como abrir aplicaciones de trabajo o entretenimiento, exige mantener la batería en óptimo estado para evitar interrupciones inesperadas, más aún cuando la inversión en el dispositivo fue alta.

Cuando el deterioro de la batería obliga a reparaciones o recambios frecuentes, los costos asociados se multiplican y afectan la economía de los usuarios.

Por estos motivos, diversos especialistas y fuentes del sector, como Endesa, sugieren hábitos específicos para maximizar la duración y la seguridad durante la carga del celular.

Por qué es fundamental utilizar cargadores originales para evitar daños

Un cargador original garantiza que el celular reciba la energía adecuada y previene daños internos durante el proceso de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de cargadores oficiales sugiere la diferencia entre un funcionamiento seguro y el riesgo de dañar, de forma progresiva, la batería o incluso otros componentes del dispositivo. Endesa subraya que cada marca emplea estándares de carga distintos, que incluyen voltajes e intensidades particulares.

Al usar un cargador genérico, la velocidad y la calidad del proceso pueden verse gravemente afectados, y la batería podría recibir menos energía o cargar a un ritmo muy lento.

Según indica la entidad experta, recurrir siempre a cargadores sugeridos por el fabricante disminuye la probabilidad de fallas eléctricas, sobrecalentamientos y otros riesgos asociados al uso de accesorios no originales.

Cuánto conviene cargar el celular para proteger su batería

Existen hábitos extendidos que perjudican la autonomía de la batería. Los expertos sugieren evitar tanto las cargas al 100% de manera cotidiana como dejar que la batería se agote completamente.

Se debe evitar cargar al 100%. Mantener la batería entre 20 % y 80 % ayuda a conservar su vida útil por más tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El umbral óptimo oscila entre el 20% y el 80%. Superar ese rango o agotar la batería por completo produce un desgaste avanzado de la celda y disminuye su vida útil de manera irreversible.

Algunos sistemas operativos recientes ya cuentan con tecnologías de inteligencia artificial que restringen de forma automática la carga máxima al 80%, con el fin de optimizar el ciclo de vida. En otros casos, existen aplicaciones que permiten controlar estos parámetros y reducir los picos de degradación.

Qué pasa si se deja cargando el celular por muchas horas

Durante años se desaconsejaba dejar el teléfono conectado por varias horas. No obstante, los dispositivos modernos con baterías de iones de litio presentan mecanismos de desconexión automática tras alcanzar la carga total.

Los sistemas modernos interrumpen la energía cuando la carga está completa para evitar perjuicios mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Endesa precisa que estos sistemas “fragmentan los periodos de carga para evitar sobrecalentamientos”. No obstante, pese a que los teléfonos más avanzados permiten cargar durante toda varias horas, este procedimiento no debe convertirse en rutina.

Mantener el nivel de carga dentro del rango sugerido resulta más seguro, porque cargar por encima del 80% con mucha frecuencia continúa acelerando la degradación de la batería.

Cómo influye la temperatura y la limpieza del dispositivo en el funcionamiento

La temperatura exterior influye de manera directa sobre la batería. Los expertos aconsejan cargar los dispositivos entre 16 °C y 22 °C y evitar fuentes de calor, la exposición solar o cubrir el teléfono con fundas gruesas mientras recibe energía.

Temperaturas elevadas potencian el daño irreversible, mientras que el frío extremo ralentiza el proceso de recarga. Además, la humedad ambiental puede incrementar el consumo energético y generar fallas eléctricas internas.

Las elevadas temperaturas y la humedad repercuten negativamente en la eficiencia del proceso de carga. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, la limpieza periódica del dispositivo y del cargador desempeña un papel relevante. Un conector sucio complica el flujo y puede derivar en cortocircuitos o sobrecalentamientos.

Los expertos sugieren usar un paño levemente húmedo para retirar residuos, y comprobar periódicamente si el cable o el cargador presentan señales de desgaste, roturas o chispas, casos en los que conviene buscar asistencia técnica profesional.

Qué pasa si se usa el teléfono mientras se carga

El hábito de emplear el celular mientras está conectado puede suponer riesgos innecesarios. Según expertos, forzar la batería en uso durante la recarga puede provocar un calentamiento excesivo y acelerar su degradación.

El consejo principal consiste en dejar el dispositivo en reposo durante estos minutos, evitando aplicaciones o tareas que puedan exigir un alto consumo de energía. Evitar el uso del dispositivo reduce la temperatura generada y permite que el proceso ocurra de forma estable.