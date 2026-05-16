Perú

Así lucía Salarios Perú, página que filtró los sueldos de las empresas peruanas más importantes

La plataforma aseguraba recopilar información salarial de trabajadores y áreas de recursos humanos, mientras exponía rangos de sueldos de cargos que iban desde analistas hasta CEOs de grandes compañías del país

Guardar
Google icon
La web mostraba sueldos vinculados a cargos en sectores como banca, telecomunicaciones, seguros, retail y consumo masivo, generando dudas sobre la privacidad de los datos y la seguridad corporativa.
La web mostraba sueldos vinculados a cargos en sectores como banca, telecomunicaciones, seguros, retail y consumo masivo, generando dudas sobre la privacidad de los datos y la seguridad corporativa. Foto: Wayback Machine

La plataforma Salarios Perú generó polémica tras difundir rangos salariales de trabajadores de algunas de las compañías más importantes del país. El portal permitía revisar montos asociados a cargos específicos dentro de sectores como banca, telecomunicaciones, seguros, retail y consumo masivo, lo que abrió un debate sobre la privacidad de los datos y la seguridad de la información corporativa.

Aunque actualmente la página ya no se encuentra disponible y arroja el error “DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN”, versiones archivadas muestran cómo funcionaba el sitio. A través de la Wayback Machine aún es posible revisar capturas del portal, que se presentaba como una herramienta para “comparar salarios en distintas empresas y puestos” y que aseguraba contar con más de 1.462 perfiles salariales registrados.

PUBLICIDAD

Un portal enfocado en comparar sueldos

La página tenía una estructura sencilla. En la parte principal aparecía un buscador donde los usuarios podían ingresar el nombre de un puesto y seleccionar una empresa para consultar supuestos rangos salariales. Debajo, el portal destacaba una lista de las compañías “más populares”, entre ellas Banco de Crédito (BCP), Alicorp, Yape, Culqi, Entel Perú, EY, AB InBev, Procter & Gamble, Credicorp y Rimac Seguros.

Además de la comparación de remuneraciones, la plataforma promovía la participación de usuarios bajo el mensaje “¡Contribuye a la transparencia salarial!”. Según la sección de preguntas frecuentes, los datos provenían tanto de trabajadores como de áreas de recursos humanos de “las empresas más importantes del país”.

PUBLICIDAD

La plataforma incluía compañías de sectores como telecomunicaciones, seguros, retail y consumo masivo. Además, ofrecía herramientas para buscar cargos específicos y revisar qué puestos concentraban los salarios más altos dentro de cada empresa (Crédito. TikTok/Flavio Gálvez Quintana)

La web también sostenía que la información era confiable y obtenida de forma anónima. Sin embargo, el nivel de detalle mostrado en varios registros despertó cuestionamientos en redes sociales y entre especialistas vinculados a ciberseguridad y protección de datos.

Los salarios que mostraba de una empresa de consumo masivo

Entre las capturas archivadas destaca la información asociada a una importante empresa peruana de consumo masivo. El listado incluía puestos específicos junto con rangos salariales mensuales, desde posiciones junior hasta cargos ejecutivos.

En la relación aparecían, por ejemplo, puestos como “Go to Market Project Mid-Level Analyst” con un sueldo de S/ 5.150 y “Channel Strategy Entry-Level Analyst” con una remuneración de S/ 3.600. También figuraban cargos comerciales y administrativos con montos que iban entre S/ 3.000 y S/ 8.460 mensuales.

La plataforma incluso mostraba salarios correspondientes a altos mandos. Para el cargo de CEO, el rango expuesto iba desde S/ 176.293 hasta S/ 201.168 mensuales. Asimismo, aparecían posiciones de director corporativo con remuneraciones superiores a S/ 55 mil y otras vinculadas a logística y transformación digital que superaban los S/ 58 mil mensuales.

El portal contaba con un diseño simple y un buscador principal que permitía ingresar un cargo y elegir una empresa para revisar presuntos rangos de sueldo.
El portal contaba con un diseño simple y un buscador principal que permitía ingresar un cargo y elegir una empresa para revisar presuntos rangos de sueldo. Foto: Wayback Machine

Otro aspecto llamativo era el nivel de segmentación de la información. Los registros diferenciaban áreas internas, unidades de negocio y categorías específicas dentro de la misma empresa, lo que aumentó las dudas sobre el origen real de los datos publicados.

