Perú

Solo 3 de cada 10 mypes están listas para el comercio digital en Perú

El crecimiento acelerado del comercio electrónico en el país expone una brecha en la capacidad de adaptación digital de las mypes, pese a su peso en la economía y el empleo formal

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Aún el 72% de estos emprendimientos carece de las capacidades y planes necesarios para incorporarse de manera efectiva al mundo digital.
Aún el 72% de estos emprendimientos carece de las capacidades y planes necesarios para incorporarse de manera efectiva al mundo digital. Foto: Reportacero

El avance del comercio electrónico en el país contrasta con el bajo nivel de preparación digital de las micro, pequeñas y medianas empresas (mypes). De acuerdo con el Interactive Advertising Bureau (IAB Perú), el 72% de estos negocios todavía no cuenta con las herramientas ni estrategias necesarias para integrarse plenamente al entorno digital.

Este rezago se vuelve más evidente en un contexto donde campañas como el Cyber Wow muestran un crecimiento sostenido del e-commerce, evidenciando una transformación en los hábitos de consumo que no está siendo acompañada al mismo ritmo por las empresas de menor tamaño.

Brecha digital limita competitividad empresarial

Las mypes cumplen un rol central en la economía peruana. Según el Observatorio PRODUCEmpresarial, representan el 99,3% del total de empresas, generan el 89,1% del empleo privado formal y contribuyen con el 13,6% de las rentas empresariales. Sin embargo, pese a su relevancia, mantienen niveles básicos de madurez digital.

Esta situación impacta directamente en su capacidad de competir en un mercado cada vez más digitalizado. La falta de adopción tecnológica no solo reduce su alcance comercial, sino que también las aleja de consumidores que priorizan la rapidez y facilidad de compra en línea.

Las mypes desempeñan un papel clave en la economía del Perú. De acuerdo con el Observatorio PRODUCEmpresarial, constituyen el 99,3% del universo empresarial.
Las mypes desempeñan un papel clave en la economía del Perú. De acuerdo con el Observatorio PRODUCEmpresarial, constituyen el 99,3% del universo empresarial. Foto: El Emprendedor

Cyber Wow evidencia el cambio en el consumo

El dinamismo del comercio electrónico se refleja en campañas como el Cyber Wow, que se ha consolidado como uno de los principales eventos del sector en el país. Según el IAB Perú, cada edición registra incrementos superiores al 160% en ventas, además de superar los 2.500.000 de transacciones digitales.

Para especialistas del sector, este tipo de iniciativas no solo impulsa las ventas, sino que también funciona como un termómetro del nivel de preparación de las empresas. En ese sentido, la vicepresidenta de Revenue Latam de Infobip, Janeth Rodríguez, advirtió que la brecha digital responde a una desconexión frente al comportamiento actual del consumidor.

WhatsApp se posiciona como canal clave de ventas

En medio de este escenario, herramientas digitales accesibles comienzan a ganar protagonismo. Rodríguez destacó el potencial de aplicaciones como WhatsApp, que se ha convertido en uno de los principales canales de comunicación entre empresas y clientes en el Perú.

Según Ipsos Perú, el 98% de los usuarios de redes sociales en el país utiliza activamente esta plataforma. Su adopción permite a las mypes centralizar procesos como la atención de consultas, exhibición de productos, toma de pedidos y gestión de pagos en un solo entorno, facilitando la experiencia de compra.

Portal oficial del Cyber Wow.
El crecimiento del comercio digital se evidencia en iniciativas como el Cyber Wow, que se ha posicionado como uno de los eventos más relevantes del rubro en el país. Foto: Cyber Wow

Sectores con mayor potencial y recomendaciones

Rubros como moda y belleza, gastronomía, electrónica, turismo y servicios aparecen como los más beneficiados por la integración de canales digitales, especialmente durante campañas de alto tráfico como el Cyber Wow.

En esa línea, Rodríguez recomendó a las empresas completar el proceso de verificación de Meta, con el fin de reforzar la confianza del consumidor. Esta validación permite asegurar que los usuarios interactúan con cuentas oficiales, un factor clave para consolidar ventas en entornos digitales.

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