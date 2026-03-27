Perú

Serenos de Lima comenzarán a usar pistolas eléctricas: nueva estrategia de seguridad desde el domingo 29 de marzo

La MML anunció que desde el inicio de Semana Santa, el personal de serenazgo empleará armas no letales y cámaras corporales como parte de un plan para fortalecer la seguridad ciudadana y fiscalización en la capital

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Diego Jara, presidente de la Asociación de Serenos del Perú, destacó la importancia de la capacitación de la Policía Nacional para que los serenos puedan usar pistolas eléctricas y cámaras de manera segura. Foto: Composición Infobae Perú
Diego Jara, presidente de la Asociación de Serenos del Perú, destacó la importancia de la capacitación de la Policía Nacional para que los serenos puedan usar pistolas eléctricas y cámaras de manera segura. Foto: Composición Infobae Perú

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) confirmó que a partir del domingo 29 de marzo, los miembros de su servicio de Serenazgo comenzarán a emplear pistolas eléctricas y cámaras corporales en sus labores diarias.

Esta medida, presentada por el alcalde Renzo Reggiardo, se implementa en el contexto del plan de seguridad por Semana Santa 2026, periodo que coincide con el despliegue de miles de agentes policiales en zonas de alta concurrencia, iglesias, terminales y espacios públicos.

El burgomaestre explicó que la decisión responde a la reciente adquisición de armas no letales y equipos de videovigilancia, los cuales forman parte de una estrategia integral para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Reggiardo destacó que el personal de serenazgo recibió la capacitación necesaria para el uso responsable de estos dispositivos. Además, cada pistola eléctrica se encuentra vinculada a una bodycam que se activa automáticamente al desenfundar el arma, permitiendo grabar de forma íntegra cada intervención y así reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.

El equipamiento adquirido incluye 200 pistolas eléctricas y 200 cámaras corporales. Según informó la autoridad edil, la inversión supera los 6 millones de soles, destinando más de S/4 millones a las armas no letales y cerca de S/2,5 millones a las cámaras.

Estas cámaras permiten grabación en alta resolución, autonomía de hasta once horas, transmisión en tiempo real y geolocalización, características que buscan facilitar la supervisión y el monitoreo desde el futuro centro de control metropolitano.

El alcalde de San Luis señaló que la capacitación del personal debe incluir un proceso de salud mental a cargo de psicólogos antes de entregar pistolas eléctricas a los serenos. Foto: Composición Infobae Perú
El alcalde de San Luis señaló que la capacitación del personal debe incluir un proceso de salud mental a cargo de psicólogos antes de entregar pistolas eléctricas a los serenos. Foto: Composición Infobae Perú

Antecedentes

El Ministerio del Interior (Mininter) había aprobado recientemente las características técnicas de los medios de defensa no letales autorizados para el personal de serenazgo, en el marco de la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal.

De acuerdo con la normativa, los agentes podrán emplear grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas y pistolas eléctricas, siempre bajo protocolos establecidos y en situaciones que lo ameriten.

Según Reggiardo, la incorporación de estos dispositivos representa un paso previo hacia la conformación de una futura Guardia Municipal Metropolitana, propuesta que contempla el uso de armas de fuego para el personal de serenazgo.

El desempeño y la transparencia en el uso de los equipos no letales serán factores determinantes para evaluar la viabilidad de dar ese siguiente paso.

El alcalde precisó que la utilización inicial de las pistolas eléctricas estará orientada a labores de fiscalización y control del orden público, no a persecuciones directas de delincuentes, respetando así los alcances del reglamento vigente.

Parte del material audiovisual captado por las cámaras corporales podría ponerse a disposición de la prensa, como mecanismo de supervisión ciudadana y fortalecimiento de la confianza pública.

Control en Las Malvinas

La implementación de las nuevas herramientas coincide con la construcción del Centro de Control y Monitoreo Metropolitano (C5) en Las Malvinas, infraestructura que integrará más de 4.500 cámaras de videovigilancia y sistemas de semaforización inteligente en casi 500 intersecciones de la ciudad.

El C5 operará en coordinación con el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, lo que permitirá mejorar la respuesta ante emergencias y eventos delictivos.

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