Cuestionamientos sobre privacidad y seguridad

La difusión de esta información provocó preocupación debido a la posibilidad de identificar trabajadores a partir de los datos mostrados. Según se comentó en redes sociales, algunos registros incluían detalles complementarios que podían cruzarse con perfiles públicos en plataformas profesionales como LinkedIn.

Flavio Galvez Quintana, empresario y creador de contenido, señaló que algunos de los montos publicados coincidirían con salarios reales de trabajadores consultados de manera privada. Esto incrementó las sospechas sobre la autenticidad de la información almacenada por la plataforma.

Las críticas también apuntaron al posible impacto para las empresas y sus colaboradores. Especialistas advirtieron que la exposición de rangos salariales tan precisos podría generar conflictos internos, riesgos de seguridad y preocupaciones vinculadas al tratamiento de datos personales.

Entre los registros conservados sobresale la información vinculada a una reconocida compañía peruana del sector consumo masivo.
Entre los registros conservados sobresale la información vinculada a una reconocida compañía peruana del sector consumo masivo. Foto: Wayback Machine

Temas Relacionados

empresas peruanassalariosfiltración de datosperu-economia

Más Noticias

Con Thibaut Courtois y Romelu Lukaku, la lista oficial de convocados de la selección de Bélgica para el Mundial 2026

El técnico Rudi García dio a conocer la nómina del cuadro belga para la Copa del Mundo con grandes apariciones: llamó a 26 jugadores. Entérate de las novedades

Con Thibaut Courtois y Romelu Lukaku, la lista oficial de convocados de la selección de Bélgica para el Mundial 2026

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ y el ‘papá’ convergen en el estadio Inca Garcilaso de la Vega con la mente puesta en la definición del campeonato peruano. Sigue las incidencias del determinante lance

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Cancillería solicita apoyo de la Cruz Roja para ubicar a peruanos llevados con engaños a la guerra en Rusia

Torre Tagle informó que brindará atención prioritaria a connacionales reportados como heridos o con enfermedades crónicas en territorio ruso

Cancillería solicita apoyo de la Cruz Roja para ubicar a peruanos llevados con engaños a la guerra en Rusia

Mirtha Uribe aclaró supuesta agresión física contra Fabiana Rojas: “Ella generaba discordia en el grupo”

La experimentada voleibolista reveló lo que pasó en la interna de Olva Latino tras controversiales declaraciones de compañera

Mirtha Uribe aclaró supuesta agresión física contra Fabiana Rojas: “Ella generaba discordia en el grupo”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura

Alianza Lima visita a Cienciano en la altura de Cusco. Universitario y Sporting Cristal perdieron sus compromisos de la jornada

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cancillería solicita apoyo de la Cruz Roja para ubicar a peruanos llevados con engaños a la guerra en Rusia

Cancillería solicita apoyo de la Cruz Roja para ubicar a peruanos llevados con engaños a la guerra en Rusia

PJ rechaza archivar investigación contra fiscal que habría sido cómplice de Patricia Benavides

ONPE al 100%: ¿Qué falta para el conteo final y dar los resultados oficiales del Senado 2026?

Resultados ONPE al 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta tras finalizar el conteo oficial

PJ autoriza levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez por organización criminal

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa para frenar los comentarios de Mimi Alvarado contra ellos

Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa para frenar los comentarios de Mimi Alvarado contra ellos

Milett Figueroa: el historial amoroso de la modelo y los famosos que marcaron su vida sentimental

Abogada de Christian Cueva desmiente que futbolista no haya pagado el colegio de sus hijos: “La deuda fue generada por Pamela López”

Verónica Linares sorprende con fuerte revelación sobre la ruptura de Federico Salazar y Katia Condos: “Sé muchas cosas hace tiempo”

Matthew McConaughey dejó Hollywood y vivió como un desconocido en Perú, sin electricidad ni fama

DEPORTES

Con Thibaut Courtois y Romelu Lukaku, la lista oficial de convocados de la selección de Bélgica para el Mundial 2026

Con Thibaut Courtois y Romelu Lukaku, la lista oficial de convocados de la selección de Bélgica para el Mundial 2026

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Mirtha Uribe aclaró supuesta agresión física contra Fabiana Rojas: “Ella generaba discordia en el grupo”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura

Adrián Ugarriza, goleador de moda en Israel: los históricos Maccabi Haifa y Beitar Jerusalén se disputan el fichaje del artillero de la Ligat ha’ Al