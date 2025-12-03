Tercer temblor sacude Lima: ¿qué distritos están en mayor peligro y cuáles son los más seguros en caso de terremoto?

Jornada sísmica en Lima: cuáles son los distritos más vulnerables y cuáles ofrecen mayor seguridad. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Un nuevo sismo se registró en la capital, convirtiéndose en el tercer temblor ocurrido en Lima en menos de 24 horas. El movimiento telúrico fue detectado a las 7:19 p.m. en la provincia de Huarochirí, con una magnitud de 3.7 y una profundidad de 98 km. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se ubicó 21 km al norte de Ricardo Palma y la intensidad alcanzó niveles II–III, por lo que el temblor fue percibido de manera leve por algunos habitantes de la zona.

El primer temblor del día se registró a las 11:41 a.m., con una magnitud de 4.6. El IGP informó que el sismo tuvo como epicentro una zona ubicada 56 km al suroeste de Bellavista, en el Callao, a una profundidad de 44 km. La intensidad percibida fue de III a IV, lo que significa que el movimiento fue leve a moderado para los habitantes de Lima y Callao. No se reportaron daños ni heridos.

Horas después, a las 5:06 p.m., se produjo un segundo sismo de magnitud 4.9, con epicentro a 22 km al oeste de Huaral, también en la región Lima. Ocurrió a 89 km de profundidad y alcanzó una intensidad III–IV en esa provincia. El evento fue sentido con claridad por la población, aunque sin consecuencias estructurales reportadas.

IGP registra tercer temblor en Lima en menos 24 horas. (Foto: X/@IGP)

Lima: ciudad en peligro sísmico

Lima es una de las ciudades con mayor exposición sísmica en Sudamérica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana genera una actividad tectónica constante. Esta condición mantiene a la capital bajo un riesgo permanente de enfrentar un terremoto de gran magnitud. Los especialistas advierten, además, que la ciudad atraviesa un periodo de casi 300 años de “silencio sísmico”, un factor que aumenta significativamente la probabilidad de un evento mayor.

A esta vulnerabilidad estructural se suma que amplias zonas de la capital están asentadas sobre suelos blandos, rellenos o áreas no consolidadas que amplifican las ondas sísmicas. Esta combinación de factores convierte a la capital peruana en un territorio particularmente peligroso ante un movimiento telúrico fuerte, sobre todo en distritos con alta densidad poblacional y edificaciones construidas sin criterios técnicos.

Perú es parte del cinturón de fuego del Pacífico. Foto: National Geographic

Distritos en mayor peligro ante un terremoto

En medio de esta situación, el reciente temblor registrado por el Instituto Geofísico del Perú en Huarochirí reavivó las preocupaciones sobre la capacidad de la ciudad para enfrentar un sismo de mayor magnitud. Según los estudios oficiales, los distritos ubicados sobre suelos blandos o rellenos presentan el mayor nivel de peligro debido a la amplificación sísmica y a la presencia de construcciones informales.

Los análisis realizados por el Ministerio de Vivienda, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y el CISMID coinciden en que estas zonas concentran la mayor vulnerabilidad, lo que podría traducirse en daños severos en caso de un terremoto.

Silencio sísmico de 300 años: mapa revela qué distritos de Lima serían los más afectados por un gran terremoto. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

<b>Distritos con mayor vulnerabilidad</b>

Villa El Salvador

Villa María del Triunfo

Chorrillos (especialmente áreas cercanas al Pantano de Villa)

Ventanilla

Comas

Ancón

Santa Rosa

Laderas de Carabayllo

San Juan de Lurigancho

Independencia

Ate

Hernando Tavera, presidente del IGP, explica en RPP Noticias los avances y retos de la ciencia para anticipar terremotos en el Perú. Foto: Composición Infobae Perú

<b>Distritos considerados más seguros</b>

(Suelos rígidos o rocosos, menor amplificación sísmica)

Centro de Lima

Breña

Magdalena

Pueblo Libre

Jesús María

Lince

San Isidro

Miraflores

San Miguel

Conoce que distritos de Lima serían los más expuestos ante un movimiento sísmicó de gran magnitud. (Fotocomposicón Infobae Perú (Marlon Carrasco)/ Foto: Andina)

Suelos mixtos y riesgos diferenciados

Las autoridades advierten que hay sectores donde la vulnerabilidad varía incluso dentro del mismo distrito. En La Molina, por ejemplo, zonas como Santa Patricia se encuentran sobre suelos firmes que permiten edificaciones más estables, mientras que áreas próximas a la Universidad Agraria presentan suelos inestables donde no es recomendable densificar la vivienda.

Un caso similar ocurre en Chorrillos, donde los alrededores del Pantano de Villa se asientan sobre suelos blandos y rellenos que elevan el riesgo de colapso estructural. Estas zonas, recalcan los especialistas, requieren estudios técnicos antes de autorizar nuevas construcciones.