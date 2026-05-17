El sol peruano resiste la presión: ¿Sin crisis cambiaria en plena campaña electoral?

El economista Carlos Parodi destaca la estabilidad cambiaria del sol peruano frente a otras monedas de América Latina, según Inversiones.io. REUTERS/José Luis González

El sol peruano mantiene una estabilidad cambiaria pese al contexto de incertidumbre política generado por la proximidad de la segunda vuelta presidencial.

A diferencia de lo que ocurre en otros mercados de la región, el tipo de cambio en Perú no ha mostrado episodios de volatilidad brusca ni señales de descontrol, aun cuando el escenario internacional y local podría favorecer movimientos más abruptos en el valor del dólar.

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Estabilidad cambiaria pese a la incertidumbre política

Según el economista Carlos Parodi, quien expuso recientemente en un evento organizado por la Fintech Inversiones.io, el Perú no enfrenta una crisis de volatilidad cambiaria.

Parodi explicó que el sol peruano ha sido más estable que las monedas de países como Chile, Colombia y México desde diciembre de 2018.

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El Banco Central de Reserva (BCR) y el contexto internacional han sido claves para la fortaleza del sol frente a crisis políticas recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señaló que, incluso con repuntes puntuales del dólar, el tipo de cambio se mantuvo cerca de 3.70 durante dos años, sin provocar desequilibrios macroeconómicos ni alarma en los mercados.

El especialista atribuyó esta estabilidad a la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y a la confianza institucional que transmite a nivel local e internacional.

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Destacó que la gestión del BCR ha permitido evitar reacciones de pánico ante fluctuaciones del tipo de cambio, garantizando un entorno financiero predecible para inversionistas y empresas.

Un desempeño superior frente a otras monedas de la región

Parodi también abordó el impacto del contexto internacional. Desde enero de 2025, el dólar ha perdido parte de su condición histórica de activo refugio.

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Los grandes inversionistas han migrado hacia oro, plata y cobre, impulsados por tensiones geopolíticas, el conflicto Rusia-Ucrania, la situación en China y Taiwán, y una inflación en Estados Unidos proyectada en 4%.

Según datos recientes, el 95% de los presidentes de bancos centrales planea aumentar sus compras de oro en 2026, lo que representa una ventaja coyuntural para el Perú como exportador minero.

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El agotamiento del dólar como activo de refugio global desde 2025 favorece a países exportadores de metales como Perú.

El impacto de la coyuntura internacional en el mercado local

El economista subrayó que el problema de fondo en el país no es el modelo económico, sino la debilidad institucional acumulada en los últimos años.

Con precios de metales similares a los del auge de 2003-2012, el Perú debería crecer alrededor de 6% anual, pero el crecimiento actual apenas bordea el 3%. “El costo de la mala política son tres puntos de crecimiento”, resumió Parodi ante los asistentes al evento.

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Cambios en el rol global del dólar y oportunidades para Perú

Valentín Bonnet, gerente general de Inversiones.io, complementó el análisis recomendando la diversificación estructural en la gestión de activos financieros, señalando que la diversificación en instrumentos como el Crowdfunding Inmobiliario ayuda a reducir la volatilidad sin sacrificar rentabilidad.

En su conclusión, Parodi insistió en que el Perú no enfrenta hoy una crisis cambiaria. El país mantiene baja deuda pública, déficit controlado, exportaciones récord y un contexto internacional favorable por el alza de los metales.

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La estabilidad futura dependerá menos del dólar y más de la política interna. Si el próximo gobierno refuerza la credibilidad y presenta equipos técnicos sólidos, el tipo de cambio podría mantenerse estable incluso en un entorno global complejo.