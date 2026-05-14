Hipertensión arterial afecta al 22% de peruanos y muchos pacientes descubren la enfermedad cuando ya existen daños graves en órganos vitales

La medición regular de la presión arterial es crucial para detectar y gestionar la hipertensión, una condición que afecta a millones de personas a nivel mundial y requiere atención médica para prevenir complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión arterial continúa entre las enfermedades con mayor presencia en el país y, al mismo tiempo, entre las menos identificadas en sus primeras etapas. La ausencia de señales evidentes durante los primeros años dificulta el diagnóstico temprano y expone a miles de personas a complicaciones severas que afectan distintos órganos.

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora el 17 de mayo, especialistas de EsSalud alertaron sobre el avance silencioso de esta enfermedad crónica y remarcaron la necesidad de controles frecuentes para evitar daños permanentes. La institución también anunció una campaña gratuita dirigida tanto a asegurados como a personas sin seguro médico.

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Según datos difundidos por el Seguro Social, alrededor del 22% de la población peruana padece hipertensión arterial. La entidad estima además que durante 2025 se registraron aproximadamente 260 mil nuevas consultas de pacientes diagnosticados con esta condición en establecimientos de EsSalud.

Una enfermedad que suele detectarse tarde

La hipertensión arterial continúa siendo una de las enfermedades más frecuentes y menos detectadas en el Perú. Difusión

El médico de familia de EsSalud, Mario Izquierdo, explicó que la hipertensión arterial no suele presentar síntomas en sus etapas iniciales. Esta característica impide que muchas personas identifiquen el problema antes de que aparezcan complicaciones de mayor gravedad.

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“Cuando aparecen los síntomas, muchas veces la enfermedad se encuentra en un estado avanzado”, señaló el especialista al advertir sobre los riesgos asociados a la falta de control médico periódico.

Izquierdo indicó que una persona recibe diagnóstico de hipertensión cuando presenta cifras de presión arterial iguales o mayores a 140 sobre 90 en al menos dos mediciones realizadas en distintos momentos. También precisó que, aunque puede manifestarse en jóvenes, la mayor incidencia se concentra entre personas de 40 a 65 años, principalmente varones.

Riesgos para órganos vitales

Ilustración que simboliza la importancia del control de la presión arterial para proteger la salud cardiovascular, mostrando un tensiómetro conectado a un corazón estilizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de EsSalud detallaron que la hipertensión no controlada puede afectar progresivamente varios órganos del cuerpo. Entre las principales consecuencias figuran enfermedades cerebrovasculares, infartos cerebrales y alteraciones cardíacas relacionadas con el aumento del tamaño del músculo del corazón.

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El especialista también explicó que la enfermedad puede derivar en cuadros de insuficiencia renal crónica y comprometer la visión con el paso del tiempo. “La hipertensión puede generar a la larga efectos graves en órganos como el riñón, corazón, cerebro y ojos”, precisó.

Desde EsSalud indicaron que muchos pacientes llegan a consulta cuando el deterioro orgánico ya presenta un nivel importante. Esta situación incrementa la necesidad de tratamientos prolongados y seguimiento médico permanente.

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Entre los factores que incrementan las probabilidades de desarrollar hipertensión arterial figuran el colesterol elevado, el sobrepeso, la diabetes, el sedentarismo y el estrés. Los médicos también mencionaron el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol como elementos asociados al incremento de la presión arterial.

Izquierdo alertó además sobre el impacto de la alimentación basada en productos ultra procesados. Según explicó, el consumo frecuente de embutidos, snacks con altos niveles de sodio y bebidas alcohólicas favorece el desarrollo de esta enfermedad.

El especialista recordó que los antecedentes familiares también influyen en la aparición de hipertensión arterial. Por ese motivo, recomendó controles periódicos incluso en personas que no presentan molestias físicas.

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Recomendaciones para reducir complicaciones

EsSalud señaló que los pacientes diagnosticados con hipertensión requieren tratamiento permanente y modificaciones en sus hábitos diarios para mantener controlada la enfermedad.

Entre las principales recomendaciones difundidas por la institución figura la reducción del consumo de sal y la práctica de actividad física durante al menos 30 minutos al día. Los especialistas también sugirieron controlar el peso corporal, disminuir el estrés y evitar el tabaco y el alcohol.

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El Seguro Social insistió en la importancia de realizar controles regulares de presión arterial como medida preventiva, debido a que la enfermedad puede avanzar durante años sin manifestaciones evidentes.

Campaña gratuita de control y orientación

La ausencia de síntomas en etapas iniciales dificulta el diagnóstico temprano de la enfermedad. Difusión

Como parte de las actividades previas al Día Mundial de la Hipertensión, EsSalud realizará la campaña gratuita “Controlando juntos la hipertensión” este 14 de mayo.

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La jornada incluirá toma y control de presión arterial, consultas médicas, orientación nutricional, atención psicológica y consejería especializada para el manejo adecuado de la enfermedad. La actividad estará dirigida tanto a asegurados como a personas no aseguradas.

El evento tendrá lugar en el frontis de la sede central de EsSalud, ubicada en el jirón Domingo Cueto 120, en el distrito limeño de Jesús María, desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

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De acuerdo con la institución, la campaña promovida por la gestión del presidente ejecutivo, Luis Rosales Pereda, busca informar a la población sobre la importancia de conocer sus niveles de presión arterial, mantener un tratamiento responsable y reducir los factores de riesgo asociados a esta enfermedad.