¿Cuáles son las tres fechas de los simulacros nacionales multipeligro durante el 2026?

Indeci ha programado tres simulacros nacionales multipeligro para 2026 con el objetivo de reforzar la preparación en todo el país y garantizar que las familias conozcan rutas de evacuación y puntos de reunión - Créditos: Andina.

La preparación ciudadana frente a situaciones de emergencia depende en gran medida de la organización de simulacros nacionales multipeligro, ejercicios que permiten evaluar la capacidad de respuesta de la población y de las instituciones ante posibles desastres naturales o eventos de gran magnitud.

Estos ensayos, organizados periódicamente, no solo instruyen a la comunidad sobre los protocolos de seguridad, sino que también identifican debilidades en los planes de evacuación y mejoran la coordinación entre autoridades, servicios de emergencia y vecinos. Su importancia radica en la posibilidad de salvar vidas, reducir daños materiales y fortalecer la cultura de prevención ante escenarios imprevisibles como terremotos, inundaciones o incendios.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha programado tres simulacros nacionales multipeligro en 2026, con el objetivo de reforzar la preparación en todo el territorio.

El calendario anual también incluye dos simulaciones de sismos, una regional y otra nacional, que permiten ensayar protocolos ante eventos de gran magnitud y desastres complejos como tsunamis - Créditos: Andina.

El primer ejercicio se realizará el viernes 30 de mayo a las 10 a. m.; el segundo, el viernes 15 de agosto a las 3 p. m.; y el tercero, el lunes 13 de octubre a las 8 p. m.. Estas jornadas buscan involucrar a instituciones públicas y privadas, así como a la ciudadanía, en estrategias de evacuación, primeros auxilios y comunicación en situaciones de crisis. La participación activa en estos eventos garantiza que las familias conozcan las rutas de salida, los puntos de reunión y las medidas básicas ante cualquier emergencia.

Adicionalmente, el calendario anual incluye dos simulaciones específicas de sismos, una regional multipeligro y una nacional ante un desastre de gran magnitud, que se desarrollarán el miércoles 2 de abril desde las 8 a. m. a 2 p. m., y otra ante un sismo seguido de tsunami en la costa central, prevista para el miércoles 12 de noviembre en el mismo horario.

La ejecución de estos ejercicios permite poner a prueba la logística, los sistemas de alerta y la capacidad de respuesta de los equipos de rescate. La constancia en la realización de simulacros y simulaciones contribuye a crear una sociedad más preparada, resiliente y consciente del valor de la prevención frente a los riesgos naturales.

Los simulacros nacionales multipeligro permiten evaluar y fortalecer la capacidad de respuesta de la población y de las instituciones ante desastres naturales - Créditos: Andina.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes de un sismo:

Identifica espacios seguros y estructuras firmes en tu entorno.

Prepara una mochila de emergencia con insumos básicos.

Participa en los simulacros sísmicos de tu zona.

Enseña a los niños de la casa cómo actuar y qué medidas seguir.

Consulta con un especialista sobre la necesidad de reforzar tu vivienda.

Recuerda que Lima, Ica y Áncash son regiones especialmente vulnerables por su ubicación.

Durante el sismo:

Mantén la calma para tomar decisiones acertadas.

Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Refúgiate en una zona segura si no puedes evacuar de inmediato.

Evita usar el teléfono para llamadas; prefiere mensajes de texto.

No utilices el ascensor bajo ninguna circunstancia.

Después del sismo:

Verifica que no haya fugas de gas en tu vivienda.

Contacta a los servicios de emergencia si es necesario: Bomberos (116), Cruz Roja ((01) 2660481), SAMU (106).

Ayuda a personas heridas o vulnerables.

Permanece atento ante posibles réplicas y mantente alejado de estructuras debilitadas.

Si estás cerca del mar, retírate de la costa hasta que se descarte el riesgo de tsunami.