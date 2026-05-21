Caso Washington Capital: SBS alertó hace un año sobre la empresa del “Gurú del Oro”

Washington Lopez era presentado como experto en medios peruanos. En 2025 se dieron los primeros detalles de su caso, luego de que la SBS diera una alerta sobre su empresa. - Crédito Difusión

El programa dominical Domingo al Día de América Televisión emitió hace unos días un reportaje sobre el empresario Ricardo Washington López Aguilar, conocido como el “Gurú del Oro” y dueño de Washington Capital, quien ha sido acuasdo de estafa piramidal internacional, que superaría los US$ 3 millones.

Pero si bien ahora se conocen más detalles sobre el caso, este data del año pasado. Es más, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ya había alertado, en mayo de 2025, que la empresa Washington Capital captaba dinero del público siendo informal y sin tener autorización de la propia SBS, una señal de alarma.

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“Cabe recordar que toda persona que pretenda captar o recibir dinero de terceros, en forma de depósito, mutuo o cualquier otra modalidad, requiere de la autorización previa de la SBS, tal como lo dispone la ley”, señala entonces la SBS, así como compartía un listado de otras entidades en la misma situación.

Washington López usó el dinero de los inversionistas para financiar una vida de lujo, que incluía fiestas, viajes a Europa y relaciones con figuras de la alta sociedad. (Domingo al Día/América)

El caso del “Gurú del Oro”

Como se recuerda, Washington López es un empresario que se paseaba por televisión y daba entrevistas a medios escritos y radios, muchas veces era consultado como experto sobre temas de coyuntura nacional económica, como el dólar, recomendaciones sobre inversiones, entre otros temas. Basta con buscar un poco en internet para encontrar su participación en reportes y notas periodísticas.

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Pero ahora, se revela el escándalo financiero detrás de su empresa —aunque se debe apuntar que El Comercio dio los primeros detalles de este ya en octubre del 2025—. Según Domingo al Día, ahora, el empresario peruano cuenta con una orden vigente de prisión preventiva y captura inmediata dictada por autoridades judiciales competentes.

Asimismo, López habría evadido controles fronterizos y se habría fugado del territorio nacional. Ante esto, los defensores legales de los afectados en su patrimonio por la presunta estafa han solicitado que se incluya a este empresario en la lista de alertas rojas de la Policía Internacional (Interpol).

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Washington López Aguilar, conocido como el ‘Gurú del Oro’, enfrenta una orden de captura internacional tras la mayor estafa financiera reciente en Perú. (Domingo al Día)

El investigado corporativo Washington López tiene acusaciones directas por la comisión de delitos como estafa agravada y falsificación de documentos en agravio de varios de inversionistas locales peruanos.

Fue condecorado

Pero Washington López no solo tenía ‘validez’ como experto en los medios tradicionales peruanos (televisión, radio y portales digitales) sino que fue también condecorado por el Congreso de la República

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El 22 de septiembre de 2022, con motivo de la semana del Bicentenario, por iniciativa del tercer vicepresidente del Congreso de la República, Alejandro Muñante (Renovación Popular) en conjunto con la empresa Washington Capital, organizaron la charla denominada: “Ciclo Alcista de los metales: La oportunidad para la economía peruana”, en el hemiciclo Porras Barrenechea.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú alertó que Washington Capital S.A.C. y MFX Prime S.A.C. no estaban autorizadas para captar dinero del público. (AP Foto/Jenny Kane, archivo)

“La primera ponencia fue realizada por el analista financiero Washington López, quien hizo mención que todo ciclo económico tiene un momento bueno, de euforia y depresión, por tanto, es importante reconocer la coyuntura económica para poder invertir y/o refugiar el dinero en los commodities indicados”, señalaba la nota de prensa del Congreso sobre el evento.

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Ahí fue donde se condecoró a este empresario. ”El evento concluyó con la entrega de las respectivas premiaciones a los ponentes y las palabras de agradecimiento por parte de la segunda vicepresidenta del Congreso de la República, Digna Calle Lobatón (Podemos Perú)“, se añadió.