Israel Dreyfus destapa infidelidad que lo marcó: “Vi llamadas de ‘papá 1’ y ahí encontré la trampa”

El influencer admitió que reaccionó por impulso luego de descubrir el engaño y dejó una reflexión sobre el vacío emocional. YouTube/ @piacopellotiktok.

La conversación fluía con naturalidad en el set del streaming Sin + que decir, cuando el tema de la fidelidad y las experiencias amorosas pasadas tomó un giro inesperado. Entre risas, anécdotas y opiniones diversas, el exchico reality Israel Dreyfus decidió compartir una historia personal que, según admitió, lo marcó profundamente.

Lo que comenzó como una charla distendida terminó convirtiéndose en una revelación que generó sorpresa entre los presentes y un intenso debate en redes sociales.

Todo se originó cuando la empresaria e influencer Alejandra Baigorria le pidió que contara alguna vivencia relacionada con una infidelidad. Dreyfus, sin evasivas, recordó un episodio ocurrido hace varios años, cuando convivía con una pareja y empezó a notar comportamientos que despertaron sospechas. No mencionó nombres, pero sí detalló situaciones que, en retrospectiva, le resultaban evidentes señales de alerta.

“A mí me la hicieron bien. Yo ya percibía actitudes raras. No voy a decir quién es porque no. Me parecía extraño que cuando nos íbamos a dormir ella dejaba su celular en el cajón de los calzones”, relató, mientras en el estudio se mezclaban las risas nerviosas y la incredulidad. La escena, que parecía anecdótica, escondía un trasfondo de desconfianza que se fue gestando poco a poco.

Según explicó, la costumbre de guardar el teléfono en un cajón cada noche le resultaba inusual. En una relación de convivencia, los detalles cotidianos suelen pasar desapercibidos, pero en este caso se convirtieron en un indicio persistente. La intuición comenzó a pesar más que la tranquilidad aparente. No era un hecho aislado, sino una repetición constante que alimentaba su inquietud.

El momento decisivo llegó una madrugada. Dreyfus contó que se levantó para ir al baño y, movido por la curiosidad y la sospecha acumulada, decidió revisar el dispositivo. Era una época en la que los smartphones aún no dominaban el mercado. “En esa época no había iPhone. Abro y veo llamadas perdidas de ‘papá 1’, ‘papá 2’, ‘papá Movistar’. Se me ocurre llamar y ahí encontré la trampa”, reveló sin rodeos. La frase dejó en claro que lo que parecía una sospecha terminó confirmándose en cuestión de minutos.

El silencio que siguió a su confesión fue breve, pero contundente. La revelación no solo exponía una experiencia dolorosa, sino también la vulnerabilidad de quien, pese a la imagen pública de fortaleza, reconocía haber sido engañado. La conversación avanzó hacia las emociones que surgieron tras descubrir la verdad. El exchico reality no ocultó que la experiencia fue difícil de asimilar y que dejó una huella profunda en su manera de entender las relaciones.

“Te marca, pero me vengué. Hice la ley del ojo por ojo, pero no llena ese vacío. Es una satisfacción momentánea”, confesó con una mezcla de honestidad y reflexión. La frase sintetizó un proceso interno complejo: el impulso de responder al daño con daño y la posterior comprensión de que la venganza no resuelve el dolor emocional.

En el estudio también estaban presentes Daniela Darcourt, Defonseca y Flavia López, quienes escucharon atentos la historia. La anécdota trascendió el plano anecdótico y abrió un debate sobre cómo se enfrenta una traición y cuáles son las consecuencias emocionales de reaccionar desde la herida. Las redes sociales replicaron rápidamente sus declaraciones, generando opiniones divididas entre quienes entendían su reacción y quienes cuestionaban la idea de aplicar la “ley del ojo por ojo”.

