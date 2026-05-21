Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, jueves 21 de mayo de 2026

Un cartel de precios de combustibles en una estación de servicio de Lima muestra la dispersión tarifaria, con el logo de Osinergmin y la plataforma Facilito destacando la importancia de comparar para el consumidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Lima mantiene la atención de conductores, transportistas y familias peruanas por la significativa diferencia observada entre estaciones de servicio. Según la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), este jueves 21 de mayo de 2026 se registran variaciones de hasta cinco soles por galón entre los puntos de venta más caros y los más económicos de la ciudad. Esta situación evidencia la importancia del comparador de precios, que se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan administrar mejor el gasto en combustible.

Precios de la gasolina en Lima al 21 de mayo de 2026

Según los datos actualizados de la plataforma Facilito, los precios en Lima para este jueves son los siguientes:

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Gasohol Regular (90 octanos)

Precio mínimo: S/ 18,39 por galón

Precio máximo: S/ 23,65 por galón

Gasohol Premium (95-97 octanos)

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Precio mínimo: S/ 19,49 por galón

Precio máximo: S/ 25,99 por galón

Diésel B5 S-50 UV

Precio mínimo: S/ 21,58 por galón

Precio máximo: S/ 27,99 por galón

La variación entre el precio mínimo y máximo refleja la dispersión tarifaria entre distritos y estaciones de servicio. Conocer esta diferencia puede representar un ahorro significativo para quienes cargan combustible con frecuencia.

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Una mano sostiene un teléfono móvil mostrando la aplicación Facilito de Osinergmin con precios de combustible y un mapa, con una estación de servicio visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar la gasolina más barata por zona en Lima

La distribución de precios varía según el distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 17,62, uno de los valores más bajos registrados en Lima Este. En Villa El Salvador, el precio mínimo del gasohol regular es de S/ 17,84, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se ubica en S/ 21,44 en ese mismo distrito.

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre S/ 18,39 y S/ 23,65, y el premium entre S/ 21,58 y S/ 27,99. En Los Olivos, zona norte de la capital, el regular va de S/ 18,15 a S/ 21,99 y el diésel de S/ 21,15 a S/ 25,19. En el Callao, el gasohol de 90 octanos puede encontrarse desde S/ 18,02 y el diésel desde S/ 24,89.

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Fuera de Lima, los precios también varían de forma considerable. En Cusco, el diésel se negocia entre S/ 19,99 y S/ 20,99 por galón, reflejo del mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular puede encontrarse desde S/ 19,21 en el distrito de Santiago.

Cómo usar la plataforma Facilito para encontrar el grifo más barato

Facilito es la herramienta oficial creada por Osinergmin para que los consumidores puedan comparar precios de combustibles en tiempo real en todo el territorio peruano. Está disponible en la página web Facilito y como aplicación móvil para sistemas iOS y Android, con descarga gratuita. Su diseño permite un acceso rápido y sencillo, facilitando que cualquier usuario consulte y tome decisiones informadas antes de abastecerse.

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La plataforma ofrece información actualizada no solo sobre precios de gasolina y diésel, sino también sobre gas natural vehicular (GNV) y gas licuado de petróleo (GLP), tanto en su versión automotor como envasada. Facilito posibilita ubicar la estación de servicio más cercana con los mejores precios según la localización del usuario. Esta función adquiere relevancia ante la dispersión de tarifas observada en Lima y otras ciudades del país.

Los precios publicados en Facilito son reportados directamente por los operadores de las estaciones de servicio mediante la Plataforma Virtual de Osinergmin y tienen carácter de declaración jurada. Si se detectan diferencias entre el precio mostrado y el efectivamente cobrado en el establecimiento, esto constituye una infracción administrativa que puede derivar en sanciones para el operador responsable.

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Ilustración de la app Facilito de Osinergmin en un mapa de Lima, conectando un smartphone con estaciones de servicio para comparar precios de combustible y guiar al usuario hacia el ahorro inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motivos sobre el alza de precio de la gasolina en Perú

El incremento en el precio de la gasolina en Perú responde a factores internacionales y locales. La volatilidad del precio internacional del petróleo crudo representa el principal determinante, ya que las cotizaciones fluctúan diariamente en los mercados globales. Cuando el valor del barril aumenta, las estaciones de servicio en el país ajustan sus precios en la misma dirección.

