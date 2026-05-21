Perú

Dólar cae por posible paz entre Estados Unidos e Irán: ahora está en S/ 3,415

La cotización de la divisa estadounidense retrocedió en medio de expectativas por un eventual acuerdo en Medio Oriente y la atención de los mercados a las señales de la Reserva Federal de Estados Unidos

Guardar
Google icon
La caída ocurrió en una sesión marcada por distintos elementos internacionales que impactaron en la evolución del dólar.
La caída ocurrió en una sesión marcada por distintos elementos internacionales que impactaron en la evolución del dólar. Foto: AP Photo

El dólar cerró la jornada de este miércoles con una nueva caída en el mercado peruano, en medio de un escenario internacional marcado por expectativas de una eventual reducción de tensiones en Medio Oriente y la atención de los inversionistas a señales provenientes de Estados Unidos.

De acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la divisa estadounidense terminó la sesión en S/ 3,415, por debajo de los S/ 3,428 registrados al cierre del 19 de mayo. El retroceso se produjo en una jornada en la que diversos factores externos influyeron sobre el comportamiento de la moneda norteamericana.

PUBLICIDAD

Mercados atentos a decisiones en Estados Unidos

Fernando Ruiz, CEO de Kambista, explicó que los inversionistas siguieron de cerca la publicación de los resultados corporativos de NVIDIA, previstos para la tarde de este miércoles, debido a que podrían ofrecer nuevas señales sobre el desempeño de la industria vinculada a la inteligencia artificial (IA).

El ejecutivo también indicó que las minutas de abril del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mostraron que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) todavía evalúa mantener las tasas de interés elevadas durante un periodo mayor al esperado. Incluso, advirtió que podrían aplicarse nuevos incrementos si la inflación continúa mostrando resistencia.

PUBLICIDAD

A pesar de la baja reportada este miércoles, el dólar todavía conserva un incremento acumulado en lo que va del año
A pesar de la baja reportada este miércoles, el dólar todavía conserva un incremento acumulado en lo que va del año. Foto: Fortune

Posible acuerdo en Medio Oriente impulsa optimismo

Ruiz señaló además que los anuncios realizados por Donald Trump respecto a la etapa final de un posible acuerdo de paz contribuyeron a mejorar el ánimo de los mercados internacionales.

A ello se sumó el tránsito de varios cargueros por el estrecho de Ormuz, situación que ayudó a reducir la presión sobre los precios del petróleo. Según el CEO de Kambista, este contexto fortaleció las expectativas de una solución más estable para el conflicto en Medio Oriente y debilitó al dólar frente a distintas monedas.

Evolución del dólar durante el 2026

Pese al retroceso registrado en la sesión de hoy, la moneda estadounidense aún mantiene un avance acumulado durante el año. Desde el cierre del 2025, cuando se ubicó en S/ 3,36, el dólar ha subido 1,52%.

No obstante, el tipo de cambio todavía permanece lejos del nivel mínimo alcanzado en 2026. El pasado 29 de enero, el billete verde llegó a cotizarse en S/ 3,34, la cifra más baja registrada en lo que va del año.

Sin embargo, la cotización aún se mantiene distante del menor valor registrado durante el 2026.
Sin embargo, la cotización aún se mantiene distante del menor valor registrado durante el 2026. Foto: Quartz

Dólar subió tras pase de Roberto Sánchez a segunda vuelta

El dólar mostró una tendencia alcista luego de confirmarse que Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta presidencial frente a Keiko Fujimori el próximo 7 de junio. Tras conocerse los resultados finales del conteo de la ONPE, el mercado cambiario reaccionó con cautela debido a la incertidumbre política y a las dudas de algunos inversionistas sobre el eventual rumbo económico que podría tomar el país. Analistas señalaron que el avance del candidato de izquierda generó una mayor demanda de dólares como mecanismo de protección frente al riesgo político.

Diversos especialistas recordaron que en procesos electorales anteriores, como el de 2021, el tipo de cambio también registró fuertes movimientos ante escenarios considerados inciertos para el mercado. Sin embargo, en esta ocasión, algunos economistas consideran que el impacto podría ser más moderado si Sánchez mantiene señales de acercamiento hacia posiciones más centristas y presenta un equipo económico que transmita estabilidad.

