Ignacio Buse se ilusiona con la masificación del tenis en el Perú tras ser finalista del ATP 500 de Hamburgo: “Que llegue a zonas pobres”

'Nacho' brindó declaraciones luego de clasificar a la final del ATP 500 de Hamburgo. Créditos: Juan Diego Llosa / Youtube.

Ignacio Buse se ha convertido en una de las figuras destacadas del deporte peruano. Tras superar a Aleksandar Kovacevic, el tenista accedió a su primera final en el ATP 500 de Hamburgo. En el duelo decisivo, enfrentará a Tommy Paul, con la posibilidad de obtener su primer título en este certamen.

Luego de acceder a la final, Buse ofreció una entrevista en el canal de YouTube de Juan Diego Llosa, donde repasó distintos aspectos de su trayectoria y detalló su experiencia en el torneo que se disputa en Alemania.

“Creo que ha sido una semana demasiado especial para mí. Todo lo que estoy viviendo también es bastante nuevo. Creo que estoy disfrutando mucho la semana, tanto con mi equipo como con mi familia, que también capaz aparecen mañana por acá. Yo creo que ahora ya toca seguir disfrutando. Creo que es importante también pensar mucho en el presente ahora, en estos momentos, y no irme tanto hacia el futuro, porque por supuesto que quiero ganar mañana, pero creo que es importante mantenerse en el presente. Ahora toca hacer lo mismo de siempre, seguir la recuperación, y seguir disfrutando y comer bien y recuperarse para estar al cien por ciento mañana”, expresó.

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Ilustración vibrante en acuarela del tenista Ignacio Buse, capturado en un momento de intensa emoción y grito, destacando sobre un fondo abstracto de tonos azules y morados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave para ser finalista

Buse también se refirió a los factores que le permitieron alcanzar su primera final en un ATP 500. El tenista afirmó que tanto él como su equipo priorizan su propio desempeño y no centran su atención en el rival, una estrategia que considera esencial para competir en el máximo nivel.

“Creo que, con mi equipo, estamos tratando mucho de no enfocarme más en el otro, en las cosas que yo puedo hacer. Al final, sabemos que a este nivel todos te juegan muy bien y, jugando bien los partidos, los puedes perder, no necesariamente podría haber tenido un mal día hoy y, igualmente, hay que competir. Pero creo que estoy enfocándome en mí, que creo que es lo más importante. Por supuesto, hay algunas cosas que varían en el tipo de juego”, expresó.

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Ignacio Buse hace historia y clasificó a la final del ATP 500 de Hamburgo

Su deseo de la masificación del tenis en el Perú

Por otro lado, Ignacio Buse expresó su deseo de que sus resultados internacionales contribuyan a impulsar el tenis en Perú. El ‘Colorado’ confía en que el interés por este deporte aumentará en el país y que el apoyo llegará también a comunidades alejadas y de bajos recursos.

“Por supuesto que siento todo el cariño de la gente de Perú. Esta es la semana que más lo he sentido hasta ahora. Que sigan apoyando, porque creo que Perú en sí necesita también de esto. Necesita que no solamente haya apoyo en el fútbol, que haya apoyo en el tenis, tanto en el vóley como en el surf, en todos los deportes. Y son deportes bastante entretenidos, y que hay apoyo. Estoy seguro que se disfrutan también. Como te dije, creo que es importante y espero en algún momento se pueda llegar a ese proyecto de poder masificar el tenis en el Perú y hacer que el tenis llegue a zonas pobres. Y poder que el deporte en sí, el tenis, sea unión, y que la gente se una a través del tenis y del deporte en general”, detalló.

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Ignacio Buse se ilusiona con la masificación del tenis en el Perú tras ser finalista del ATP 500 de Hamburgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inédita revelación sobre Tommy Paul, su próximo rival

Durante la entrevista, cuando aún no se había definido su rival para la final, Buse dio su opinión sobre los otros dos semifinalistas, incluido Tommy Paul, y compartió una revelación poco conocida relacionada con su participación en el Roland Garros.

“A estas alturas no tengo preferencias. Creo que los dos son rivales durísimos. Tengo que salir superenfocado si quiero ganar mañana y tengo que salir con mucha confianza, que creo que es lo más importante. Hay que plantear el partido cuando acabe. Mis entrenadores ya se encargan de ver todo. Por supuesto que yo también los conozco a los dos. He tenido la oportunidad de entrenar con de Minaur la semana pasada. Curioso si gana Paul, porque hemos quedado para entrenar el domingo en París. Por ahora quiero disfrutar también la victoria un poco, quiero saludar a mi familia, a mi equipo también, que está en Barcelona. Y mañana a salir con mucha alegría”, cerró.

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