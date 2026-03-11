Huaico arrastra vehículos con pasajeros en Ayabaca tras intensas lluvias que provocan derrumbes y bloquean carreteras de Piura

Vecinos indicaron que una miniván y una camioneta quedaron atrapadas tras el deslizamiento provocado por lluvias intensas. Hasta el momento no existe un balance oficial de personas afectadas. Canal N

Las intensas lluvias que golpean la sierra de la región Piura provocaron una emergencia que mantiene en alerta a pobladores y autoridades en la provincia de Ayabaca. Un huaico arrastró vehículos que circulaban por una carretera rural, lo que genera preocupación por el posible número de personas afectadas. La información disponible procede principalmente de testimonios de residentes de la zona y de reportes difundidos por medios locales.

El hecho se registró en el sector conocido como Peña Llorona, a unos quince minutos de la ciudad de Ayabaca, en una vía que conecta distintos caseríos. Según datos preliminares, una miniván y una camioneta quedaron atrapadas en medio de un deslizamiento de lodo y piedras.

Hasta el momento, las autoridades no publican un balance oficial sobre el número de personas afectadas ni sobre el estado de los ocupantes de los vehículos. Pobladores consultados por medios locales señalan que dentro de ambas unidades viajaban entre doce y quince personas, muchas de ellas docentes que se dirigían a centros educativos de comunidades cercanas.

El terreno inestable y la geografía de la zona, con pendientes pronunciadas, complican las labores de verificación en el lugar.

Búsqueda en medio de caminos bloqueados

Un huaico provocado por lluvias intensas arrastró una miniván y una camioneta en el sector Peña Llorona, en Ayabaca. Captura de pantalla

Vecinos del sector indicaron que dos personas lograron salir tras el arrastre del huaico. Sin embargo, el paradero del resto de ocupantes aún no se confirma de manera oficial.

Habitantes de Ayabaca señalan que la zona ya contaba con equipos de búsqueda debido a otros deslizamientos recientes. No obstante, consideran que el número de rescatistas resulta insuficiente frente a la magnitud de la emergencia.

Según los propios pobladores, se necesita apoyo urgente con maquinaria pesada para retirar lodo y rocas acumuladas en la carretera. También piden más personal capacitado en rescate para ampliar las labores de búsqueda.

La situación también afecta el tránsito en la vía. Un reporte de un medio local describió la escena en el lugar: “Maquinaria está haciendo todo lo posible para poder recuperar dicho vehículo. A esta hora de la tarde les informamos que no hay pase en ambos sentidos aquí en este lugar”.

Lluvias intensas golpean la provincia de Ayabaca

Las lluvias intensas en Ayabaca han provocado graves daños, como el colapso de viviendas y el desbordamiento de quebradas, dejando a varias comunidades incomunicadas y en situación de emergencia. Foto: Composición Infobae Perú

La provincia de Ayabaca atraviesa un periodo de lluvias persistentes que, según autoridades locales, superan registros de años anteriores. Estas precipitaciones provocaron derrumbes en carreteras y el aislamiento de varios caseríos.

Funcionarios de la municipalidad provincial indicaron que varias rutas rurales presentan interrupciones. Por esa razón, solicitaron maquinaria para restablecer el tránsito y permitir el acceso de brigadas de emergencia.

El congresista Eduardo Castillo Rivas también se pronunció sobre la situación a través de redes sociales. En su mensaje advirtió sobre el impacto de las lluvias en la zona y exigió una respuesta inmediata del Estado.

“Las intensas lluvias que se vienen registrando en Paimas, Ayabaca, han dejado caseríos aislados y han ocasionado el colapso de parte de la infraestructura del centro de salud local recientemente inaugurado. Exijo la actuación inmediata de las autoridades. No más desidia!”, expresó.

Mientras continúan las lluvias en la sierra de Piura, los pobladores mantienen la búsqueda de información sobre las personas que viajaban en los vehículos arrastrados por el huaico. Las autoridades aún realizan verificaciones para confirmar el número exacto de afectados y el estado de las unidades desaparecidas.