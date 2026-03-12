Christian Domínguez revela que se casará por civil este año con Karla Tarazona: “Será algo íntimo”

El cantante Christian Domínguez asegura que este año se casa sí o sí con Karla Tarazona en una ceremonia civil. Revela que será un evento muy íntimo con no más de 70 personas.

El mundo del espectáculo peruano vuelve a centrar su atención en Christian Domínguez y Karla Tarazona. Tras años de rumores, polémicas y un historial sentimental marcado por rupturas y reconciliaciones, el cantante confirmó que este 2026 se casará civilmente con la conductora de televisión, en una celebración íntima y fuera del foco televisivo.

La revelación se produjo durante una entrevista con 'América Hoy’, donde Domínguez aclaró que la boda será exclusiva para un pequeño grupo de allegados.

“Este año me caso porque me caso. (Por civil) Algo íntimo. Ay, sí, va a ser muy íntimo. Es más, si nadie se entera sería ideal, pero siempre algo, porque por lo más íntimo que sea... No más de setenta personas, y son los que han estado a nuestro lado desde siempre”, aseguró el líder de la Gran Orquesta Internacional.

Christian Domínguez revela que se casará por civil este año con Karla Tarazona. IG

De la polémica al altar: el cambio de estado civil y la atención mediática

La propuesta de matrimonio llega en un contexto complejo para Christian Domínguez. Tras la controversia generada por la campaña que está realizando Melanie Martínez y su hija Camila de enviar helados a figuras del espectáculo, entre ellas exparejas del cantante—, el cantante ha decidido casarse.

La estrategia promocional no solo atrajo la atención del público, sino que reavivó el interés por las relaciones pasadas de Domínguez, en especial por la madre de su hija mayor, Camila, Melanie Martínez.

La exposición mediática de estos episodios ha sido constante, pero el cantante optó por centrar su atención en la nueva etapa que está por iniciar junto a Tarazona.

Melanie Martínez explica los motivos por los cuales las exparejas de Christian Domínguez han promocionado su emprendimiento.

Karla Tarazona asegura que rechazó a Christian Domínguez en una oportunidad

Días antes del anuncio de la boda, Karla Tarazona reveló en el programa de streaming 'Q’Bochinche!’ que, tras la ruptura de Domínguez con Isabel Acevedo, el cantante intentó retomar una relación amorosa con ella. Sin embargo, la conductora fue tajante:

“Fue un ‘no’ rotundo, no había forma y cada quien siguió su vida. No había en ese momento la posibilidad de retomar absolutamente nada. Yo estaba sola”, relató Tarazona, dejando claro que no consideró viable una reconciliación sentimental en ese momento.

La revelación generó debate entre los conductores del pódcast, quienes analizaron el patrón en la vida sentimental de Domínguez y la firmeza de Tarazona al poner límites.

Las condiciones de Karla Tarazona para casarse

El tema del matrimonio también fue abordado durante la charla, y Karla Tarazona dejó en claro que, de concretarse la boda, será bajo el régimen de bienes separados, tal como ocurrió en su anterior matrimonio.

“Lo primordial no es el matrimonio ahora; pero si nos casamos, será con bienes separados. Antes también me casé de esa forma y ahora no será la excepción; eso no quiere decir que no te quiera y confíe en ti”, explicó la conductora, subrayando la importancia de mantener la independencia patrimonial.

Tarazona enfatizó que la relación con Domínguez se sostiene sobre la base del respeto y reglas claras, priorizando el bienestar de la familia que formaron.

“La relación actual se mantiene en buenos términos, pero bajo reglas muy claras. No existen posibilidades de reconciliación sentimental ni de avanzar hacia una boda tradicional”, puntualizó la presentadora.

La presentadora Karla Tarazona compartió detalles sobre la propuesta de Christian Domínguez para retomar su relación después de su separación con Isabel Acevedo. (Youtube / +QTV)

Karla Tarazona y Christian Domínguez ya tuvieron boda simbólica

Christian Domínguez y Karla Tarazona ya habían celebrado una boda simbólica antes de este nuevo anuncio. La ceremonia ocurrió en enero del 2014 en Cuba cn un grupo de amigos.

Ambos decidieron comprometerse públicamente a través de un contrato de esponsales, una figura legal que representa el compromiso de matrimonio, pero que no equivale a una unión civil oficial.

Y después de un año, en enero del 2015 decidieron casarse por iglesia ante la presencia de familiares, amigos y medios de comunicación, fue ampliamente cubierto por la prensa de espectáculos.

Durante la ceremonia, la pareja intercambió votos y firmó el contrato de esponsales, sellando su intención de consolidar su relación, aunque en ese momento Domínguez aún no podía casarse legalmente, ya que seguía casado civilmente con Tania Ríos.

La situación generó controversia debido a que, pese al acto simbólico y al compromiso público, Christian Domínguez no podía formalizar el matrimonio civil con Karla Tarazona hasta que no resolviera su situación legal previa. Este detalle fue motivo de especulaciones y debate en la opinión pública, resaltando las complicaciones sentimentales y legales que han rodeado la vida del cantante.

Con el reciente cambio en su estado civil, tras obtener finalmente el divorcio, Domínguez y Tarazona están ahora en condiciones de formalizar su relación ante la ley.

Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron en el 2014 en Cuba.