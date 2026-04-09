Katy Jara confiesa que perdió a su bebé después de un difícil camino hacia el embarazo: “Sufrimos mucho”

Katy Jara, vestida con una camisa blanca y chaleco de mezclilla, habla con emoción sobre la difícil pérdida de su bebé después de un complicado proceso para concebir.

La cantante peruana Katy Jara compartió uno de los momentos más dolorosos de su vida al revelar que perdió un embarazo tras varios intentos por convertirse en madre. La confesión se dio durante una entrevista en el pódcast ‘Ser humano’, donde la artista habló abiertamente sobre los desafíos que enfrentó junto a su esposo, Marvin Bancayán.

En la conversación, Jara relató que el proceso para lograr el embarazo estuvo lleno de obstáculos y que la pérdida fue un golpe especialmente duro para ambos. “Estando allá (Piura) ha sido una gran bendición. Yo no podía quedar embarazada, tuvimos muchos intentos, tuve una pérdida también. Sufrimos mucho por esa pérdida”, afirmó la cantante, quien se mostró visiblemente afectada al recordar esa etapa de su vida.

La exintegrante de Agua Bella explicó que, durante ese periodo, llegó a resignarse ante la idea de no poder tener hijos. “Ya me había resignado a que no iba a poder (tener un bebé)”, reconoció la artista al detallar el impacto emocional que el proceso generó en su día a día. La mudanza a Piura marcó el inicio de una nueva etapa, donde decidió enfocarse en su bienestar y el de su familia.

Katy Jara comparte emotivamente en un podcast el profundo sufrimiento que experimentó tras la pérdida de su bebé y los desafíos enfrentados en su camino hacia la maternidad.

La experiencia dejó una huella en la vida de Katy Jara y su pareja. A pesar del dolor, la cantante señaló que decidió seguir adelante, apoyándose en la fe y en el respaldo de su esposo. El episodio, compartido públicamente, generó mensajes de apoyo y solidaridad entre sus seguidores.

¿A qué se dedica Katy Jara tras dejar el mundo artístico?

Durante la misma entrevista en el pódcast ‘Ser humano’, Katy Jara abordó los cambios que marcaron su vida tras alejarse de los escenarios. Actualmente, la artista reside en Piura, donde inició nuevos proyectos junto a Marvin Bancayán.

La exconductora de ‘Domingos de Fiesta’ contó que, motivada por un sueño y su cercanía a Dios, decidió emprender un negocio enfocado en la venta de ropa cristiana para mujeres.

“Monté una boutique de ropa cristiana para chicas que querían vestirse modestamente en realidad (…) y además también me dedico ahora a la venta de productos naturales y Dios nos ha bendecido en ese aspecto”, explicó Jara.

Katy Jara se emociona y llora al confesar públicamente la dolorosa pérdida de su bebé después de un complicado proceso de embarazo.

La cantante describió que su decisión de mudarse a Sechura, Piura, estuvo guiada por un deseo de estar más cerca de su familia y por la oportunidad de crecer junto a su esposo. “El Señor me pone en el corazón que debía estar con mi esposo en Sechura, en Piura”, relató la artista, quien se mostró agradecida por la oportunidad de desarrollar un nuevo estilo de vida.

En su nueva faceta empresarial, Katy Jara resaltó el papel de su esposo, a quien describió como un compañero que la impulsa a seguir sus metas. “Mi esposo es de esos maridos que te quieren proveer, que no, si quieres no trabajes, no te va a faltar nada, pero yo soy de las mujeres que desde muy pequeña, además vengo de un matriarcado, mi mamá siempre ha sido la que ha liderado el hogar”, compartió la cantante durante la entrevista.

Katy Jara

La intérprete aseguró que, pese a dejar la música, mantiene intacta su fe y su deseo de ayudar a otras mujeres a través de su emprendimiento. La historia de Katy Jara y su proceso de adaptación a una nueva vida en Piura ha resonado entre sus seguidores, quienes destacan su fortaleza para sobreponerse a las adversidades y reinventarse lejos del mundo artístico.