Aumentos y bonos en jaque: MEF retrasa entrega del espacio fiscal en la negociación colectiva

La negociación colectiva para definir aumentos y bonos en el sector público no puede avanzar. - Crédito Andina

La negociación colectiva se retrasa. Fuentes de la Confederacion de Trabajadores Estales del Perú (CTE Perú) han informado a Infobae Perú que el Ministerio de Economía y Finanzas no da fecha para la presentación del espacio fiscal para el Convenio Colectivo Centralizado 2026-2027.

Como se sabe, el documento que se espera es el cual determina el espacio fiscal y su distribución para la asignación de recursos en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2027, con el objetivo de garantizar la viabilidad presupuestal en la atención de los compromisos económicos durante los procesos de negociación colectiva centralizada y descentralizada, sin comprometer la sostenibilidad fiscal del Sector Público.

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Es decir, este documento debe tener todo el presupuesto que puede destinar el Ejecutivo para los aumentos, bonos y otros beneficios laborales que piden los gremios en la negociación colectiva de este año.

El año pasado el MEF tenía un menor espacio fiscal de lo que piden los sindicatos. Este año aún no lo presenta. - Crédito Revista Minería y Energía

MEF sin fecha para entregar espacio fiscal

Según resaltan fuentes de la Confederacion de Trabajadores Estales del Perú a Infobae Perú, durante la negociación colectiva que se lleva a cabo desde abril, había un compromiso político del Ministerio de Economía, del Primer Ministro y del mismo presidente de la República a que en la primera semana de mayo se iba a entregar el documento con el espacio fiscal para la negociación colectiva centralizada y descentralizada.

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Sin embargo, este pasado martes 12 de mayo, la parte empleadora manifestó que todavía no tienen fecha de entrega del espacio fiscal. Por el lado de los gremios, estos consideran que no se puede avanzar con la negociación colectiva mientras no se tenga esa información, pues no habría base para discutir los aspectos económicos de la negociación.

⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Como se sabe, el pedido de los gremios es de diversos aumentos y bonos, como el incremento de todos los salarios públicos en S/700. Son más de 26 cláusulas que no se podrán discutir hasta que no se sepa cuánto tiene el Gobierno para destinar.

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Como se recuerda, el 2026 el MEF estimó que el espacio fiscal era de alrededor de S/350 millones para financiar la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal. Este año, está por verse.

Se buscan aprobar nuevos bonos y aumentos desde los gremios. - Crédito Andina

Convocan a movilización

Por esto, las centrales sindicales han acordado que el 19 de mayo van a realizar una gran movilización hacia el Ministerio de Economía y Finanzas y hacia la Presidencia del Consejo de Ministros a exigirle que de inmediato se otorgue el espacio fiscal. “Caso contrario, las centrales sindicales estarán tomando como medida suspender la negociación con la posibilidad de irnos a una conciliación y a un posterior arbitraje”, resaltan desde la CTE a Infobae Perú.

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“Exigimos el aumento de sueldo a todos los trabajadores, la solución a las demandas de todos los sectores que hoy día nos encontramos en la mesa de negociación colectiva y al Congreso de la República de cumplimiento a los acuerdos que se han tomado a favor de los gobiernos regionales y también a los CAS. Exigimos también al premier que se siente con la clase trabajadora, como lo han hecho todos los premiers que han pasado durante estos últimos, estos últimos cinco años”, resaltan representantes de la CTE donde llaman a la marcha en un video.