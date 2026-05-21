Perú

Migraciones busca emitir 1.000 pasaportes al día: Colas reemplazan a las citas para obtener el documento electrónico

El nuevo sistema presencial permitirá a los ciudadanos tramitar el documento sin reserva previa y por orden de llegada

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Una persona de piel trigueña recibe un pasaporte electrónico peruano de un trabajador de Migraciones con guantes y mascarilla, tras una ventanilla. Visible logo de Migraciones de Perú, DNI y recibo en la mesa.
Una persona recibe su pasaporte electrónico peruano de un funcionario de Migraciones, destacando la eficiencia en los trámites documentarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Superintendencia Nacional de Migraciones se prepara para inaugurar una modalidad de atención que dejará atrás el sistema de citas virtuales.

Desde la próxima semana, todos los ciudadanos podrán gestionar su pasaporte electrónico en cualquier sede del país, solo con acercarse y esperar su turno. La meta de la institución es clara: emitir hasta 1,000 pasaportes al día y entregar cada uno en un lapso máximo de dos horas.

El proceso, explicado por Albino Nieto Soto, gerente general de Migraciones, comenzó con una etapa de “marcha blanca” destinada a ajustar sistemas tecnológicos y operativos. El funcionario detalló que la eliminación de las citas virtuales busca evitar los problemas que generaba la alta demanda digital.

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“Ahora el ciudadano ya no dependerá de una plataforma digital para acceder a una cita, sino que podrá acercarse directamente a una sede y tramitar personalmente su pasaporte”, declaró Nieto a Andina al Día.

La medida apunta también a la descentralización del servicio. Antes, la mayoría de los trámites se concentraba en la sede de Breña. Ahora, hay ocho centros de atención en Lima Metropolitana y 31 en el interior del país, además de oficinas en centros MAC y zonas estratégicas como Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Oeste y el Callao.

Migraciones realizará la II Feria del Pasaporte con cobertura a nivel nacional
Migraciones realizará la II Feria del Pasaporte con cobertura a nivel nacional.

Paso a paso para obtener el pasaporte electrónico

Para realizar el trámite presencial del pasaporte electrónico bajo el nuevo sistema, la Superintendencia Nacional de Migraciones estableció el siguiente procedimiento:

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  1. Verificar el DNI vigente. El documento nacional de identidad debe estar actualizado.
  2. Efectuar el pago de S/ 120.90 por derecho de emisión. El abono puede realizarse vía billeteras digitales como Yape y Plin, tarjetas de débito, crédito o sistemas POS. No será necesario acudir al Banco de la Nación.
  3. Acudir a cualquier sede de Migraciones o centro MAC habilitado en Lima o provincias. No se requiere cita previa ni registro virtual.
  4. Formar la fila y obtener un ticket de atención, similar al sistema de los bancos. La atención se brinda estrictamente por orden de llegada.
  5. Acceder a ventanillas preferenciales si corresponde: adultos mayores, gestantes, adultos con niños o personas en situación vulnerable tienen prioridad.
  6. Completar el proceso de enrolamiento, donde se verifica la identidad a través de huellas dactilares y reconocimiento facial.
  7. Esperar entre una y dos horas para recibir el pasaporte electrónico impreso.

Durante las pruebas de este mes, Migraciones logró expedir más de 1,000 documentos en un solo día en el centro MAC del Jockey Plaza y más de 4,500 en una jornada nacional simultánea.

Además, desde el inicio de la actual gestión el 8 de abril, la entidad ha entregado más de 60,000 pasaportes y superado los 280,000 documentos emitidos en lo que va del año.

Pasaportes de emergencia

Mientras avanza la implementación en el nuevo terminal, los pasaportes de emergencia seguirán expidiéndose en la sede del antiguo aeropuerto Jorge Chávez. La integración de pagos digitales, resultado de un acuerdo con una entidad financiera, elimina la necesidad de trámites bancarios previos y facilita la gestión.

El abastecimiento de libretas está garantizado por dos años, con la reciente adquisición de cerca de 1.8 millones de pasaportes. La institución recomienda a los ciudadanos no esperar hasta el último momento para gestionar el documento y revisar cuidadosamente los datos personales antes de retirarse de la sede, para corregir errores en nombres, números o fechas.

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