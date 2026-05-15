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“Necesitaba pisar tierra”: la vez que Matthew McConaughey se exilió en Perú durante 22 días bajo un nombre falso

El actor estadounidense confesó que, cuando la fama lo rebasó, decidió aislarse para reencontrarse consigo mismo

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Matthew McConaughey
Matthew McConaughey revela cómo escapó de la fama y vivió 22 días como "Mateo" en Perú, desconectado de Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cuando la presión de la fama se volvió insoportable, Matthew McConaughey tomó una decisión radical: abandonar Hollywood, viajar a Perú y vivir 22 días sin electricidad bajo el nombre de Mateo, lejos de cualquier rastro de celebridad.

El actor reveló este episodio en el pódcast No Magic Pill, describiendo una etapa de sus primeros años de fama en la que necesitó alejarse por completo de su vida pública para verificar que su identidad seguía intacta más allá del reconocimiento.

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“Necesitaba pisar tierra”, explicó McConaughey. “Así que me desconecto. Boom. Me voy a Perú. Necesitaba encontrarlo, comprobar la validación. Sabía que lo tenía, solo tenía que volver a demostrármelo”.

Y reconoció en su declaración: “Pero sí me pregunté, ahora que me acabo de hacer famoso, tengo toda esta afiliación con esto y aquello y lo de más allá. Y estoy tratando de descifrar qué parte es real y qué parte es una farsa”.

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El actor buscó reencontrarse con su verdadera identidad lejos del reconocimiento, eligiendo el anonimato en tierras peruanas (EFE/EPA/DAN HIMBRECHTS)
El actor buscó reencontrarse con su verdadera identidad lejos del reconocimiento, eligiendo el anonimato en tierras peruanas (EFE/EPA/DAN HIMBRECHTS)

Durante ese período, abandonó su nombre por completo y se presentó únicamente como Mateo, con el objetivo de distanciarse de su estatus como celebridad y relacionarse con las personas desde un lugar despojado de ese peso.

Los primeros 12 días del viaje fueron, según sus propias palabras, “raros”, pero la segunda mitad resultó reveladora.

“Ya llevaba suficiente tiempo en ese lugar como para pensar: ‘Podría vivir esto. Esta podría ser mi existencia’. En cuanto llegas a ese punto, te dices: ‘Bueno, entonces puedo volver a casa’”, contó.

El reencuentro con su identidad llegó a través del vínculo construido con las personas que lo conocieron únicamente como Mateo.

“Necesitaba conocer gente que me conociera como Mateo. Y al final de los 22 días, las lágrimas en sus ojos y las lágrimas en los míos, y los abrazos que nos dimos con esa mezcla de tristeza y alegría al despedirnos, todo eso estaba basado en el hombre que conocieron llamado Mateo, que no tenía nada que ver con la celebridad. Eso reafirmó mi propia identidad: ‘Ah, todavía lo tengo. Esto está basado en mí’”, dijo.

Durante su estancia en Perú, el vínculo humano y la ausencia del estatus de celebridad le reafirmaron su autenticidad personal (REUTERS/Mario Anzuoni)
Durante su estancia en Perú, el vínculo humano y la ausencia del estatus de celebridad le reafirmaron su autenticidad personal (REUTERS/Mario Anzuoni)

El alejamiento de las comedias románticas

Años después, cuando su carrera estaba en su punto más alto gracias a películas como The Wedding Planner y Cómo perder a un hombre en 10 días, el artista tomó otra decisión disruptiva: mudarse con su familia a Texas, frustrado porque Hollywood lo había encasillado en el género romántico.

En una conversación con Simon Sinek difundida en YouTube, explicó que el éxito rutinario puede convertirse en un obstáculo. “Empecé a rechazar propuestas equivocadas y decidí esperar la adecuada, sin importar cuánto tardara”, relató.

El proceso tuvo un costo concreto. “Pasé dos años sin trabajar porque nadie me ofrecía lo que buscaba”, admitió.

Durante esa fase, las grandes productoras le cerraron las puertas y solo el cine independiente apostó por él, con honorarios que representaban una cuarta parte de su tarifa habitual.

En una conversación publicada por Interview el año pasado, McConaughey recordó que llegar a Texas con su carrera en marcha le generó una incertidumbre genuina.

Imagen de 'True Detective'
Gracias a su apuesta por roles dramáticos en películas como "El club de los desahuciados" y la serie "True Detective", Matthew McConaughey ganó el reconocimiento de la crítica y un Oscar (HBO)

“Me daba miedo”, dijo, y reconoció haber considerado alternativas como dar clases en la escuela secundaria, estudiar para ser director de orquesta o convertirse en guía de vida silvestre.

La señal más contundente que envió a la industria fue rechazar una oferta de 14,5 millones de dólares por una comedia romántica.

“Ese fue probablemente el movimiento más rebelde que hice en Hollywood, porque mandó la señal clara: ‘No está fanfarroneando’”, afirmó.

Su apuesta por el cine independiente le abrió el camino hacia papeles dramáticos en películas como Mud y El club de los desahuciados, y en la serie True Detective, trabajos que derivaron en el reconocimiento de la industria y, finalmente, en un Oscar.

Tuve que arriesgarme a desaparecer si era necesario. Si quería superar mi propia etiqueta, debía asumir la inestabilidad”, concluyó.

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