Perú

Perú será sede de FELABAN 2026, la asamblea bancaria más grande de América Latina

El Ministerio de Economía y Finanzas declaró de interés nacional la organización de la 60ª Asamblea Anual de FELABAN en Lima para noviembre de 2026

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El evento en Lima abordará innovación tecnológica, tendencias regulatorias e inclusión bancaria a través de conferencias, paneles y espacios de networking profesional.
El evento en Lima abordará innovación tecnológica, tendencias regulatorias e inclusión bancaria a través de conferencias, paneles y espacios de networking profesional.

El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), declaró de interés nacional la organización y realización de la 60ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), que se llevará a cabo en Lima del 3 al 6 de noviembre de 2026.

Así lo dispone el Decreto Supremo Nº 092-2026-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, que encarga la coordinación intersectorial al ministerio y asegura la participación de entidades como la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y organismos regulatorios.

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¿Qué es FELABAN?

FELABAN es la sigla de la Federación Latinoamericana de Bancos, entidad gremial fundada en 1965 y con sede en Bogotá, Colombia. Agrupa a más de 500 bancos y entidades financieras en 19 países de América Latina.

Su objetivo principal es promover la integración, el desarrollo, la inclusión financiera y la estabilidad del sector bancario regional.

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La asamblea creará oportunidades para bancos peruanos y cajas municipales, facilitando alianzas internacionales y la promoción de avances en digitalización financiera.

Entre sus principales actividades destaca la organización de congresos, la elaboración de estudios técnicos y la representación del sector ante organismos multilaterales.

La norma legal establece que el evento contará con facilidades aduaneras, migratorias y logísticas para los participantes extranjeros y los bienes vinculados al desarrollo de la asamblea, bajo el marco de la Ley Nº 31816.

El MEF coordinará la organización con la ASBANC y otras entidades públicas. El financiamiento del evento estará a cargo de ASBANC, sin afectar recursos del Estado.

Un punto de encuentro para bancos, fintech y reguladores

La asamblea anual de FELABAN se reconoce como el principal encuentro de la industria bancaria latinoamericana. En 2025, se desarrolló en la ciudad de Miami (Estados Unidos).

Participan ejecutivos de más de 600 bancos y entidades financieras de 50 países, así como representantes de organismos multilaterales, empresas de tecnología financiera, autoridades regulatorias y líderes del sector empresarial. En ediciones anteriores, la asistencia ha superado los 1.500 delegados.

El Decreto Supremo Nº 092-2026-EF establece que el Ministerio de Economía y Finanzas liderará la coordinación intersectorial del evento bancario.
El Decreto Supremo Nº 092-2026-EF establece que el Ministerio de Economía y Finanzas liderará la coordinación intersectorial del evento bancario.

El encuentro servirá como plataforma para analizar tendencias regulatorias, innovación tecnológica, desarrollo de productos financieros e inclusión bancaria.

El programa incluirá conferencias, paneles y espacios de networking orientados a fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias entre los principales actores del sistema financiero regional.

La realización de la asamblea en Lima proyecta al país como un centro de referencia para el debate financiero y la integración bancaria en América Latina. Además, se prevé un impacto positivo en los sectores de hotelería, servicios empresariales y turismo corporativo, por la llegada de los delegados internacionales.

Participación peruana y beneficios para el sistema financiero local

Los bancos peruanos y las cajas municipales de ahorro y crédito -encabezadas estas últmas por la FEPCMAC- tendrán la oportunidad de fortalecer alianzas, gestionar financiamiento internacional y mostrar sus avances en innovación y digitalización.

El encuentro de FELABAN ha reconocido en años recientes la labor de entidades peruanas en la inclusión financiera y el desarrollo de soluciones tecnológicas para el microcrédito.

La designación de Lima como sede de la 60ª Asamblea FELABAN refuerza el posicionamiento del sistema financiero peruano en el mapa regional y otorga visibilidad a las instituciones locales en la agenda de la federación.

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