Temas Relacionados

precio del dólartipo de cambiodólarconflicto en Iránperu-economia

Más Noticias

Hackean el Sismate y envían falsa alerta de terremoto 8.7 en Perú con amenaza de tsunami: mencionan a Curwen y “fraude electoral”

Miles de usuarios recibieron mensajes de emergencia en sus celulares la noche del miércoles, apenas horas después del fuerte movimiento sísmico registrado en Ica. Un segundo aviso con contenido político confirmó la vulneración del sistema estatal.

Hackean el Sismate y envían falsa alerta de terremoto 8.7 en Perú con amenaza de tsunami: mencionan a Curwen y “fraude electoral”

Metropolitano: Mininter desmiente mensaje extorsivo y refuerza seguridad ante ola de rumores

Tras la viralización de una supuesta amenaza contra conductores, el Ministerio del Interior aclaró que no existen denuncias ni evidencias de extorsión. Igual, se intensifican patrullajes para garantizar la tranquilidad en el sistema de transporte

Metropolitano: Mininter desmiente mensaje extorsivo y refuerza seguridad ante ola de rumores

Titular de Produce sobre propuesta populista de aumentar el sueldo mínimo: “En estos meses no, las Mypes están al límite”

César Quispe advirtió que sectores como el textil afrontan sobrecostos en seguridad y caída de ventas que afectan su rentabilidad

Titular de Produce sobre propuesta populista de aumentar el sueldo mínimo: “En estos meses no, las Mypes están al límite”

Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman boda civil con edicto matrimonial: ¿cuándo se casan?

‘Amor y Fuego’ difundió el edicto matrimonial de Christian y Karla, confirmando que la pareja se casará por civil el martes 2 de junio. Estos son los datos oficiales y el contexto de su historia.

Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman boda civil con edicto matrimonial: ¿cuándo se casan?

“Es prácticamente un empate”: Keiko Fujimori sobre encuesta que le da 39% de intención de voto frente al 35% de Roberto Sánchez

La candidata de Fuerza Popular llamó a la prudencia tras conocerse los resultados del último sondeo de Ipsos, que registra un aumento de indecisos y mantiene el margen entre los dos postulantes dentro del error estadístico

“Es prácticamente un empate”: Keiko Fujimori sobre encuesta que le da 39% de intención de voto frente al 35% de Roberto Sánchez
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Es prácticamente un empate”: Keiko Fujimori sobre encuesta que le da 39% de intención de voto frente al 35% de Roberto Sánchez

“Es prácticamente un empate”: Keiko Fujimori sobre encuesta que le da 39% de intención de voto frente al 35% de Roberto Sánchez

Rafael López Aliaga se burla de investigación por presunta corrupción: “No la he leído. Lo que me diga mi abogado, lo haré”

Video muestra al alcalde de Surco, Carlos Bruce, usando pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio en una oficina

Crisis en San Marcos: renuncia en bloque el Comité Electoral por falta de condiciones y llegada inconsulta de Roberto Sánchez

“Oportunismo político”: Gremio estudiantil de San Marcos repudia ingreso inconsulto de Roberto Sánchez en medio de la toma

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman boda civil con edicto matrimonial: ¿cuándo se casan?

Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman boda civil con edicto matrimonial: ¿cuándo se casan?

Janet Barboza y Edson Dávila sorprenden con beso en vivo al recrear la escena de Onelia Molina y Kevin Díaz

Pamela Franco rechaza que Christian Cueva le quite sus hijos a Pamela López: “Los niños tienen que estar con su mamá”

Onelia Molina responde con dureza a Mario Irivarren luego de reacción por beso con Kevin Díaz: “No me interesa”

Christian Domínguez y Karla Tarazona tendrían lista su boda civil, solo faltan las firmas: ‘Magaly TV La Firme’ expone documento notarial

DEPORTES

Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Barranquilla por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Gonzalo Bueno no solo busca el cuadro principal: el premio económico que asegura en la ‘qualy’ de Roland Garros 2026

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026: así va Cusco FC antes de jugar con DIM por fecha 5

Universitario vs Nacional 0-0: resumen del empate en Montevideo por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026