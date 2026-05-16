Perú

Otorgarán 152 bonos de arrendamiento en Lima, Cusco y 7 regiones más

La ayuda económica busca brindar alojamiento temporal a familias afectadas por las lluvias intensas, mediante un subsidio mensual de S/ 500 para el alquiler de viviendas seguras por hasta dos años

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La medida quedó establecida a través de la Resolución Ministerial N.° 196-2026-Vivienda, publicada este viernes en el diario oficial El Peruano.
La medida quedó establecida a través de la Resolución Ministerial N.° 196-2026-Vivienda, publicada este viernes en el diario oficial El Peruano. Foto: difusión

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció la entrega de 152 Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) destinados a familias afectadas por las intensas lluvias registradas en distintas zonas del país. La medida alcanzará a hogares de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Lambayeque, Lima y San Martín, cuyas viviendas quedaron inhabitables o sufrieron daños severos.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 196-2026-Vivienda, difundida este viernes en el diario oficial El Peruano. Con ello, el sector Vivienda concretó la décima cuarta convocatoria del año para acceder a este apoyo económico temporal dirigido a personas damnificadas por emergencias climáticas.

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Subsidio para alquilar una vivienda segura

El Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias es una ayuda económica creada para atender a familias que perdieron la seguridad de sus hogares a raíz de desastres naturales. A través de este mecanismo, los beneficiarios reciben S/ 500 mensuales para cubrir el alquiler de una vivienda que cuente con servicios básicos y condiciones adecuadas de habitabilidad.

El subsidio puede otorgarse por un periodo de hasta dos años, mientras se desarrollan las acciones necesarias para la reubicación o recuperación de las familias afectadas. De esta manera, el Ministerio de Vivienda busca brindar una alternativa inmediata de protección a personas en condición de vulnerabilidad.

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El Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias es un subsidio destinado a familias cuyas viviendas quedaron afectadas o inhabitables debido a desastres naturales.
El Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias es un subsidio destinado a familias cuyas viviendas quedaron afectadas o inhabitables debido a desastres naturales. Foto: difusión

Entrega y verificación de beneficiarios

El cobro del bono se realiza en las oficinas del Banco de la Nación, entidad encargada de efectuar la entrega del apoyo económico a los hogares seleccionados. El proceso forma parte de las acciones de atención temporal implementadas por el MVCS frente a situaciones de emergencia provocadas por fenómenos climáticos.

La lista de potenciales beneficiarios puede revisarse en las plataformas digitales del Ministerio de Vivienda y del Fondo Mivivienda, además de los municipios de los distritos comprendidos en esta convocatoria. Las autoridades recomendaron a las familias verificar su inclusión en los padrones oficiales publicados.

Supervisión del proceso

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo será la encargada de supervisar el cumplimiento de lo establecido en la resolución ministerial. Entre sus funciones figuran la revisión de requisitos y el seguimiento del otorgamiento de los bonos.

Estas acciones se desarrollan conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 31526, norma que creó el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias, así como su reglamento. El objetivo es asegurar que la ayuda llegue a las familias que realmente resultaron afectadas por las lluvias intensas.

El subsidio es entregado a través de las agencias del Banco de la Nación, institución responsable de distribuir el apoyo económico a las familias beneficiadas.
El subsidio es entregado a través de las agencias del Banco de la Nación, institución responsable de distribuir el apoyo económico a las familias beneficiadas. Foto: difusión

Otros bonos vigentes en Perú

  • El programa Pensión 65 entrega una subvención económica bimestral a adultos mayores en situación de pobreza extrema, con el objetivo de cubrir necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.
  • El Programa Techo Propio mantiene vigente el Bono Familiar Habitacional, dirigido a familias de bajos ingresos que buscan construir una vivienda en terreno propio o acceder a una casa nueva.
  • El Fondo Mivivienda continúa otorgando el Bono del Buen Pagador, un apoyo económico para personas que adquieren una vivienda mediante créditos hipotecarios y cumplen determinados requisitos financieros.
  • El Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), impulsado por el Ministerio de Vivienda, sigue activo para familias damnificadas por lluvias, desastres naturales u otras emergencias que dejaron viviendas inhabitables.
  • También continúan convocatorias regionales de bonos habitacionales financiados con recursos públicos y canon municipal, orientadas a la construcción de viviendas seguras en distintas zonas del país.

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