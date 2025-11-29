Perú

Las 12 lenguas en peligro de extinción en Perú: conoce qué hace el Minedu para evitar su desaparición

El Minedu reconoce una brecha de más de 20 mil docentes con formación específica en Educación Intercultural Bilingüe, pese a contar con más de 100 mil profesores bilingües en actividad

Guardar
Perú frente a la pérdida
Perú frente a la pérdida de lenguas nativas: cuáles están amenazadas y cómo busca protegerlas.

El Ministerio de Educación (Minedu) ha dado un paso decisivo para la preservación de las lenguas originarias en peligro de desaparición. En el marco de la Semana de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), la cartera presentó materiales pedagógicos destinados a la enseñanza de estas lenguas en todo el país. La iniciativa, que busca rescatar idiomas amenazados, también pretende fortalecer la identidad cultural y garantizar el desarrollo integral de los estudiantes, según explicó Marcelino Galindo Vivanco, director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Minedu, a la agencia Andina.

Durante 2025, el Minedu atendió estudiantes que hablan 12 de las 17 lenguas consideradas en riesgo de extinción, distribuidas en regiones como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Lima Provincias y Junín. Entre estas lenguas se encuentran:

  • Maijiki: 79 estudiantes
  • Arabela: 232 estudiantes
  • Ikitu: 252 estudiantes
  • Amahuaca: 271 estudiantes
  • Ese Eja: 299 estudiantes
  • Bora: 337 estudiantes
  • Kawki: 371 estudiantes
  • Harakbut: 409 estudiantes
  • Shiwilu: 475 estudiantes
  • Kapanawa: 492 estudiantes
  • Murui Muinani: 772 estudiantes
  • Quechua Wanka: 33 380 estudiantes (la mayor población escolar del grupo)

En el país existen 48 lenguas originarias, de las cuales el Minedu ofrece actualmente servicios educativos con materiales pedagógicos en cuarenta y dos, incluyendo seis variedades de quechua. Las 12 lenguas en riesgo forman parte de este grupo. Galindo Vivanco aseguró a Andina que el objetivo esencial es garantizar una atención educativa con pertinencia lingüística y cultural para niños y adolescentes de pueblos originarios, lo que incluye la entrega de materiales adaptados a cada contexto.

Lenguas originarias en riesgo en
Lenguas originarias en riesgo en el Perú: cuáles son y qué acciones impulsa el Minedu para preservarlas.

Brecha docente y desafíos interculturales

El sistema de Educación Intercultural Bilingüe cuenta con veintiséis mil cuatrocientas veintidós instituciones educativas, que reciben a un 1,203,697 estudiantes que hablan alguna de las cuarenta y ocho lenguas registradas. Este servicio es posible gracias a 106 mil 039 docentes.

Sin embargo, Galindo Vivanco reconoció a Andina que este número es insuficiente: “Si bien es cierto en el registro tenemos un poco más de 100.000 docentes bilingües, ellos no necesariamente tienen formación pedagógica EIB. Entonces, la brecha que tenemos ahora es la formación EIB. No precisamente docentes que hablan lengua originaria. Necesitamos un poco más de 20.000 docentes con este tipo de formación”.

El funcionario subrayó la urgencia de que universidades e institutos superiores ofrezcan especialidades en comunicación intercultural bilingüe o docencia de primaria intercultural bilingüe. Para cubrir la demanda, no basta con dominar la lengua originaria, sino que debe sumarse la comprensión de un enfoque intercultural consistente con la currícula nacional.

Las 12 lenguas en peligro
Las 12 lenguas en peligro de extinción en el país: qué hace el Estado para evitar su desaparición.

Fortalecer la educación en lenguas originarias aporta de manera significativa al desarrollo de la identidad cultural y la autoestima de los estudiantes, condiciones indispensables para un mejor rendimiento académico. “El menor que tiene desarrollada su identidad cultural y lingüística, es un niño que tiene alta autoestima y la autoestima es una condición indispensable para mejores aprendizajes. Si yo me siento bien conmigo mismo, puedo aprender cualquier temática que el profesor está compartiendo conmigo, pero si no me acepto como tal y mi identidad cultural lingüística no está bien desarrollada, estoy en desventaja para aprender como cualquier otro niño”, sostuvo Galindo Vivanco ante Andina.

Educación bilingüe y respaldo internacional

Galindo Vivanco afirmó que la educación bilingüe fomenta el pensamiento crítico y complejo, una razón fundamental por la que muchos países de Europa y Asia promueven el bilingüismo o multilingüismo. “Ningún sistema educativo en el mundo forma a sus niños en una sola lengua. Los países, por ejemplo, de Europa o Asia forman a sus niños en cuatro, cinco o seis lenguas porque el manejo de las lenguas está directamente relacionado al desarrollo del pensamiento”, detalló a Andina. En esa línea, la Unesco respalda activamente la educación intercultural como parte de su compromiso con la diversidad cultural, el desarrollo sostenible y la inclusión, promoviendo la comprensión de la realidad desde diversas visiones.

El veintiocho de noviembre es el día central de la Semana de la EIB, fecha que conmemora la aprobación de la Resolución Suprema N.° 909, del veintiocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, la cual autorizó el primer curso de capacitación para alfabetizadores nativos de la selva. Este hecho marcó el inicio de la formación de maestros bilingües en el país.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, resaltó que, gracias a estos esfuerzos, la cobertura educativa del sector se ha ampliado a cuarenta y cinco de las cuarenta y ocho lenguas originarias del Perú, aunque actualmente solo se brindan servicios con materiales pedagógicos en cuarenta y dos, incluida media docena de variedades de quechua.