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, especialmente en torno al Estrecho de Ormuz, influyen de forma significativa en el mercado mundial de hidrocarburos. Felipe Cantuarias, representante de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, señala que la percepción de riesgo en esa zona incrementa la volatilidad y refuerza la tendencia alcista. La dependencia peruana de combustibles importados amplifica el impacto de estos movimientos internacionales en el mercado interno.

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A estos factores se suman los impuestos locales, como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que inciden directamente en el precio final para el consumidor. Los costos asociados al transporte y la distribución hacia regiones apartadas, junto con los márgenes de ganancia definidos por cada estación de servicio, explican la variabilidad de precios observada entre distintos distritos y ciudades del país.

Un conductor paga con soles peruanos en un surtidor de combustible que muestra el logo de Osinergmin, destacando la supervisión regulatoria en el sector energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto en el transporte y la economía familiar

El aumento en el precio del gasohol regular afecta directamente los costos operativos del transporte público y privado en Lima. Taxistas, conductores de aplicaciones y empresas de transporte ven cómo sus gastos diarios se incrementan, lo que puede traducirse en ajustes en las tarifas para los usuarios. Esta situación también influye en la logística de distribución de bienes y servicios, ya que el transporte es un componente clave en la cadena de suministros dentro de la ciudad.

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En el ámbito doméstico, las familias que utilizan vehículos particulares deben destinar una mayor proporción de su presupuesto al combustible. Esto limita la capacidad de ahorro y restringe el consumo en otros rubros, generando un efecto en cadena sobre la economía familiar. La diferencia de precios entre grifos motiva a los usuarios a buscar alternativas más económicas, lo que evidencia la importancia de contar con información actualizada sobre las estaciones de servicio más accesibles en cada distrito.

La imagen conceptual ilustra la marcada disparidad en los precios de los combustibles entre estaciones de servicio, resaltando la importancia de herramientas como Facilito de Osinergmin para que los consumidores tomen decisiones informadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para gastar menos en gasolina

Ante el alza sostenida, los expertos recomiendan varias estrategias para reducir el consumo:

Mantener el vehículo en buen estado: revisar el motor, cambiar filtros y controlar la presión de los neumáticos mejora el rendimiento y reduce el gasto de combustible.

Planificar rutas: usar aplicaciones de navegación para evitar el tráfico y elegir horarios de menor congestión.

Conducir de forma moderada: evitar aceleraciones y frenadas bruscas, mantener velocidad constante y apagar el motor en paradas prolongadas.

Compartir el vehículo: distribuir los gastos de combustible entre varios pasajeros en trayectos similares.

Comparar precios antes de cargar: usar Facilito para identificar el grifo más económico en la zona antes de salir.

Para denuncias sobre precios distintos a los declarados, Osinergmin habilitó los siguientes canales: teléfonos (01) 219 3410 y 0800-41800, correo atencionalcliente@osinergmin.gob.pe y la ventanilla virtual en www.osinergmin.gob.pe.

Un despachador de gasolina atiende a un conductor en Perú, quien muestra preocupación por el alza del precio a S/ 25.10 por galón, visible en el surtidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto ahorra el GNV en un vehículo?

El uso de Gas Natural Vehicular (GNV) representa una alternativa de ahorro significativa frente a combustibles tradicionales como el gasohol o la gasolina. El GNV suele tener un precio por metro cúbico considerablemente menor que el costo por galón de gasohol, lo que se traduce en una reducción inmediata en el gasto por cada kilómetro recorrido. En Lima, muchos conductores optan por convertir sus vehículos debido a la diferencia de precios, que puede superar el 50% en algunos casos.

Una estación de servicio urbana en Lima, Perú, exhibe surtidores con carteles digitales mostrando precios variables de gasohol, diésel, GNV y GLP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo del mes, un vehículo que opera con GNV puede generar un ahorro importante para quienes utilizan el auto de manera intensiva, como taxistas o repartidores. Por ejemplo, un conductor que recorre 100 kilómetros diarios podría ahorrar varios cientos de soles al mes si compara el gasto en GNV con el de gasohol regular. Esta diferencia se vuelve aún más relevante ante las constantes fluctuaciones en los precios de los combustibles líquidos, mientras que el GNV suele mantener una mayor estabilidad en su valor.

Además del aspecto económico, el uso de GNV también implica menos emisiones contaminantes en comparación con otros combustibles fósiles. Esta característica suma un beneficio ambiental al ahorro financiero, lo que incentiva tanto a particulares como a empresas de transporte a considerar la conversión de sus unidades. Las estaciones de carga de GNV se han expandido en Lima, facilitando el acceso y la logística para quienes buscan optimizar sus costos de movilidad.