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“Es una etapa maravillosa para el tenis peruano”: elogios de Yzaga y Horna tras la histórica final de Ignacio Buse en Hamburgo

Las voces de Jaime Yzaga y Luis Horna resaltan el crecimiento, el temple y la proyección de Ignacio Buse, quien se convirtió en el primer peruano en alcanzar la final del ATP 500 de Hamburgo y renueva las expectativas del tenis nacional

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Ignacio Buse hace historia y clasificó a la final del ATP 500 de Hamburgo

El avance de Ignacio Buse a la final del ATP 500 de Hamburgo ha generado entusiasmo en el deporte peruano, donde figuras históricas del tenis peruano como Jaime Yzaga y Luis Horna han manifestado su respaldo y reconocimiento al joven tenista. Ambos exjugadores destacaron la proyección de Buse y su impacto en el circuito internacional.

Jaime Yzaga, extenista profesional y referente del tenis en Perú, expresó a RPP: “No estoy sorprendido del triunfo de Buse por 2-0 sobre Aleksandar Kovacevic en la semifinal del ATP de Hamburgo. Lo he seguido un poco y ha mejorado mucho. Ya lo vi jugar en Lima, en la Copa Davis, y el futuro que le vi es muy bueno. Está bien guiado, tiene profesionales alrededor que han tenido éxito, y eso es muy importante”.

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Para Yzaga, Hamburgo representa un torneo de peso en el calendario de la arcilla y remarcó: “No ha tenido partidos muy duros ni mucho desgaste físico antes de Roland-Garros, lo que también es positivo. Tiene una final por delante y creo que tiene muchas posibilidades de ganar”.

Efemérides - Perú - historias - 23 octubre
Jaime Yzaga, considerado el mejor tenista de la historia de Perú, nació el 23 de octubre de 1966, destacándose por su tenacidad y su impacto en el tenis mundial durante su exitosa carrera. (ATP)

El extenista resaltó el entorno familiar y deportivo de Buse: “Su abuelo era el Gringo Buse, su padre y sus tíos han estado ligados al tenis. Todos debemos estar contentos de tener un jugador de ese nivel hoy”. Además, subrayó el temple mostrado por Buse a sus 21 o 22 años: “Está demostrando un temple muy interesante”.

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Luis Horna: “Es una etapa maravillosa para el tenis peruano”

Por su parte, Luis Horna, ex número uno de Perú y capitán de Copa Davis, señaló a RPP: “La verdad que bastante contento por el resultado de Nacho el día de hoy, al igual que todos ustedes, me imagino, y toda la gente de Perú”.

Horna consideró que el logro representa una etapa significativa: “Es una etapa maravillosa para el tenis peruano por todo lo que está haciendo Nacho hoy por hoy en el circuito grande con muchísima proyección, con un margen de edad bastante grande para todos los años que se vienen”.

Tennis - Davis Cup - Qualifiers - Germany v Peru - Castello Dusseldorf, Dusseldorf, Germany - February 6, 2026 Peru captain Luis Horna watches the singles match between Peru's Juan Pablo Varillas and Germany's Jan-Lennard Struff REUTERS/Thilo Schmuelgen
Tennis - Davis Cup - Qualifiers - Germany v Peru - Castello Dusseldorf, Dusseldorf, Germany - February 6, 2026 Peru captain Luis Horna watches the singles match between Peru's Juan Pablo Varillas and Germany's Jan-Lennard Struff REUTERS/Thilo Schmuelgen

Una generación que marca diferencia

Horna también mencionó la importancia de la generación actual: “Tenemos tenistas que vienen por debajo también jóvenes. Gonzalo está teniendo buenas semanas en Europa y lo que le viene al tenis peruano es algo muy importante”. Sobre el ambiente competitivo, comentó: “Esta generación de chicos entendieron que tenían que cambiar de ambiente, estar en un entorno mucho más competitivo, más profesional”.

Al referirse a la fortaleza mental de Buse, Horna destacó: “Él tiene una forma de ver las cosas muy natural, de siempre verle el lado bueno y eso le está dando una evolución muy rápida. Entrar al circuito y entrar de una manera tan explosiva no es fácil. Hoy por hoy, jugadores de su categoría que le llevaban cierta ventaja el año pasado no están jugando como está jugando el Colorado”. Añadió: “Lo principal y lo más rescatable es que sigue con esa misma ilusión, humildad y ganas de trabajar que tenía desde que era muy pequeño”.

El extenista enfatizó el valor de mantener la calma en situaciones de presión: “Nacho maneja todo esto con muchísima frescura. Tiene una estabilidad emocional que lo ayuda muchísimo. Siempre va a tener un momento en el que va a fallar alguna bola, pero él tiene esa habilidad de poder resetear y buscar el ángulo positivo”.

Desafíos y perspectivas para el tenis peruano

Consultado sobre el impulso al tenis y otros deportes en el país, Horna reflexionó: “Es un tema cultural, de estructura, de estado y de inversión. Creo que es el momento de disfrutar lo que están haciendo estos chicos y que sirva para motivar a que tanto el estado como la empresa privada apoyen a esta nueva generación de tenistas, liderada por los resultados de Ignacio”.

Un mensaje para los aficionados

De cara a la final en Hamburgo, Horna envió un mensaje a los aficionados: “Que disfruten de este momento. Es una alegría tan grande que no se da de manera habitual en el deporte peruano, en un deporte que es hoy uno de los más importantes del mundo. Ignacio ya está compitiendo en lo más grande y pronto lo veremos en Roland-Garros”.

La actuación de Ignacio Buse coloca al tenis peruano en el centro de la atención internacional, según informó RPP, y despierta expectativas sobre el desarrollo del deporte en el país.

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