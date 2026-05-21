Central 911: MTC promete finalizar la construcción en diciembre tras años de retrasos y postergaciones

Construcción de la Central de Emergencias 911 culminará en diciembre de este 2026.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que la Central de Emergencias 911 en el distrito de Chorrillos registra un avance del 35 % y que las obras culminarán en diciembre de este 2026.

Esta infraestructura, desarrollada por el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), busca centralizar la atención de emergencias en Lima Metropolitana y el Callao, integrando los servicios de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y la Línea 100 en un solo sistema de respuesta.

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La futura central contará con más de 90 operadores y 100 despachadores, quienes gestionarán incidentes a través del número único 911.

El edificio, distribuido en tres niveles, sótano y azotea, está diseñado para operar de manera ininterrumpida, durante las 24 horas y los 365 días del año. El sistema incorporará herramientas de geolocalización de llamadas, videovigilancia, comunicación por radio y telefonía, además de mecanismos para el registro y seguimiento de cada caso, con el objetivo de ofrecer una atención más eficiente y rápida.

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La obra está equipada con 71 aisladores sísmicos, tecnología esencial para garantizar la operatividad incluso ante sismos de gran magnitud. Según el MTC, el proyecto beneficiará inicialmente a más de 10 millones de habitantes de Lima y Callao, permitiendo una coordinación efectiva entre las entidades de primera respuesta.

MTC realizó simulación de la nueva central. (Foto: MTC)

Retrasos, cronología y puesta en marcha del servicio

La Central de Emergencias 911 enfretó múltiples postergaciones desde su concepción. El proyecto, financiado parcialmente por un préstamo del Banco Mundial en 2020, sufrió demoras por la pandemia, trabas administrativas y retrasos en la adjudicación de obras.

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La primera proyección oficial apuntaba a septiembre de 2021, pero los plazos se extendieron por la tardía liberación de terrenos y dificultades en la elaboración de los términos de referencia.

En 2023, con la emisión del Decreto Legislativo N.° 1590, se reguló la implementación de la central y se fijó un nuevo cronograma, estimando su operatividad para 2025. Sin embargo, la adjudicación de la obra civil y la integración tecnológica presentaron nuevos obstáculos. La expectativa institucional trasladó la fecha de inauguración a noviembre de 2025, pero la construcción apenas alcanzaba un 10 % de avance en ese momento.

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Actualmente, el MTC y Pronatel supervisan el avance del proyecto junto a representantes del Banco Mundial y el equipo técnico de la obra. La nueva plataforma tecnológica, considerada de última generación, se encuentra en fase de prueba y prevé el inicio de operaciones antes de finalizar el año. El Sistema de Atención y Gestión de Emergencias (SAGE) ya realiza simulacros en la sala de entrenamiento y se ultiman detalles para recibir llamadas reales.

Paralelamente, continúan las capacitaciones para los operadores y despachadores, con el fin de asegurar una respuesta eficiente desde el primer día de funcionamiento. Una vez concluido el proyecto, el MTC transferirá la administración de la central al Ministerio del Interior, conforme al marco normativo vigente.

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La promesa del MTC apunta a cerrar este ciclo de postergaciones y dotar a la capital de un sistema integrado de atención de emergencias.