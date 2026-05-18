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Creció el tráfico por el estrecho de Ormuz tras tocar su menor nivel desde el comienzo de la guerra contra Irán

La circulación de embarcaciones en la vía marítima estratégica mostró un repunte considerable la semana pasada, según registros recientes de actividad naviera y reportes oficiales sobre la evolución del flujo de cargueros

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Embarcaciones en el estrecho de Ormuz al amanecer

El tráfico a través del estrecho de Ormuz fue ligeramente superior la semana pasada, volviendo a niveles acordes con el promedio registrado desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, tras haber alcanzado un mínimo histórico durante la guerra.

Según datos de la empresa de seguimiento marítimo Kpler, actualizados hasta el lunes por la mañana, un total de 55 buques de carga cruzaron la vía marítima estratégica entre el 11 y el 17 de mayo.

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Esto supuso un fuerte aumento con respecto a la semana anterior, cuando solo cruzaron 19 embarcaciones, la cifra semanal más baja desde los primeros ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero, que provocaron una interrupción generalizada del tráfico a través del estrecho.

La televisión estatal iraní informó el viernes que la Guardia Revolucionaria estaba permitiendo el tránsito de más barcos por el estrecho, después de haber informado el día anterior que se había autorizado el paso de “más de 30 barcos”.

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A pesar del aumento, los cruces de la semana pasada se mantienen en general en línea con los promedios de tiempos de guerra.

Un total de 55 buques de carga cruzaron el estratégico estrecho de Ormuz entre el 11 y el 17 de mayo, según datos de Kpler.
Un total de 55 buques de carga cruzaron el estratégico estrecho de Ormuz entre el 11 y el 17 de mayo, según datos de Kpler.

Desde el 1 de marzo, Kpler ha registrado el tránsito de 663 buques de carga por el estrecho, un promedio de 55 por semana.

Aproximadamente la mitad de los buques cisterna que cruzaron la frontera la semana pasada transportaban líquidos.

Entre ellos se encontraban tres buques petroleros de gran tamaño, que, según se informa, se dirigían a China, Omán y Japón.

Los datos de Kpler también mostraron que 15 buques de carga a granel seca y 16 buques tanque de gas licuado de petróleo (GLP) cruzaron el estrecho la semana pasada.

El 12 de mayo, solo un buque cisterna de gas natural licuado que transportaba gas catarí a Pakistán cruzó la frontera.

Casi la mitad de los buques que cruzaron Ormuz la última semana transportaban líquidos, incluidos tres petroleros rumbo a China, Omán y Japón. REUTERS
Casi la mitad de los buques que cruzaron Ormuz la última semana transportaban líquidos, incluidos tres petroleros rumbo a China, Omán y Japón. REUTERS

Con ello, el número total de travesías de buques metaneros desde el inicio de la guerra asciende a ocho.

En tiempos de paz, el estrecho de Ormuz gestiona aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y GNL, así como de otras materias primas importantes, incluidos los fertilizantes.

Irán ha advertido repetidamente que el tráfico marítimo a través de la ruta marítima “no volverá a su estado anterior a la guerra”.

El lunes, Teherán anunció la creación de un nuevo organismo para supervisar el estrecho y cobrar tasas a los buques que transiten por la vía marítima, algo que, según se informa, Irán lleva haciendo desde el principio de la guerra.

Buques chinos cruzando

Funcionarios iraníes anunciaron el jueves que se había permitido el tránsito de buques chinos, tras la ralentización registrada la semana anterior.

El tráfico de gas natural licuado por Ormuz sigue limitado, con solo ocho travesías de buques metaneros desde el inicio de la guerra. EFE/Ali Haider
El tráfico de gas natural licuado por Ormuz sigue limitado, con solo ocho travesías de buques metaneros desde el inicio de la guerra. EFE/Ali Haider

Según Kpler, la semana pasada solo tres buques de mercancías vinculados a China por su pabellón, propiedad o cargamento cruzaron el estrecho.

Otros dos buques con bandera de Hong Kong también hicieron escala y se dirigían a Omán y a los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, es posible que los datos no ofrezcan una imagen completa, ya que los buques no siempre revelan sus destinos finales durante la travesía.

El tráfico a través del estrecho desde el comienzo de la guerra ha dependido de la nacionalidad, e Irán declaró el lunes que los países que cumplan con las sanciones estadounidenses contra la república islámica enfrentarían dificultades para cruzar.

Desde el inicio del conflicto, China e India han figurado entre los destinos o puntos de partida, fuera del Golfo Pérsico, que con mayor frecuencia se han reportado para los buques de carga que transitan por el estrecho.

Los destinos más comunes de la carga por Ormuz desde la guerra han sido China, India, Brasil, Pakistán, Tailandia y Malasia, según Kpler.
Los destinos más comunes de la carga por Ormuz desde la guerra han sido China, India, Brasil, Pakistán, Tailandia y Malasia, según Kpler.

Otros destinos fuera del Golfo que figuran en los datos de transporte marítimo de Kpler incluyen Brasil, Pakistán, Tailandia y Malasia, mientras que relativamente pocos buques informaron tener a países occidentales como destino.

El control iraní del estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los temas centrales en las estancadas negociaciones con Estados Unidos, que aún no han producido ningún avance significativo.

(con información de AFP)

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