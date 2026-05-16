Así lucía Salarios Perú, página que filtró los sueldos de las empresas peruanas más importantes

La web mostraba sueldos vinculados a cargos en sectores como banca, telecomunicaciones, seguros, retail y consumo masivo, generando dudas sobre la privacidad de los datos y la seguridad corporativa. Foto: Wayback Machine

La plataforma Salarios Perú generó polémica tras difundir rangos salariales de trabajadores de algunas de las compañías más importantes del país. El portal permitía revisar montos asociados a cargos específicos dentro de sectores como banca, telecomunicaciones, seguros, retail y consumo masivo, lo que abrió un debate sobre la privacidad de los datos y la seguridad de la información corporativa.

Aunque actualmente la página ya no se encuentra disponible y arroja el error “DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN”, versiones archivadas muestran cómo funcionaba el sitio. A través de la Wayback Machine aún es posible revisar capturas del portal, que se presentaba como una herramienta para “comparar salarios en distintas empresas y puestos” y que aseguraba contar con más de 1.462 perfiles salariales registrados.

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Un portal enfocado en comparar sueldos

La página tenía una estructura sencilla. En la parte principal aparecía un buscador donde los usuarios podían ingresar el nombre de un puesto y seleccionar una empresa para consultar supuestos rangos salariales. Debajo, el portal destacaba una lista de las compañías “más populares”, entre ellas Banco de Crédito (BCP), Alicorp, Yape, Culqi, Entel Perú, EY, AB InBev, Procter & Gamble, Credicorp y Rimac Seguros.

Además de la comparación de remuneraciones, la plataforma promovía la participación de usuarios bajo el mensaje “¡Contribuye a la transparencia salarial!”. Según la sección de preguntas frecuentes, los datos provenían tanto de trabajadores como de áreas de recursos humanos de “las empresas más importantes del país”.

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La plataforma incluía compañías de sectores como telecomunicaciones, seguros, retail y consumo masivo. Además, ofrecía herramientas para buscar cargos específicos y revisar qué puestos concentraban los salarios más altos dentro de cada empresa (Crédito. TikTok/Flavio Gálvez Quintana)

La web también sostenía que la información era confiable y obtenida de forma anónima. Sin embargo, el nivel de detalle mostrado en varios registros despertó cuestionamientos en redes sociales y entre especialistas vinculados a ciberseguridad y protección de datos.

Los salarios que mostraba de una empresa de consumo masivo

Entre las capturas archivadas destaca la información asociada a una importante empresa peruana de consumo masivo. El listado incluía puestos específicos junto con rangos salariales mensuales, desde posiciones junior hasta cargos ejecutivos.

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En la relación aparecían, por ejemplo, puestos como “Go to Market Project Mid-Level Analyst” con un sueldo de S/ 5.150 y “Channel Strategy Entry-Level Analyst” con una remuneración de S/ 3.600. También figuraban cargos comerciales y administrativos con montos que iban entre S/ 3.000 y S/ 8.460 mensuales.

La plataforma incluso mostraba salarios correspondientes a altos mandos. Para el cargo de CEO, el rango expuesto iba desde S/ 176.293 hasta S/ 201.168 mensuales. Asimismo, aparecían posiciones de director corporativo con remuneraciones superiores a S/ 55 mil y otras vinculadas a logística y transformación digital que superaban los S/ 58 mil mensuales.

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El portal contaba con un diseño simple y un buscador principal que permitía ingresar un cargo y elegir una empresa para revisar presuntos rangos de sueldo. Foto: Wayback Machine

Otro aspecto llamativo era el nivel de segmentación de la información. Los registros diferenciaban áreas internas, unidades de negocio y categorías específicas dentro de la misma empresa, lo que aumentó las dudas sobre el origen real de los datos publicados.

Cuestionamientos sobre privacidad y seguridad

La difusión de esta información provocó preocupación debido a la posibilidad de identificar trabajadores a partir de los datos mostrados. Según se comentó en redes sociales, algunos registros incluían detalles complementarios que podían cruzarse con perfiles públicos en plataformas profesionales como LinkedIn.

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Flavio Galvez Quintana, empresario y creador de contenido, señaló que algunos de los montos publicados coincidirían con salarios reales de trabajadores consultados de manera privada. Esto incrementó las sospechas sobre la autenticidad de la información almacenada por la plataforma.

Las críticas también apuntaron al posible impacto para las empresas y sus colaboradores. Especialistas advirtieron que la exposición de rangos salariales tan precisos podría generar conflictos internos, riesgos de seguridad y preocupaciones vinculadas al tratamiento de datos personales.

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Entre los registros conservados sobresale la información vinculada a una reconocida compañía peruana del sector consumo masivo. Foto: Wayback Machine