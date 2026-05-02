Tragedia en Ayacucho: despiste de bus deja 4 fallecidos y más de 20 heridos en la vía Interoceánica

Un bus interprovincial con más de 35 pasajeros se despistó en el sector de Negro Mayo, en Ayacucho, durante la madrugada de este sábado. El accidente dejó al menos cuatro personas fallecidas y 23 heridos, quienes fueron trasladados a centros de salud en Chalhuanca, Puquio y Abancay. Fuente: TV Perú Noticias

Al menos 4 personas murieron tras el despiste de un bus interprovincial en el sector de Negromayo, provincia de Parinacochas, región Ayacucho, la madrugada de este sábado. El accidente obligó a desplegar equipos médicos y de rescate en distintas ciudades, mientras se activaron protocolos para la identificación formal de víctimas y heridos.

El vehículo involucrado, un bus blanco de la empresa Palomino, con placa F7A-955, había partido desde Lima el viernes a las 14:00 desde el terminal Luna Pizarro rumbo a Andahuaylas, en Apurímac, indicó la Agencia Andina. El siniestro se produjo alrededor de las 06:00 del sábado, cuando el bus, que transportaba a más de 35 pasajeros, se salió de la vía y terminó varios metros fuera de la carretera. De acuerdo con RPP Noticias, veintitrés pasajeros resultaron heridos y fueron derivados a centros de salud de Chalhuanca y Puquio.

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El conductor, identificado como Gerónimo Quispe Sánchez según la agencia estatal peruana de noticias, habría perdido el control debido a la intensa neblina, lo que dificultó la visibilidad en esa zona de altura. TVPerú Noticias añadió que gran parte de los pasajeros procedían de Andahuaylas y que, tras el impacto, muchos quedaron atrapados entre los restos del vehículo, mientras otros lograron salir por las ventanas. Transportistas que circulaban por el lugar auxiliaron a los heridos hasta la llegada de la Policía de Carreteras y los bomberos.

El accidente tuvo lugar en la vía Interoceánica, una carretera estratégica que une la costa con los Andes peruanos. La periodista, citando fuentes policiales, señaló que los pasajeros viajaban rumbo a Andahuaylas cuando el bus volcó por circunstancias aún no esclarecidas.

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Un bus interprovincial de la empresa Palomino volcó en la vía Interoceánica en Ayacucho, Perú, resultando en cuatro fallecidos y veintitrés heridos en medio de intensa neblina. (Foto: Facebook / Puquio Lucanas Ayacucho)

Densa neblina figura como principal hipótesis en el siniestro

El accidente se habría producido en medio de una densa neblina, fenómeno climático que afecta regularmente las rutas de altura en el sur andino del Perú. Las primeras indagaciones sostienen que el conductor enfrentó dificultades para mantener el control del bus por la escasa visibilidad.

Los trabajos de auxilio comenzaron desde las primeras horas del día, tanto por parte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios como de la Policía de Carreteras, que desplegaron personal para rescatar a los atrapados y atender a los heridos en el lugar del accidente. Algunas víctimas lograron abandonar el vehículo por sí mismas, aunque la mayoría requirió asistencia especializada.

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Hasta la tarde de este sábado, persistía la incertidumbre respecto a la causa exacta del siniestro. Las autoridades policiales han iniciado diligencias para determinar si, además de la neblina, existieron otros factores asociados a la ruta, el estado del vehículo o la fatiga del conductor. El jefe de la Policía de Carreteras no descartó ampliar la investigación conforme se reciba el peritaje técnico y los testimonios de los sobrevivientes.

Más de 20 heridos fueron trasladados a hospitales de Apurímac y Ayacucho

El accidente dejó como saldo al menos cuatro personas fallecidas en el lugar, cuyos cuerpos fueron recuperados por las brigadas de rescate. RPP Noticias identificó a tres de las víctimas: Maricruz Chipana Ccaeccaña, Epifanía Martínez Cárdenas (25) y Gregoria Pahuara Huamán (38), mientras el cuerpo de una mujer permanecía en calidad de no identificada (NN) al cierre de este informe.

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Un bus interprovincial de la empresa Palomino yace volcado al costado de la Vía Interoceánica en Ayacucho, tras un accidente que dejó 4 fallecidos y 23 heridos. (Foto: Facebook / Radio Tropical Limatambo 98.9 fm)

Las cifras preliminares de atención hospitalaria ascienden a más de 20 pasajeros heridos trasladados en ambulancias hasta el centro de salud de Chalhuanca (provincia de Aymaraes, región Apurímac) y el Hospital de Puquio, en Ayacucho, detalló RPP Noticias. Pacientes en estado de mayor gravedad fueron derivados posteriormente al Hospital Regional de Abancay por la complejidad de sus lesiones. Los primeros auxilios fueron proporcionados por automovilistas de paso y personal del hospital de Chalhuanca, en coordinación con los servicios de emergencia regionales.

La mayor parte de los pasajeros afectados son residentes de Andahuaylas, región de Apurímac, según el reporte de TVPerú Noticias, quienes retornaban a su ciudad de origen al momento del accidente. Procedimientos de identificación y notificación a las familias estaban en desarrollo en las horas posteriores al siniestro con actualizaciones de los listados de víctimas en los hospitales correspondientes.

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El despliegue de las autoridades continúa, tanto en el sitio del accidente como en los hospitales a donde llegaron los afectados, con la expectativa de clarificar el total de víctimas y registrar oficialmente a los lesionados.