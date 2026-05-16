Perú

Casi 186 mil limeños trabajan más de 80 horas semanales

El empleo en Lima Metropolitana superó los 5,8 millones de trabajadores entre febrero y abril del 2026, en un contexto donde millones de personas laboran jornadas cercanas o superiores al límite legal, mientras los ingresos promedio continúan mostrando avances

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Pese al crecimiento del empleo en diversos sectores, los datos evidencian que una parte importante de trabajadores mantiene jornadas laborales extensas.
Pese al crecimiento del empleo en diversos sectores, los datos evidencian que una parte importante de trabajadores mantiene jornadas laborales extensas. Foto: Microjuris

El mercado laboral en Lima Metropolitana continúa mostrando señales de recuperación. Entre febrero y abril del 2026, la capital concentró más de 5,8 millones de trabajadores, cifra que representó un crecimiento de 6,1% frente al mismo periodo del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Aunque el empleo avanzó en distintos sectores, las cifras también revelan una realidad marcada por extensas jornadas laborales. Mientras millones de personas se mantienen cerca del límite legal de trabajo semanal, un grupo importante supera ampliamente ese umbral e incluso alcanza jornadas mayores a las 80 horas.

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Jornadas laborales superan el límite legal

Durante el trimestre móvil febrero-marzo-abril del 2026, los trabajadores limeños registraron una jornada promedio de 45,8 horas semanales, muy cerca del máximo permitido por la legislación peruana.

La Constitución y el Decreto Legislativo N.º 854 establecen que la jornada ordinaria no debe exceder las ocho horas diarias o las 48 horas por semana. Sin embargo, la distribución de horas trabajadas refleja diferencias significativas dentro del mercado laboral.

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El grupo más numeroso estuvo conformado por cerca de 1,9 millones de personas que laboraron entre 41 y 50 horas semanales, rango que se aproxima al límite legal vigente.

En un evento académico Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, se ha pronunciando sobre la estabilidad económica.

Más de 1,8 millones trabajan más de 50 horas

Las cifras del INEI muestran que más de 2,1 millones de limeños trabajaron menos de 40 horas semanales. Dentro de este segmento, alrededor de 1,1 millones tuvieron jornadas de entre 31 y 40 horas.

En contraste, cerca de 1,8 millones de trabajadores superaron las 50 horas semanales. De ellos, más de 875.500 laboraron entre 51 y 60 horas por semana.

El dato más llamativo corresponde al grupo que sobrepasa las 80 horas semanales: alrededor de 185.800 personas se encuentran en esta situación en Lima Metropolitana. Parte de esta realidad responde a trabajadores que mantienen más de un empleo para sostener sus ingresos mensuales.

Adultos de 25 a 44 años concentran las jornadas más largas

Por grupos etarios, las personas de entre 25 y 44 años registraron los horarios más extensos, con promedios superiores a las 47 horas semanales.

Les siguieron los trabajadores mayores de 45 años, cuyas jornadas bordearon las 45,5 horas semanales. En tanto, los menores de 25 años reportaron horarios más reducidos, cercanos a las 42 horas.

De acuerdo con el INEI, más de 2,1 millones de trabajadores en Lima Metropolitana registraron jornadas inferiores a las 40 horas semanales.
De acuerdo con el INEI, más de 2,1 millones de trabajadores en Lima Metropolitana registraron jornadas inferiores a las 40 horas semanales. Foto: Magnific

A nivel sectorial, Comercio destacó entre las actividades con mayor carga horaria, con jornadas promedio cercanas a las 49 horas semanales. Construcción también figuró entre los rubros con más horas trabajadas, con 46,6 horas por semana.

Manufactura registró un promedio de 46,5 horas, mientras que Servicios mostró jornadas ligeramente menores, alrededor de 44,4 horas semanales.

Comercio y Manufactura impulsan el empleo

El sector Servicios continuó concentrando la mayor cantidad de trabajadores en Lima Metropolitana, con casi 3,3 millones de personas ocupadas.

No obstante, los mayores avances en generación de empleo se observaron en Comercio y Manufactura. El primero alcanzó alrededor de 1,3 millones de trabajadores, tras crecer 13% interanual. Manufactura, por su parte, llegó a 741.000 trabajadores, con un incremento de 7,3%.

Ingreso promedio subió 7,3%

El informe del INEI también reportó un aumento en los ingresos laborales. Entre febrero y abril del 2026, el ingreso promedio mensual en Lima Metropolitana alcanzó los S/ 2.256,6, monto superior en 7,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

El reporte del INEI además evidenció una mejora en los ingresos de los trabajadores.
El reporte del INEI además evidenció una mejora en los ingresos de los trabajadores. Foto: Bloomberg

Construcción registró los salarios promedio más elevados, con remuneraciones cercanas a S/ 2.500 mensuales. En el otro extremo, Comercio mantuvo los menores ingresos promedio entre las principales actividades económicas, pese a liderar la expansión del empleo.

Las diferencias también se evidenciaron según el nivel educativo. Los trabajadores con educación universitaria percibieron ingresos superiores a S/ 3.300 mensuales, casi el doble de quienes solo cuentan con educación secundaria.

Asimismo, las personas con educación superior no universitaria mantuvieron ingresos por encima del promedio general de Lima Metropolitana, reflejando las brechas salariales vinculadas al nivel de formación académica.

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