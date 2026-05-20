Perú apuesta al futuro: convocan a las dos voleibolistas más altas del Proyecto Nacional 2032 para la Copa Panamericana Sub 17

Perú activa su Proyecto 2032: dos promesas de gran estatura jugarán la Copa Panamericana Sub 17. Crédito: FPV

La Federación Peruana de Vóley (FPV) sigue apostando por el desarrollo a largo plazo y su Proyecto Nacional 2032 ya empieza a mostrar resultados concretos. En ese marco, dos de las voleibolistas más altas identificadas dentro del programa han sido convocadas para disputar la Copa Panamericana Sub 17 2026, pese a ser menores en edad que la mayoría de sus compañeras de categoría.

El entrenador de la selección absoluta, Antonio Rizola, explicó en detalle el trabajo que se viene realizando con este grupo de jóvenes promesas y la razón por la cual jugadoras como Zoe Koechlin y Marita Delgado han sido incorporadas al equipo que disputará el torneo continental en Tegucigalpa, Honduras.

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En conversación con el programa ‘Sobre La Net’, el estratega brasileño destacó la importancia del Proyecto Nacional 2032 como una iniciativa clave para el desarrollo del voleibol peruano. “Cecilia Tait fue la que nos propuso, a través de la Federación Internacional, hacer este proyecto con Perú. Gino agarró el proyecto y el contrato solo podría ser hecho con la federación y se invirtió en esto”, explicó el técnico.

Asimismo, resaltó el trabajo de los responsables de la captación de talentos en distintas regiones del país, quienes han sido clave para identificar a las nuevas generaciones de voleibolistas. “Armando (Martens) es la persona más dedicada en el mundo para hacer las giras y conoce Perú en todos los espacios. Va a buscar talento solo y tiene como compañera a Priscila, que es otra persona dedicada a 500”, añadió.

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Zoe Koechlin y Marita Delgado, dos jóvenes promesas de la 'bicolor', disputarán el certamen continental en Honduras. (Video: Sobre La Net)

Zoe y Marita, integradas al equipo Sub-17

Rizola confirmó que Zoe Koechlin y Marita Delgado, consideradas entre las jugadoras más destacadas del Proyecto Nacional 2032 por su estatura —ambas con más de 1.80 metros y con proyección a superar los 1.90— ya integran el equipo Sub-17 que disputará la Copa Panamericana de la categoría.

“Zoe y Marita, las dos más altas del proyecto, ya hacen parte del equipo sub 17. Viajan ahora para Honduras con el grupo. Ellas tienen 13 a 14 años, es temprano para esto. Tanto así que hablamos con los papás”, sostuvo el entrenador, dejando en claro que se trata de un proceso cuidadosamente planificado.

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El técnico explicó además que su inclusión en esta etapa responde a un objetivo formativo, más que competitivo, buscando que las jugadoras comiencen a adaptarse a escenarios internacionales desde edades tempranas. “Estamos dando oportunidades para ver cómo reaccionan en una competencia así, porque ellas están siendo preparadas para el Sudamericano Sub 17 del siguiente año”, aseguró.

Marcelo Bencardino confirmó a las 14 jugadoras que representarán a Perú en Honduras, en una convocatoria diseñada para fortalecer el proceso rumbo al Mundial Sub-17. (Federación Peruana de Vóley)

Un proyecto pensado a largo plazo

Rizola remarcó que el principal objetivo del Proyecto Nacional 2032 no se limita al presente, sino a la construcción de una base sólida para el futuro del voleibol peruano. “Estamos pensando no solo en el presente, sino en ahora y adelante, cómo seguimos, para que tengan cuatro jugadoras que sostengan el grupo del otro año (…) Tenemos que preparar para el futuro”, sostuvo el entrenador.

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En ese sentido, la presencia de jóvenes como Koechlin y Delgado en torneos internacionales forma parte de un proceso progresivo de formación, con miras a consolidar una generación que pueda sostener el nivel competitivo de la selección en los próximos años.

La Copa Panamericana Sub-17 se disputará del 24 de mayo al 1 de junio de 2026 en Honduras, donde la selección peruana buscará competir de igual a igual ante sus rivales continentales como parte de su preparación rumbo al Mundial de la categoría. Con la presencia de dos jóvenes promesas del Proyecto Nacional 2032, la ‘blanquirroja’ genera expectativa y ilusión en torno a su desempeño en este importante certamen formativo.

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