Guido Bellido afirma que sería un zorro si fuera “therian” y usuario en X lo comparan con un burro: “Así queda mejor”

Guido Bellido dice que sería un zorro si fuera “therian” y recibe respuesta irónica de usuario en X. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/X:@GuidoBellidoU)

El congresista de la bancada Podemos Perú y candidato al Senado Guido Bellido generó reacciones en redes sociales tras publicar un mensaje en su cuenta oficial de X en el que se refirió a la tendencia conocida como therian, fenómeno difundido principalmente entre jóvenes en entornos digitales. De acuerdo con el parlamentario el se identificaría como un zorro andino, su publicación fue acompañada por una imagen editada en la que aparece caracterizado como dicho animal.

La publicación se difundió rápidamente y provocó múltiples respuestas de usuarios, quienes reaccionaron con comentarios críticos, memes e imágenes editadas. Entre las interacciones destacó la de un internauta que lo comparó con otro animal y difundió una ilustración generada con inteligencia artificial.

Publicación de Guido Bellido sobre ser un zorro “therian” provoca críticas, memes y comparaciones en redes. (Foto: X/@GuidoBellidoU)

Guido Bellido: “Sería un Run Run”

En su mensaje, el legislador escribió: “Ante la pregunta de muchos jóvenes sobre qué animal sería si fuera un therian, respondo sin lugar a dudas: sería un Run Run. ¡Siempre resuelto y sin miedo al éxito!”, escribió Bellido. El texto hacía alusión a una figura animal que se volvió popular en redes y medios peruanos, y fue acompañado por una imagen editada donde se le observa representado como un zorro.

El término therian es usado en comunidades digitales para describir a personas que se identifican simbólica o psicológicamente con un animal. En los últimos meses, el concepto se ha viralizado en plataformas sociales, especialmente entre usuarios jóvenes, lo que ha llevado a figuras públicas a mencionarlo o incorporarlo en publicaciones.

Guido Bellido genera reacciones tras decir que sería “Run Run” si fuera therian. (Foto composición: Infobae Perú/X/@GuidoBellidoU)

Lo comparan con un burro

Tras la difusión del mensaje, decenas de comentarios respondieron al congresista con críticas, bromas y montajes visuales. Uno de los más compartidos fue el de un usuario que lo comparó con un burro y publicó una imagen creada con inteligencia artificial en la que el parlamentario aparece representado con ese animal. El comentario fue acompañado de la frase: “Así queda mejor”, lo que generó nuevas interacciones.

Publicación de Guido Bellido sobre ser “therian” genera reacción de usuario que lo compara con un burro. (Foto composición: Infobae Perú/X:@GuidoBellidoU)

Aunque no fue el único, otros usuarios lo compararon con una rata, cuy y hasta un capibara, así como otros cuestionamientos por la publicación. “Congresista Run Run, ¿cuándo va a ser una ley que impacte de verdad en la vida de las personas necesitadas?”. Otro comentario señaló: “Zorro por lo choro?”, mientras que otro le exigían trabajar: “Deja de perder el tiempo en tonterías y trabaja”.

También circularon mensajes que aludían a su trayectoria política o a debates previos. Un usuario comentó: “Resuelto y sin miedo como cuando huyó de la discusión planteada con Mónica Yaya, ¿no?”, y otro añadió: “Porque corriendo cambia de bancada”.

Guido Bellido asegura que sería un zorro como “therian” y comentario en X provoca burlas. (Foto composición: Infobae Perú/X:@GuidoBellidoU)

Guido Bellido busca retiro de ONP

El congresista Guido Bellido solicitó al presidente José María Balcázar que evalúe la viabilidad económica de un retiro extraordinario de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/22.000, para los aportantes del Sistema Nacional de Pensiones (ONP). La propuesta plantea que el financiamiento de este retiro provenga del presupuesto institucional del Congreso de la República, con el objetivo de evitar que la medida sea descartada por razones fiscales y sin afectar programas sociales ni servicios públicos prioritarios.

Diversos parlamentarios impulsan este proyecto para otorgar a los afiliados a la ONP un beneficio similar al que ya recibieron los aportantes de las AFP, quienes accedieron a varios retiros extraordinarios durante los últimos años. La iniciativa responde a la demanda de mayor equidad en el contexto de aumento del costo de vida y empleo precario, y busca que el Ejecutivo se pronuncie sobre la viabilidad financiera de la propuesta para avanzar en su discusión parlamentaria.