Todo sobre la carga rápida: cómo funciona y los riesgos que implica para tus dispositivos móviles

El principal enemigo de las baterías de iones de litio es el calor. Cargar un celular ya eleva la temperatura de forma natural

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

La carga rápida en los
La carga rápida en los celulares es una opción que ha crecido en los últimos años, pero se deben tener cuidados para no afectar los dispositivos. (Copilot)

La carga rápida en los móviles se ha convertido en una de las funciones más valoradas por los usuarios, ya que permite recuperar gran parte de la batería en pocos minutos. Sin embargo, aunque esta tecnología facilita el día a día, también presenta riesgos, principalmente relacionados con el calor generado en las baterías, lo que puede afectar su vida útil a largo plazo.

Cómo funciona la carga rápida en los móviles

El principio de la carga rápida se basa en los vatios (W), que resultan de multiplicar voltios por amperios. En términos sencillos, cuantos más voltios y más amperios reciba un dispositivo, mayor será la potencia y, por tanto, la velocidad con la que se transfiere la energía.

Para ilustrarlo, los expertos suelen usar la metáfora de una autopista: los amperios serían los carriles y los voltios el ancho de esos carriles. Si hay más carriles y más amplios, más vehículos —es decir, energía— podrán llegar del cargador al teléfono al mismo tiempo.

Evolución de la carga rápida y sus estándares

Durante años, se consideraba carga rápida cualquier cifra superior a los 5 W, pero en la actualidad el estándar ha cambiado y 30 W es ya la media en la mayoría de dispositivos.

Los fabricantes han desarrollado diferentes sistemas para optimizar la entrega de energía. Qualcomm y MediaTek han propuesto estándares globales, mientras que otras compañías han diseñado sistemas propios capaces de alcanzar cifras de 120 W, 200 W o incluso 240 W. En muchos casos, esto se consigue dividiendo la energía en flujos que alimentan baterías dobles, lo que reduce el tiempo de carga de forma considerable.

Peligros de la carga rápida

El principal enemigo de las baterías de iones de litio es el calor. Cargar un móvil ya eleva la temperatura de forma natural, pero la carga rápida intensifica este efecto, provocando un desgaste mayor con el tiempo. Para contrarrestarlo, algunos fabricantes han implementado sistemas de refrigeración en los cargadores o mecanismos de control de temperatura dentro del propio dispositivo.

Aun así, los especialistas recomiendan usar la carga rápida solo cuando sea necesario, como en paradas cortas, y optar por cargadores más lentos durante la noche, lo que ayuda a preservar la vida útil de la batería.

Además de acelerar el desgaste de la batería, la carga rápida puede aumentar el riesgo de incompatibilidad cuando se utilizan cargadores o cables no originales. El uso de accesorios no certificados puede causar fallas en el sistema de protección del equipo, corriente inadecuada o incluso cortocircuitos, lo que exponen al dispositivo a daños en sus circuitos internos o mal funcionamiento.

Otro aspecto a considerar es el consumo energético. Aunque cargar a potencias más altas implica un gasto mayor de electricidad, los estudios señalan que este impacto es mínimo: entre 1,5 y 3 euros al año, lo que equivale a apenas unos céntimos al mes. En otras palabras, el verdadero riesgo de la carga rápida no es económico, sino técnico, ya que el calor sigue siendo el gran desafío para mantener las baterías en buen estado.

Con cada nueva generación de móviles, los fabricantes presentan sistemas de carga más potentes que aseguran mantener un 80% de vida útil tras cientos de ciclos. Aunque estos datos suelen incluir “letra pequeña”, es innegable que la innovación en este campo continúa avanzando. El reto actual es claro: reducir tiempos de carga sin comprometer la seguridad ni la durabilidad de las baterías.

Consejos prácticos para extender la duración de la batería del celular

Para prolongar la duración de la batería del celular, es recomendable ajustar el brillo de la pantalla al nivel más bajo posible o activar el modo automático. Cerrar aplicaciones en segundo plano y desactivar funciones como el Bluetooth o la localización cuando no se utilizan también contribuye al ahorro de energía.

Otra medida efectiva consiste en activar el modo ahorro de batería que ofrecen la mayoría de los dispositivos y limitar las notificaciones push. Evite el uso de fondos animados y reduzca el tiempo que la pantalla permanece encendida son acciones adicionales que ayudan a conservar la carga durante más horas.

