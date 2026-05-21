Perú será sede de FELABAN 2026, la asamblea bancaria más grande de América Latina

El evento en Lima abordará innovación tecnológica, tendencias regulatorias e inclusión bancaria a través de conferencias, paneles y espacios de networking profesional.

El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), declaró de interés nacional la organización y realización de la 60ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), que se llevará a cabo en Lima del 3 al 6 de noviembre de 2026.

Así lo dispone el Decreto Supremo Nº 092-2026-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, que encarga la coordinación intersectorial al ministerio y asegura la participación de entidades como la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y organismos regulatorios.

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¿Qué es FELABAN?

FELABAN es la sigla de la Federación Latinoamericana de Bancos, entidad gremial fundada en 1965 y con sede en Bogotá, Colombia. Agrupa a más de 500 bancos y entidades financieras en 19 países de América Latina.

Su objetivo principal es promover la integración, el desarrollo, la inclusión financiera y la estabilidad del sector bancario regional.

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La asamblea creará oportunidades para bancos peruanos y cajas municipales, facilitando alianzas internacionales y la promoción de avances en digitalización financiera.

Entre sus principales actividades destaca la organización de congresos, la elaboración de estudios técnicos y la representación del sector ante organismos multilaterales.

La norma legal establece que el evento contará con facilidades aduaneras, migratorias y logísticas para los participantes extranjeros y los bienes vinculados al desarrollo de la asamblea, bajo el marco de la Ley Nº 31816.

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El MEF coordinará la organización con la ASBANC y otras entidades públicas. El financiamiento del evento estará a cargo de ASBANC, sin afectar recursos del Estado.

Un punto de encuentro para bancos, fintech y reguladores

La asamblea anual de FELABAN se reconoce como el principal encuentro de la industria bancaria latinoamericana. En 2025, se desarrolló en la ciudad de Miami (Estados Unidos).

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Participan ejecutivos de más de 600 bancos y entidades financieras de 50 países, así como representantes de organismos multilaterales, empresas de tecnología financiera, autoridades regulatorias y líderes del sector empresarial. En ediciones anteriores, la asistencia ha superado los 1.500 delegados.

El Decreto Supremo Nº 092-2026-EF establece que el Ministerio de Economía y Finanzas liderará la coordinación intersectorial del evento bancario.

El encuentro servirá como plataforma para analizar tendencias regulatorias, innovación tecnológica, desarrollo de productos financieros e inclusión bancaria.

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El programa incluirá conferencias, paneles y espacios de networking orientados a fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias entre los principales actores del sistema financiero regional.

La realización de la asamblea en Lima proyecta al país como un centro de referencia para el debate financiero y la integración bancaria en América Latina. Además, se prevé un impacto positivo en los sectores de hotelería, servicios empresariales y turismo corporativo, por la llegada de los delegados internacionales.

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Participación peruana y beneficios para el sistema financiero local

Los bancos peruanos y las cajas municipales de ahorro y crédito -encabezadas estas últmas por la FEPCMAC- tendrán la oportunidad de fortalecer alianzas, gestionar financiamiento internacional y mostrar sus avances en innovación y digitalización.

El encuentro de FELABAN ha reconocido en años recientes la labor de entidades peruanas en la inclusión financiera y el desarrollo de soluciones tecnológicas para el microcrédito.

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La designación de Lima como sede de la 60ª Asamblea FELABAN refuerza el posicionamiento del sistema financiero peruano en el mapa regional y otorga visibilidad a las instituciones locales en la agenda de la federación.