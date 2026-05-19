Alejandra Baigorria y Said Palao viven un safari familiar en Sudáfrica, pero las redes notan una fría distancia

Said Palao y Alejandra Baigorria disfrutan de unas espectaculares vacaciones en África, cumpliendo el sueño de Said de vivir la experiencia de un safari en familia. Video: América TV / América Hoy

El integrante de ‘Esto es Guerra’ Said Palao viajó hasta Sudáfrica junto a su hija Caetana para reencontrarse con su esposa Alejandra Baigorria y compartir un safari en el Parque Nacional Pilanesberg, en una escapada familiar que publicó en su cuenta de Instagram y que acaparó la atención de sus seguidores.

Las imágenes, donde aparece sonriente junto a la ‘Gringa de Gamarra’ y su pequeña hija, llegan semanas después del escándalo que sacudió al matrimonio: el ampay del chico reality en un yate en Argentina, donde fue captado en una fiesta con otras mujeres.

PUBLICIDAD

“Un sueño más hecho realidad. Siempre quise vivir la experiencia de hacer un safari... y por cosas del destino lo fui posponiendo una y otra vez. Hoy, estando en Pilanesberg, en Sudáfrica, puedo decir que superó absolutamente todas mis expectativas”, escribió Palao en su publicación.

El chico reality añadió que la experiencia fue aún más especial por quiénes lo acompañaron: “Tuvimos la oportunidad de ver casi todos los animales del parque nacional, rodeados de paisajes impresionantes, momentos únicos y una compañía increíble junto a mi esposa, mi hijita y buenos amigos que hicieron esta experiencia aún más especial”, expresó, de acuerdo con los mismos medios.

PUBLICIDAD

Said Palao viajó a Sudáfrica con su hija Caetana para reencontrarse con Alejandra Baigorria tras el escándalo del ampay en Argentina.

El viaje familiar no fue simultáneo desde el inicio. Baigorria ya se encontraba en el continente africano desde días antes, participando en una campaña de ayuda humanitaria enfocada en niños con desnutrición.

Fue Palao quien decidió volar hasta Sudáfrica junto a Caetana para reencontrarse con la empresaria, un gesto que sus seguidores interpretaron como una señal clara de que la pareja busca dejar atrás las turbulencias de las últimas semanas.

PUBLICIDAD

Un reencuentro con matices: las fotos que él publicó y las que ella no

Pese a las imágenes de unión que difundió Palao, un detalle no pasó desapercibido entre los seguidores de la pareja: Alejandra Baigorria publicó sus propias fotos del safari sin incluir al chico reality ni a su hija en ninguna de ellas, aunque todos compartieron el mismo recorrido y estuvieron en el mismo vehículo durante la excursión. La empresaria tampoco reaccionó ni respondió a la publicación de su esposo, donde ella sí aparece en las imágenes.

La actitud de Baigorria en redes alimentó las especulaciones sobre el estado real del matrimonio. Mientras Palao apostó por una narrativa de reconciliación y unidad familiar, ella prefirió mostrar su experiencia en África desde un ángulo personal, sin referencias explícitas a su esposo. Ese contraste fue leído por varios usuarios como una señal de que el proceso de reconstrucción de la confianza aún no ha concluido.

PUBLICIDAD

El safari familiar de Said Palao y Alejandra Baigorria en el Parque Nacional Pilanesberg marcó un intento de reconciliación pública tras las polémicas.

En ese contexto, quien sí reaccionó fue Gloria Palao, hermana del chico reality. La joven comentó una de las publicaciones de Baigorria —precisamente aquella donde no aparece su hermano— con emojis de corazón, una respuesta que puede ser tomada como una muestra del cariño que mantiene hacia su cuñada.

Un matrimonio que enfrenta su momento más difícil

El ampay de Said Palao en un yate en Argentina, donde fue captado en una celebración con otras mujeres, desató una crisis pública en el matrimonio. Tras la difusión de las imágenes, Baigorria pidió tiempo y espacio para procesar la situación, aunque aclaró que no había tomado una decisión definitiva: “Obviamente estamos casados y será un proceso”, declaró la empresaria.

PUBLICIDAD

La pareja fue vista junta en Lima en varias ocasiones tras el escándalo, lo que indicaba que no había una ruptura formal. Luego, Baigorria viajó sola al exterior, lo que fue interpretado como una búsqueda de distancia y reflexión. El siguiente capítulo público llegó con un viaje conjunto a España, vinculado a un reconocimiento que recibiría la empresaria por su trayectoria.

Durante la ceremonia en Madrid, Baigorria le dedicó palabras de agradecimiento a Palao, mencionando que fue él quien la alentó a seguir adelante, lo que los medios leyeron como una señal de perdón y continuidad.

PUBLICIDAD

Said Palao y su hija disfrutan de su viaje a África, donde se reunieron con Alejandra Baigorria y otros seres queridos, capturando momentos de alegría en su travesía familiar.

El safari en Pilanesberg es el episodio más reciente de ese proceso. Palao cerró su publicación con un mensaje que sintetiza el tono con el que decidió mostrar el viaje: “Los mejores momentos siempre serán en familia. Porque, al final, los lugares son increíbles... pero compartirlos con las personas que amas los vuelve inolvidables”, escribió. También añadió que ver la emoción de su hija durante el recorrido fue lo más valioso de la experiencia: “Ver sus ojos llenos de emoción no tiene precio”, expresó el chico reality.