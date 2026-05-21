Perú

Cusco: cuatro cirugías salvaron a un menor de 13 años con complicación abdominal de alto riesgo

La recuperación incluyó meses de seguimiento y evaluación continua hasta definir la intervención definitiva

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La emergencia inicial fue una peritonitis grave que comprometió el estado general del paciente y exigió estabilización inmediata - Créditos: Essalud.
La emergencia inicial fue una peritonitis grave que comprometió el estado general del paciente y exigió estabilización inmediata - Créditos: Essalud.

Fernando, un adolescente de 13 años, hizo sonar la “Campana de la Esperanza” en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de EsSalud Cusco tras superar una condición médica de alta complejidad. El menor recibió cuatro intervenciones quirúrgicas que le salvaron la vida y, luego de meses de control especializado, obtuvo el alta con evolución favorable.

El paciente llegó al nosocomio con peritonitis grave, un cuadro que comprometió su estado general y obligó a los especialistas a actuar con rapidez para estabilizarlo. La emergencia derivó en una secuencia de procedimientos que exigieron manejo multidisciplinario, vigilancia clínica estricta y decisiones quirúrgicas sucesivas para contener el riesgo.

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Como efecto de la enfermedad y de las operaciones previas, el adolescente desarrolló un “abdomen congelado”, una condición compleja en la que órganos y tejidos del área abdominal quedan adheridos entre sí por procesos inflamatorios severos. Ese escenario altera el tránsito intestinal y dificulta el funcionamiento del sistema digestivo, además de elevar la dificultad técnica de cualquier nueva intervención.

Tras meses de seguimiento y evaluación continua, el equipo del Servicio de Cirugía Pediátrica de Essalud Cusco ejecutó una última operación que permitió restablecer la función digestiva del paciente. La institución informó que el procedimiento se realizó con éxito y que la evolución clínica posterior favoreció una mejora en la calidad de vida del menor.

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El abordaje demandó trabajo multidisciplinario y vigilancia clínica estricta durante cada etapa, según el relato institucional - Créditos: Red Asistencial EsSalud Cusco.
El abordaje demandó trabajo multidisciplinario y vigilancia clínica estricta durante cada etapa, según el relato institucional - Créditos: Red Asistencial EsSalud Cusco.

El jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica, el doctor Paolo Gómez, destacó la fortaleza del adolescente y el compromiso del personal durante el proceso. “A Fernando se le notaba el cansancio y la desesperanza después de pasar por cuatro cirugías; sin embargo, todo el equipo se comprometió con su recuperación y hoy podemos decir con alegría: tarea cumplida. Regresa a casa con una mejor condición de salud y pronto podrá retomar sus actividades con normalidad”, expresó.

El gerente de Essalud Cusco, el doctor Michael Choque Sota reconoció la labor coordinada del Servicio de Cirugía Pediátrica, la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y el personal de enfermería, que mantuvieron acompañamiento constante durante la recuperación. Esa articulación sostuvo la atención clínica, el control del dolor y la vigilancia posterior a cada procedimiento, según el reporte institucional.

El momento de cierre llegó con aplausos en el hospital. Fernando, acompañado por su madre y familiares, tocó la campana que simboliza el final de una etapa médica compleja y el inicio de otra fuera de la internación. La escena incluyó la canción Cumpleaños Feliz, elegida por la familia como gesto de celebración y esperanza.

Tras cirugías previas, el adolescente presentó “abdomen congelado”, con adherencias internas que afectaron el tránsito intestinal y el sistema digestivo - Créditos: Essalud.
Tras cirugías previas, el adolescente presentó “abdomen congelado”, con adherencias internas que afectaron el tránsito intestinal y el sistema digestivo - Créditos: Essalud.

¿Qué es la peritonitis?

De acuerdo con Mayo Clinic, la peritonitis es una urgencia médica del vientre. Ocurre cuando se inflama el peritoneo, una membrana fina que recubre por dentro la cavidad abdominal y parte de sus órganos. En la mayoría de episodios, el problema se origina por una infección provocada por bacterias o por hongos y exige atención inmediata.

En la práctica clínica se describen dos formas principales. La primera es la variante bacteriana espontánea, vinculada a la presencia de gérmenes y asociada a ciertas enfermedades previas, como la cirrosis u otros trastornos del hígado; también puede aparecer en pacientes con afecciones renales.

La segunda se conoce como forma secundaria y suele relacionarse con una perforación o rotura en algún órgano de esa zona, además de otras patologías que actúan como causa.

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