Hallan sin vida a turista australiano desaparecido en el Camino Inca a Machu Picchu

Hallan muerto a turista australiano desaparecido en el Camino Inca a Machu Picchu. (Foto: Difusión)

Las autoridades del distrito de Machupicchu confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Matthew Cameron Patron, turista australiano que había sido reportado como desaparecido desde el último martes en una zona agreste del Camino Inca a Machu Picchu. Según informó RPP, el cadáver fue localizado en las inmediaciones del kilómetro 107, área donde previamente se habían encontrado pertenencias del visitante extranjero.

El subprefecto del distrito, Michael Ugarte, detalló que el cuerpo será trasladado hacia Machupicchu Pueblo para las diligencias legales correspondientes. “Nos acaban de informar de que ya el cuerpo del ciudadano australiano ha sido recuperado y va a ser trasladado por el kilómetro 107 hacia Machupicchu Pueblo. El cuerpo está sin vida”, manifestó la autoridad.

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Autoridades confirman el hallazgo sin vida de viajero australiano en Machu Picchu. (Foto: FB/Difusión)

Búsqueda y labores de rescate

La operación de búsqueda involucró a personal policial, brigadas de rescate y otras autoridades locales, quienes se desplazaron a una zona de difícil acceso del Camino Inca para verificar la información recibida sobre la posible ubicación del turista. De acuerdo con el citado medio, la extensión agreste del terreno complicó las labores y requirió la intervención coordinada de los equipos de emergencia.

El jefe de la Región Policial Cusco, general Virgilio Velásquez Hurtado, precisó que el ciudadano australiano se encontraba en la ciudad de Cusco junto a su esposa desde hacía 12 días, como parte de un viaje turístico. Las autoridades afirmaron que la presencia de las pertenencias facilitó la localización del cuerpo.

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Recuperan el cadáver de ciudadano australiano desaparecido en ruta a Machu Picchu. (Foto: Difusión)

Comunicación con autoridades internacionales

Según confirmó Michael Ugarte a RPP, se informará a la embajada de Australia sobre lo ocurrido con el ciudadano extranjero para los procedimientos consulares correspondientes. Este protocolo busca garantizar la asistencia a los familiares y la repatriación del cuerpo, en coordinación con las autoridades australianas.

La información proporcionada por las fuentes oficiales indica que el accidente se produjo en el tramo Wiñaywayna–Intipunku del Camino Inca, cuando el turista habría tropezado y caído a un abismo durante una caminata. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho.

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¿Qué lo que sucedió?

El accidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas en el tramo entre Wiñayhuayna e Inti Punku, kilómetro 106 del Camino Inca, cuando el turista australiano realizaba la caminata junto a un grupo de excursionistas y guías. Las primeras alertas fueron comunicadas por los propios acompañantes del visitante, lo que permitió una respuesta rápida de las autoridades de Machu Picchu y la activación inmediata del protocolo de incidentes en la red de caminos inka.

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La emergencia movilizó a diferentes entidades, incluyendo al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y a la Policía Nacional del Perú (PNP). El operativo se centró en una de las rutas más transitadas por visitantes nacionales y extranjeros en la región de Cusco . Hasta el cierre de la comunicación oficial, las autoridades mantenían las tareas de búsqueda y rescate, en coordinación con los equipos vinculados al santuario histórico, sin un reporte definitivo sobre el estado del ciudadano australiano o el desenlace final de la operación.

Turista cayó por un barranco mientras recorría el Camino Inca rumbo a Machu Picchu. (Composición: Infobae)

Complicadas labores de rescate

Las labores de rescate tras la caída del turista australiano en el Camino Inca estuvieron marcadas por la complejidad del terreno. El área donde ocurrió el accidente presentaba pendientes pronunciadas, caminos estrechos y vegetación densa, lo que dificultó el acceso de los equipos especializados. Los rescatistas, conformados por personal del Sernanp, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y efectivos policiales, debieron emplear técnicas de progresión vertical para avanzar por la zona del incidente y poder localizar al visitante.

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Según los reportes de las autoridades, la búsqueda requirió una coordinación estrecha entre las brigadas de emergencia, los guardaparques y el personal del santuario histórico de Machu Picchu. Durante el operativo, se encontraron algunas pertenencias que podrían corresponder al ciudadano desaparecido. Las autoridades indicaron que los testigos del accidente señalaron que el turista no llegó hasta el fondo del barranco, sino que habría quedado suspendido en una parte intermedia de la pendiente, lo que sumó dificultades al despliegue de los equipos de rescate.