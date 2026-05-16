El riesgo oculto de los tacones altos: Estos son los daños irreversibles que producen en tu cuerpo

Elegantes sandalias de tacón resaltan los pies de una mujer en temporada de calor, combinando estilo y frescura. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tacones altos se han convertido desde hace décadas en un símbolo de elegancia, seguridad y sofisticación. Para muchas mujeres, especialmente aquellas que trabajan en oficinas, atención al público, moda o eventos corporativos, este tipo de calzado forma parte habitual de su imagen profesional y personal. Incluso, muchas aseguran sentirse más estilizadas, altas y seguras al utilizarlos, razón por la que suelen llevarlos durante largas jornadas sin considerar las consecuencias físicas que pueden provocar con el paso del tiempo.

Sin embargo, detrás del impacto estético y visual que ofrecen los tacones, existe un riesgo silencioso para la salud. Especialistas advierten que el uso frecuente y prolongado de este tipo de calzado puede alterar la postura natural del cuerpo y desencadenar problemas que afectan la movilidad, la columna, las rodillas y los pies. Aunque al inicio las molestias suelen parecer pasajeras, con los años podrían convertirse en lesiones crónicas e incluso irreversibles.

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¿Qué daños producen los tacones altos en el cuerpo?

tacos - mujer - oficina

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), el uso prolongado de tacones altos puede generar dolores en la espalda, deformidades en los pies y problemas posturales que impactan directamente en la calidad de vida. El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) “Dra. Adriana Rebaza Flores” Amistad Perú-Japón advirtió que muchas personas normalizan estas molestias sin buscar atención médica o modificar sus hábitos.

Según explicó el Dr. Luis Farro Uceda, utilizar tacones mayores a siete centímetros durante varias horas modifica la alineación natural del cuerpo, aumenta la curvatura lumbar y genera una fuerte presión sobre las articulaciones. Esto provoca molestias en la espalda, rodillas y pies que, con el tiempo, podrían derivar en problemas crónicos

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Uno de los principales efectos ocurre en la columna vertebral. Al usar tacones muy altos, el cuerpo se inclina hacia adelante y obliga a la espalda a compensar esa posición para mantener el equilibrio. Esta alteración postural genera tensión constante en la zona lumbar y favorece dolores persistentes, desgaste de discos vertebrales y contracturas musculares. Algunos especialistas incluso advierten que, en casos severos, podría producir deformidades progresivas en la columna.

Las rodillas también son una de las zonas más afectadas. El peso corporal deja de distribuirse de manera uniforme y se concentra en la parte delantera del pie, aumentando la presión sobre las articulaciones. Esto acelera el desgaste del cartílago y eleva el riesgo de artrosis, inflamaciones y dolor crónico, especialmente en mujeres que usan tacones diariamente por motivos laborales.

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En los pies, las consecuencias pueden ser aún más evidentes. El uso constante de zapatos de punta estrecha favorece la aparición de juanetes, callosidades, dedos en garra e inflamaciones. Además, los músculos y tendones pueden acortarse debido a la posición forzada del pie, dificultando incluso caminar con zapatos planos después de mucho tiempo de uso continuo.

Otro riesgo frecuente son los esguinces y problemas de equilibrio. Los tacones de aguja reducen la estabilidad al caminar y aumentan la posibilidad de caídas o lesiones en tobillos y caderas. A ello se suma la fatiga muscular que aparece tras permanecer varias horas de pie usando este tipo de calzado.

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¿Cuál es la altura de tacón recomendada?

Los tacones altos favorecen la aparición de juanetes y deformaciones en los pies. Foto: (iStock)

Ante este escenario, especialistas del INR recomiendan optar por zapatos cómodos, de base estable y con una altura moderada no mayor a tres centímetros para el uso diario. También aconsejan alternar el uso de tacones con calzado bajo y evitar llevarlos durante jornadas extensas para reducir el impacto sobre las articulaciones.

Asimismo, el Instituto Nacional de Rehabilitación recordó que no se debe normalizar el dolor al caminar. Síntomas como hinchazón, enrojecimiento, tensión muscular o dolor persistente pueden ser señales de alerta que requieren evaluación médica para prevenir complicaciones futuras.

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Especialistas coinciden en que lucir elegante no debería implicar sacrificar la salud. Elegir un calzado adecuado, cómodo y con buena estabilidad puede marcar la diferencia no solo en la postura y movilidad, sino también en la calidad de vida a largo plazo.