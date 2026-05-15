Perú

Lima: este es el precio de la gasolina este viernes 15 de mayo

<p>El costo de las gasolinas cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su precio </p>

Guardar
Google icon
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)

Aquí está el costo de la gasolina y el diésel en la ciudad peruana de Lima para este viernes. Las tarifas más elevadas y más reducidas, según con información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El costo de los carburantes cambia todos los días, por lo que es vital mantenerse informado sobre su precio para que no te tome por sorpresa.

PUBLICIDAD

Es importante mencionar que las tarifas dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel hoy?

Fecha: viernes 15 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 23.65 soles el galónPrecio mínimo: 18.39 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 25.49 soles el galónPrecio mínimo: 19.49 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 27.99 soles el galónPrecio mínimo: 21.58 soles el galón

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de los combustibles en Lima cambia todos los días. (Minem)
El precio de los combustibles en Lima cambia todos los días. (Minem)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el valor internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

“Usted lleva al Perú al matadero”: Rafael López Aliaga acusó al presidente del JNE de ignorar los pedidos de auditoría

El exalcalde señaló que Renovación Popular fue la única agrupación que insistió formalmente en la realización de peritajes técnicos independientes sobre el sistema de recuento de votos

“Usted lleva al Perú al matadero”: Rafael López Aliaga acusó al presidente del JNE de ignorar los pedidos de auditoría

Cálculo de CTS 2026: Esta es la fórmula fácil y sencilla del Ministerio de Trabajo

El MTPE compartió una fórmular simple para identificar el monto de CTS que te debe pagar tu empleador máximo este viernes 15 de mayo

Cálculo de CTS 2026: Esta es la fórmula fácil y sencilla del Ministerio de Trabajo

¿Devolución del Fonavi no te incluyó? Así te inscribes para los siguientes grupos de pago

El Reintegro 5 del Fonavi ya se está pagando en el Banco de la Nación. ¿Qué pasa si no fui incluido en el pago?

¿Devolución del Fonavi no te incluyó? Así te inscribes para los siguientes grupos de pago

Cronograma de pagos del Reintegro 5 del Fonavi: Consulta con tu DNI tu fecha para ir al banco

Todo listo para cobrar el pago del Reintegro 5 desde el jueves 14 de mayo en el Banco de la Nación. Primero, debes revisar si eres beneficiario y luego consulta tu fecha según tu DNI

Cronograma de pagos del Reintegro 5 del Fonavi: Consulta con tu DNI tu fecha para ir al banco

CTS podría eliminarse y se daría pase a un nuevo seguro de desempleo: Aprueban dictamen

Un nuevo dictamen de la Comisión de Trabajo del Congreso busca que entidades del estado implementen este mecanismo de protección laboral, pero el MTPE señala que implicaría evaluar derogar la CTS

CTS podría eliminarse y se daría pase a un nuevo seguro de desempleo: Aprueban dictamen
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 99.998% EN VIVO: conteo oficial a poco de cerrar para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Resultados ONPE al 99.998% EN VIVO: conteo oficial a poco de cerrar para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Resultados ONPE al 99.984% EN VIVO: Roberto Sánchez supera con 20 mil votos a Rafael López Aliaga

Congreso aprueba uso prioritario de colegios y universidades como locales de votación para elecciones

Segunda vuelta 2026: cuándo se proclaman los resultados oficiales y qué falta para confirmar candidatos

Keiko Fujimori rechaza debatir en Chota: “Roberto Sánchez no es de allí, vive en San Borja. Que el JNE ponga las condiciones”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina reacciona al polémico arete hallado en auto de André Carrillo: “Tienes que saber cuál es tu límite”

Magaly Medina reacciona al polémico arete hallado en auto de André Carrillo: “Tienes que saber cuál es tu límite”

Mario Hart responde a confesión de Diana Sánchez y descarta romance: “Siempre fue una amiga”

‘El Diablo viste a la Moda’ versión peruana: el ‘Loco’ Vargas, ‘Cuto’ Guadalupe y el ‘Chorri’ generan furor en redes

Pamela Franco responde a Christian Domínguez y su abogado lanza fuerte advertencia: “No puede usar la justicia para coaccionar”

Magaly Medina se burla del romance de Melcochita con joven enfermera: “Romeo y su nieta”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura

A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca HOY: partido por fecha 15 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido en el Monumental por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Cenaida Uribe expresa su intención de contar con las hermanas Ángela y Leslie Leyva en Alianza Lima: “Estarán donde yo esté”

César Vallejo le abre las puertas a Hernán Barcos en caso se desligue de FC Cajamarca: “Que venga, encantado”