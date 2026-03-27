Exministro Juan José Santiváñez es denunciado por estafa a policía en retiro: “Este señor es un peligro”

Nelson Benites, un policía en retiro, acusa públicamente al exministro del Interior, Juan José Santiváñez, de haberlo estafado. Benites contrató los servicios del abogado para la defensa legal de su hijo, pero asegura que el caso fue mal manejado a propósito para seguir cobrándole.

Una grave denuncia sacude el escenario político a poco de las Elecciones 2026. El exefectivo de la Policía Nacional (PNP), Nelson Benites, acusó públicamente al exministro del Interior y actual candidato político, Juan José Santiváñez, de haberlo estafado con más de 12 mil soles bajo el concepto de asesoría legal para el caso de su hijo.

Según el testimonio de Benites, todo comenzó cuando recurrió al estudio jurídico de Santiváñez en busca de defensa para su hijo, Nelsinho Benítes Loayza, un policía que combatió en el VRAEM y fue dado de baja de la institución tras realizarse un tatuaje. El exsuboficial asegura que el entonces abogado le garantizó que asumiría personalmente la defensa del caso.

“Me dijo: ‘Yo lo voy a defender porque este es mi rubro’. Le creí, confié en su experiencia, pero lastimosamente me ha estafado”, declaró Benites al programa Beto A Saber de Willax.

Pagos, promesas y una defensa que nunca llegó

César Acuña sobre posible postulación de Santiváñez por APP: “Todavía no hemos conversado”. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El denunciante señala que firmó un acuerdo por un total de 7 mil dólares, de los cuales llegó a pagar más de la mitad mediante depósitos mensuales de entre 100 y 500 dólares. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a notar irregularidades.

De acuerdo con su versión, el caso no era llevado directamente por Santiváñez, sino por una practicante del estudio jurídico. A pesar de ello, los documentos eran firmados por el exministro, lo que generó inicialmente confianza en el proceso.

“Los escritos estaban mal fundamentados. Me decían que él los revisaba, pero todo iba mal. Cuando reclamé, desapareció”, sostuvo Benites.

El exefectivo también denunció que el proceso se dilataba innecesariamente, lo que —según él— buscaba prolongar los pagos. A pesar de haber entregado pruebas y jurisprudencia relevante, afirma que nunca recibió una explicación clara sobre el estado real del caso.

Caso quedó estancado tras ingreso al Mininter

Este informe periodístico expone el caso de una presunta estafa cometida por el político Juan José Santiváñez. Se presentan testimonios y pruebas de cómo habría engañado a un policía en retiro, cobrándole por un proceso judicial que no avanzó | Video: Willax

Otro punto crítico ocurrió cuando Benites acudió a las oficinas del estudio para exigir respuestas. Fue entonces cuando le informaron que Santiváñez había asumido funciones en el Ministerio del Interior (Mininter) durante el gobierno de Dina Boluarte, dejando el caso sin seguimiento.

“Si me hubiera dicho que no se podía, lo entendía. Pero nunca más dio la cara”, lamentó.

El perjuicio económico asciende a aproximadamente 12 mil soles, monto que, según el denunciante, logró reunir con esfuerzo. Actualmente, tanto él como su hijo deberán reiniciar el proceso judicial desde cero.

Consultado por el caso, Juan José Santiváñez negó las acusaciones y calificó de “mentira” lo dicho por Benites. No obstante, evitó dar mayores declaraciones alegando compromisos por actividades de campaña en la ciudad de Piura.

Antecedente similar

Un informe del Semanario Hildebrandt en sus Trece reveló un caso con características similares ocurrido en 2014. Según dicha publicación, un empresario habría entregado también 12 mil soles al entorno de Santiváñez para evitar la baja de su hija de la Policía, sin obtener resultados.

La denuncia surge en un momento clave, cuando Santiváñez busca captar el voto de policías y sus familias con un discurso centrado en el orden y la justicia. Sin embargo, el testimonio de Benites pone en entredicho su trayectoria profesional y ética.

“Es un peligro. No trabaja para la institución, trabaja para intereses personales”, afirmó el exefectivo, quien ahora exige justicia.