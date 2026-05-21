SIS requiere bachilleres y titulados para cubrir plazas de hasta S/ 9.000 en salarios

Las vacantes disponibles corresponden a procesos CAS y tendrán como sede distintos puntos de Lima. Foto: SIS

El Seguro Integral de Salud (SIS) lanzó una nueva convocatoria laboral bajo el régimen CAS con vacantes dirigidas a bachilleres y profesionales titulados de distintas especialidades. Las plazas disponibles ofrecen remuneraciones que van desde S/ 4.000 hasta S/ 9.000 y están orientadas a cubrir puestos en áreas administrativas, logísticas, presupuestales y de gestión en salud.

Las oportunidades laborales se desarrollarán en Lima y forman parte de los procesos CAS N.° 052, 053, 054 y 055. La fecha límite para presentar postulaciones será el 3 de junio de 2026, mediante el envío virtual del expediente de postulación al correo electrónico habilitado por la entidad.

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Puestos para profesionales en presupuesto y logística

Una de las plazas convocadas corresponde al cargo de profesional de presupuesto, destinado a titulados en Administración, Economía, Ingeniería o Contabilidad. Para este puesto, el SIS requiere que los postulantes estén colegiados y habilitados, además de acreditar experiencia mínima de cuatro años en los sectores público o privado.

La entidad también exige al menos dos años de experiencia específica reciente en oficinas de Planeamiento y Presupuesto dentro del sector público. Asimismo, se solicita contar con estudios de diplomado o especialización en temas relacionados con presupuesto público, gestión pública, finanzas públicas o planificación. La remuneración ofrecida asciende a S/ 6.500 y las labores se realizarán en la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional, ubicada en La Victoria.

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Entre las vacantes abiertas figura el puesto de profesional de presupuesto, dirigido a egresados titulados de Administración, Economía, Ingeniería y Contabilidad. Foto: Gobierno del Perú

Otra de las vacantes disponibles es para el puesto de profesional logístico. En este caso, pueden postular titulados en Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería o Derecho. El perfil requiere una experiencia general no menor de cuatro años y, además, tres años de trabajo específico en logística, abastecimiento, contrataciones, adquisiciones o licitaciones en entidades públicas.

Entre los requisitos adicionales figura contar con certificación vigente del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), así como estudios especializados vinculados a contrataciones del Estado y gestión pública. El salario ofrecido para esta plaza es de S/ 7.000 mensuales.

Convocatoria para bachilleres en tesorería

El SIS también habilitó una vacante para cajero asistente, dirigida a bachilleres universitarios en Administración, Contabilidad o Economía. El puesto está orientado a profesionales con conocimientos en tesorería gubernamental y manejo de sistemas vinculados a la administración financiera pública.

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La convocatoria establece como requisito una experiencia general mínima de tres años en el sector público o privado. Además, los postulantes deberán acreditar al menos un año de experiencia en oficinas o áreas de Tesorería dentro del sector público.

Asimismo, el SIS abrió una plaza para cajero asistente orientada a bachilleres de las carreras de Administración, Contabilidad y Economía. Foto: Certus

De igual manera, se solicita haber llevado cursos relacionados con SIAF, SIGA, tributación gubernamental o gestión pública. El cargo contempla una remuneración mensual de S/ 4.000 y las funciones se desarrollarán en la Unidad Funcional de Tesorería del SIS, en La Victoria.

Plaza para director de UDR con sueldo de S/ 9.000

La remuneración más alta de la convocatoria corresponde al puesto de director de UDR, con un salario de S/ 9.000. Esta plaza está dirigida a profesionales titulados en Ciencias de la Salud que cuenten con colegiatura activa y estudios de maestría.

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El SIS exige que los postulantes tengan al menos seis años de experiencia laboral general y cuatro años desempeñando cargos directivos en instituciones públicas o privadas. De ese periodo, como mínimo dos años deben haber sido en el sector salud.

Además, los candidatos deberán acreditar especialización o diplomados en salud pública, auditoría médica, gestión pública o servicios de salud. El puesto tendrá como sede la Unidad Desconcentrada Regional Lima Metropolitana Este, ubicada en Santa Anita.

Las postulaciones para todos los procesos se recibirán únicamente el 3 de junio de 2026, entre las 09:00 a. m. y las 05:00 p. m., mediante el envío digital de documentos al correo cas25.01@sis.gob.pe. La institución recomendó revisar las bases completas de cada convocatoria para conocer en detalle los requisitos y condiciones de contratación.

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