Perú

Cada vaso cuenta: Industria cervecera aporta más de S/5.262 millones en impuestos al año

No obstante, la creciente rigidez fiscal podría restar competitividad al sector, según la SNI. ¿Podría una ley del Congreso resolver este dilema?

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cerveza - SNI
El Impuesto Selectivo al Consumo concentra el 68% de la recaudación tributaria del sector cervecero peruano, clave para la economía formal.

La industria cervecera peruana genera S/5.262 millones en impuestos al año, lo que representa el 23% de la recaudación total del sector y la convierte en uno de los principales contribuyentes a las arcas fiscales.

El 68% de esa cifra proviene del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que a su vez representa el 56% de los ingresos fiscales por ese tributo, de acuerdo con un análisis de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

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Este sector no solo tiene peso fiscal: emplea directamente a unas 3.722 personas y está compuesto por 321 empresas industriales formales, de las cuales el 95% corresponde a microempresas, el 3,7% a pequeñas empresas y el 1,3% a grandes empresas.

El millonario aporte fiscal de la cerveza en el Perú

El alcance de la industria trasciende el ámbito productivo. La comercialización de cerveza involucra a más de 350.000 bodegueros en el país, quienes obtienen aproximadamente el 30% de sus ingresos de este producto, reflejando el rol central que cumple la bebida en el comercio minorista.

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Además, el segmento de cervezas sin alcohol se consolida como uno de los motores de crecimiento y diversificación, impulsando investigación y avances técnicos para mantener sabor y calidad.

dinero
El sector cervecero enfrenta desafíos por una estructura tributaria uniforme que puede afectar la formalización y el desarrollo de micro y pequeñas empresas.

Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias, resaltó para Infobae Perú que la dinámica del sector está fuertemente vinculada al poder adquisitivo y a la política tributaria.

“El sector va a mantener su nivel de crecimiento en la medida que tenemos una recomposición del poder adquisitivo”, afirma el portavoz.

El ISC penaliza sin distinción a grandes, medianas y microcervecerías

No obstante, Castillo advierte que la estructura actual del ISC no toma en cuenta diferencias de escala ni el grado alcohólico de los productos, lo que puede frenar tanto a grandes empresas como a micro y pequeñas cervecerías.

“Se le trata incluso igual y hasta a veces más fuerte, ya en la medida que tiene un mayor nivel de producción”, señala.

cerveza
Las microempresas dominan la industria cervecera en Perú, representando el 95% de las 321 empresas industriales formales del sector.

Por tal motivo, considera que la elevada carga tributaria puede desincentivar la formalización y frenar la llegada de nuevas inversiones, especialmente en segmentos innovadores como la cerveza artesanal y las bebidas sin alcohol, que ya muestran un crecimiento sostenido.

“Debemos de darle mucho empuje a las cervezas artesanales”, remarca, subrayando la necesidad de adaptar la política fiscal a la diversidad y potencial del sector.

El ISC podría definirse por ley, y ya no por decisión del MEF

Actualmente, el Congreso discute el Proyecto de Ley 536/2021-CR, que propone que las tasas y productos gravados por el ISC solo puedan modificarse mediante leyes y no por decretos supremos del Ejecutivo.

La propuesta, respaldada por gremios empresariales, busca evitar cambios sorpresivos y reclama mayor previsibilidad para los contribuyentes.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en cambio, defiende la flexibilidad administrativa, alegando que la capacidad de ajustar el ISC permite responder rápidamente a cambios económicos y fiscales.

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas
El Congreso debate restringir la capacidad del Ejecutivo para modificar el ISC, lo que podría impactar la recaudación anual y la competitividad industrial.

Según el MEF, si se aprueba la modificación, se dejaría sin efecto la actualización automática de los montos fijos del ISC según la inflación, lo que representaría una pérdida de recaudación anual que, en 2022, se estimó en S/ 90 millones.

“El sector cervecero puede estar generando cadenas productivas mucho más desarrolladas, como es en otros países”, explica Castillo.

Para el gerente gremail, cualquier cambio tributario debe ponderar el impacto sobre la producción, la inversión, la formalización y la recaudación de toda la cadena cervecera.

El dato

  • La Sociedad Nacional de Industrias, a través de la campaña “Tierra de Cerveceros”, promueve la moderación, la prevención y alternativas sin alcohol, y lleva a cabo acciones articuladas con autoridades, paneles y talleres con expertos y gremios para analizar el impacto económico y social, la cultura de consumo y el emprendimiento en la industria cervecera.

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