Dólar cae por posible paz entre Estados Unidos e Irán: ahora está en S/ 3,415

La caída ocurrió en una sesión marcada por distintos elementos internacionales que impactaron en la evolución del dólar. Foto: AP Photo

El dólar cerró la jornada de este miércoles con una nueva caída en el mercado peruano, en medio de un escenario internacional marcado por expectativas de una eventual reducción de tensiones en Medio Oriente y la atención de los inversionistas a señales provenientes de Estados Unidos.

De acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la divisa estadounidense terminó la sesión en S/ 3,415, por debajo de los S/ 3,428 registrados al cierre del 19 de mayo. El retroceso se produjo en una jornada en la que diversos factores externos influyeron sobre el comportamiento de la moneda norteamericana.

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Mercados atentos a decisiones en Estados Unidos

Fernando Ruiz, CEO de Kambista, explicó que los inversionistas siguieron de cerca la publicación de los resultados corporativos de NVIDIA, previstos para la tarde de este miércoles, debido a que podrían ofrecer nuevas señales sobre el desempeño de la industria vinculada a la inteligencia artificial (IA).

El ejecutivo también indicó que las minutas de abril del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mostraron que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) todavía evalúa mantener las tasas de interés elevadas durante un periodo mayor al esperado. Incluso, advirtió que podrían aplicarse nuevos incrementos si la inflación continúa mostrando resistencia.

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A pesar de la baja reportada este miércoles, el dólar todavía conserva un incremento acumulado en lo que va del año. Foto: Fortune

Posible acuerdo en Medio Oriente impulsa optimismo

Ruiz señaló además que los anuncios realizados por Donald Trump respecto a la etapa final de un posible acuerdo de paz contribuyeron a mejorar el ánimo de los mercados internacionales.

A ello se sumó el tránsito de varios cargueros por el estrecho de Ormuz, situación que ayudó a reducir la presión sobre los precios del petróleo. Según el CEO de Kambista, este contexto fortaleció las expectativas de una solución más estable para el conflicto en Medio Oriente y debilitó al dólar frente a distintas monedas.

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Evolución del dólar durante el 2026

Pese al retroceso registrado en la sesión de hoy, la moneda estadounidense aún mantiene un avance acumulado durante el año. Desde el cierre del 2025, cuando se ubicó en S/ 3,36, el dólar ha subido 1,52%.

No obstante, el tipo de cambio todavía permanece lejos del nivel mínimo alcanzado en 2026. El pasado 29 de enero, el billete verde llegó a cotizarse en S/ 3,34, la cifra más baja registrada en lo que va del año.

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Sin embargo, la cotización aún se mantiene distante del menor valor registrado durante el 2026. Foto: Quartz

Dólar subió tras pase de Roberto Sánchez a segunda vuelta

El dólar mostró una tendencia alcista luego de confirmarse que Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta presidencial frente a Keiko Fujimori el próximo 7 de junio. Tras conocerse los resultados finales del conteo de la ONPE, el mercado cambiario reaccionó con cautela debido a la incertidumbre política y a las dudas de algunos inversionistas sobre el eventual rumbo económico que podría tomar el país. Analistas señalaron que el avance del candidato de izquierda generó una mayor demanda de dólares como mecanismo de protección frente al riesgo político.

Diversos especialistas recordaron que en procesos electorales anteriores, como el de 2021, el tipo de cambio también registró fuertes movimientos ante escenarios considerados inciertos para el mercado. Sin embargo, en esta ocasión, algunos economistas consideran que el impacto podría ser más moderado si Sánchez mantiene señales de acercamiento hacia posiciones más centristas y presenta un equipo económico que transmita estabilidad.

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