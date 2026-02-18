Perú

Despiste de camioneta en la avenida Arequipa genera congestión vehicular y cierre de carril

El conductor fue llevado a la comisaría para brindar su declaración y someterse a los exámenes legales correspondientes, a fin de determinar las causas del accidente y descartar consumo de alcohol u otras sustancias

Una camioneta se despistó e impactó contra los separadores viales de plástico en la cuadra 7 de la avenida Arequipa, en el distrito de Lince. El conductor resultó ileso, pero el incidente ha generado una fuerte congestión vehicular y desvíos en la zona| América Noticias

Una camioneta se despistó y colisionó contra los separadores de plástico del carril exclusivo del corredor en la cuadra 7 de la avenida Arequipa, causando un fuerte congestionamiento vehicular y el cierre parcial de la vía. El incidente ocurrió en dirección hacia el centro de Lima durante las primeras horas de la mañana.

El conductor del vehículo, quien resultó ileso, fue trasladado a la comisaría de Petit Thouars para la realización de los exámenes legales correspondientes, con el objetivo de determinar si conducía bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Latina Noticias señaló que la persona al volante no era la propietaria registrada de la camioneta, identificada como Mosquera Martínez.

La colisión de una camioneta particular dejó daños materiales, originó desvíos para autos y buses y obligó a redirigir el corredor azul hacia calles alternativas| Latina Noticias

El accidente dejó a la unidad encima de los separadores de plástico, los cuales sufrieron daños considerables a causa del impacto.

Congestión vehicular

Por el siniestro, la cuadra 7 de la avenida Arequipa permanece cerrada, mientras que el tránsito particular ha sido desviado hacia la calle Pablo Bermúdez. El personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran en el lugar orientando a los conductores y gestionando el flujo vehicular.

En relación con el servicio del corredor azul, los buses han sido desviados temporalmente por la calle Emilio Fernández, una cuadra antes del punto del accidente. El recorrido continúa por Petit Thouars y se reincorpora a la avenida Arequipa en el jirón Madre de Dios.

Accidente en la avenida Arequipa
Accidente en la avenida Arequipa provoca congestión y desvíos en hora punta | Foto: Latina Noticias

Hasta el momento, la avenida Arequipa sigue parcialmente bloqueada, y los desvíos implementados han incrementado la congestión habitual en la zona.

Asimismo, se llevan a cabo trabajos para retirar la unidad de la avenida y se retome el flujo vehicular.

Canales de ayuda

  • Policía Nacional del Perú (PNP): Ante cualquier accidente de tránsito o situación que comprometa la seguridad vial, se debe llamar al 105. La PNP coordina la atención policial en el lugar, facilita el levantamiento de información y orienta a los conductores sobre los procedimientos legales, además de gestionar el flujo vehicular para prevenir mayores complicaciones.
  • Bomberos: En caso de colisiones graves, incendios vehiculares o necesidad de rescate, el número 116 conecta directamente con los Bomberos. Este servicio atiende emergencias que requieren intervención especializada para controlar incendios, liberar personas atrapadas y brindar primeros auxilios en el lugar del accidente.
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): Para emergencias médicas, la línea 106 del SAMU ofrece asistencia inmediata. Equipos médicos móviles llegan al sitio del incidente para estabilizar a los heridos, brindar atención prehospitalaria y trasladar a los afectados a centros de salud si es necesario.
  • SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito): Tras un accidente, los involucrados pueden recurrir a la cobertura del SOAT para recibir atención médica y otros beneficios. Es importante comunicarse con su aseguradora y presentar la póliza para activar el servicio, que cubre gastos médicos, indemnizaciones y asistencia en caso de lesiones personales o fallecimiento.

