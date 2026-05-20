Joven de 27 años desaparece en el río Vilcanota: despliegan intensa búsqueda en Cusco con apoyo policial, serenazgo y voluntarios

Las labores de búsqueda se mantienen desde el domingo 17 de mayo en el distrito de Echarati, donde efectivos policiales, serenazgo, familiares y voluntarios recorren distintos puntos del río Vilcanota para hallar a Hubert John De La Cruz León, de 27 años. (Composición: Infobae)

La búsqueda de un joven desaparecido en el río Vilcanota mantiene en alerta a las autoridades y pobladores del distrito de Echarati, en la provincia cusqueña de La Convención. Desde el último domingo 17 de mayo, efectivos policiales, integrantes de serenazgo y familiares recorren distintos sectores de la cuenca con apoyo de embarcaciones y voluntarios, luego de la denuncia presentada por la ciudadana Nay Ruth Bravo Atapaucar.

El caso movilizó a personal de la comisaría de Echarati y a representantes de instituciones locales que participan en las labores de rastreo. Las acciones se concentran en varios puntos del río, donde grupos de búsqueda revisan márgenes y zonas de difícil acceso con la esperanza de ubicar al desaparecido.

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La persona reportada como desaparecida es Hubert John De La Cruz León, de 27 años. Según la información proporcionada por su esposa a la Policía Nacional, el joven ingresó al río Vilcanota en el sector de Calcapampa y las corrientes lo arrastraron mientras permanecía cerca de la orilla.

Familiares relatan los minutos previos a la desaparición

De acuerdo con la versión entregada por Nay Ruth Bravo Atapaucar, ella acudió junto a su esposo y su madre al sector de Calcapampa para pasar un momento de recreación. Durante la permanencia en la zona, el joven terminó dentro de la corriente del río.

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“Mi pareja empieza levantar la mano, mi madre me dice que se está ahogando y hay que sacarlo, yo también entro, trato de jalarlo”, relató la mujer ante las autoridades. Según su testimonio, tanto ella como su madre intentaron auxiliarlo, aunque no consiguieron sacarlo del agua.

La denuncia ingresó a la comisaría de Echarati durante la tarde del domingo. El suboficial Víctor Ruiz informó que la alerta permitió iniciar las primeras diligencias de búsqueda en la zona donde ocurrió el hecho.

Personal policial de Echarati ejecuta operativos de búsqueda desde varios sectores cercanos al río Vilcanota. Según explicó el suboficial Víctor Ruiz, las brigadas realizan barridos desde Calcapampa hacia Chahuares y posteriormente hasta Illapani.

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“Por disposición del comisario comandante Wilbert Medina Jiménez, se está realizando la búsqueda haciendo el barrido desde el sector de Calcapampa hasta hacia el sector de Chaguares”, declaró el agente durante una intervención difundida en la zona.

Según la versión de su esposa, el hecho ocurrió en el sector de Calcapampa durante una salida recreativa familiar. Facebook: Karina Garcia

Las labores empezaron desde horas de la mañana y continúan con apoyo de serenazgo y especialistas vinculados al trabajo fluvial. El operativo incorpora un bote facilitado por la empresa “Rafting Echarati”, recurso que permite avanzar por áreas de difícil acceso.

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“Estamos desde el día de hoy, desde las ocho de la mañana, haciendo un barrido desde el lugar donde se desapareció la persona”, precisó el suboficial.

Participación de empresa privada y voluntarios

Representantes de la empresa “Rafting Echarati” también participan en el operativo. Rally Valdés, uno de los colaboradores que acompaña el rastreo, indicó que el descenso del nivel del río permite una mejor visibilidad en determinados tramos.

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“En enero, febrero, hacer búsqueda era más peligroso, pero ahora ya está para poder visualizar”, sostuvo durante el recorrido efectuado junto a efectivos policiales y personal de serenazgo.

Valdés detalló que el rastreo incluyó sectores como Acopampa, Puente Echarati, Cocabambilla y Sawayaco. Además, confirmó que el equipo utiliza embarcaciones para revisar distintos puntos de la cuenca.

“Estamos acompañados también con los efectivos policiales y el cuerpo de serenazgo para poder realizar este tipo de trabajo”, manifestó.

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Autoridades solicitan apoyo de pobladores ribereños

La Policía Nacional pidió colaboración a los vecinos que viven cerca de las riberas del río Vilcanota y en localidades ubicadas aguas abajo. El objetivo consiste en obtener información que permita localizar al desaparecido.

“A los pobladores de los sectores adyacentes al río, hasta Palma Real o más allá, si encuentran alguna persona de sexo masculino, nos alerten de inmediato”, expresó el suboficial Víctor Ruiz.

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La comisaría de Echarati mantiene habilitado el número telefónico 958 875 487 para recibir cualquier dato relacionado con el caso. La familia también difundió el número 916 681 683 con la finalidad de ampliar la búsqueda mediante apoyo ciudadano y voluntarios.

Según la ficha de alerta difundida por las autoridades, Hubert John De La Cruz León presenta tez blanca, cabello negro, contextura gruesa y mide aproximadamente 1.70 metros. El día de su desaparición vestía únicamente una trusa azul.