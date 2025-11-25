Aniversario del SAMU: qué tipos de emergencias atiende el Sistema de Atención Móvil de Urgencia

El SAMU moviliza ambulancias equipadas con tecnología médica, personal altamente capacitado y protocolos estandarizados para asegurar una intervención rápida y eficaz (Región La Libertad)

Cada 24 de noviembre se conmemora un año más de la creación del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), un servicio esencial que está disponible para todos los peruanos. Desde su implementación, el SAMU se ha consolidado como una de las instituciones más importantes para la atención prehospitalaria en el país.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), este sistema permite brindar atención médica inmediata y especializada en situaciones de urgencia y emergencia, acortando los tiempos de respuesta y salvando miles de vidas cada año. Su aniversario es una oportunidad para conocer mejor su labor y entender qué tipos de emergencias atiende.

Tipos de emergencias que atiende el SAMU

Accidentes de tránsito y caídas graves : el equipo del SAMU atiende accidentes vehiculares, atropellos, despistes y choques, así como caídas desde altura o golpes fuertes. Estas situaciones requieren intervención inmediata para evitar hemorragias, traumatismos graves o pérdida de conciencia.

Emergencias cardiológicas : incluyen infartos, dolor torácico severo, crisis hipertensivas y arritmias. La atención rápida en estos casos es crucial, ya que cada minuto cuenta para reducir el riesgo de daño al corazón o muerte súbita.

Problemas neurológicos : el SAMU interviene en casos de accidentes cerebrovasculares (ACV), convulsiones, pérdida súbita de la conciencia y otros eventos que comprometen el sistema nervioso. La detección y atención precoz pueden evitar secuelas permanentes.

Problemas respiratorios severos : incluyen crisis asmáticas, dificultad extrema para respirar, insuficiencia respiratoria y cuadros que comprometen la oxigenación del paciente. Las ambulancias del SAMU cuentan con oxígeno y equipos especializados para estabilizar a la persona.

Atragantamientos, quemaduras e intoxicaciones : estos eventos pueden tener consecuencias fatales si no se interviene a tiempo. El personal del SAMU está capacitado para liberar vías respiratorias, tratar quemaduras y aplicar medidas iniciales ante consumo de sustancias tóxicas.

Gestantes con signos de alarma: cuando una mujer embarazada presenta hemorragia, dolor abdominal intenso, pérdida de líquido, disminución de movimientos del bebé o presión arterial muy alta, el SAMU brinda atención y traslado seguro al establecimiento de salud más cercano.

Los equipos del SAMU están integrados por médicos, enfermeros, paramédicos y conductores de ambulancia entrenados para intervenir en situaciones críticas (Minsa)

El SAMU también atiende situaciones como shock anafiláctico, hemorragias severas, desmayos persistentes, heridas profundas, entre otros cuadros que pueden comprometer la vida o salud de la persona.

SAMU: equipo médico y ambulancias

Los equipos que conforman el SAMU están integrados por médicos, enfermeros, paramédicos y conductores de ambulancia entrenados para intervenir en situaciones críticas. Su objetivo principal es estabilizar al paciente, brindarle la atención inicial indispensable y trasladarlo a un centro de salud si es necesario. Gracias a su capacidad de respuesta y su cobertura en zonas urbanas y rurales, el SAMU se ha convertido en un pilar fundamental para la atención de emergencias en el Perú.

Este sistema moviliza ambulancias equipadas con tecnología médica, personal altamente capacitado y protocolos estandarizados para asegurar una intervención rápida y eficaz. Las unidades del SAMU están preparadas para actuar en diversos escenarios, desde accidentes en la vía pública hasta emergencias domésticas o laborales.

¿Quiénes pueden acceder al SAMU?

El equipo del SAMU atiende accidentes vehiculares, atropellos, despistes y choques, así como caídas desde altura o golpes fuertes (Gob.pe)

Una de las características más importantes del SAMU es que todas las personas en el Perú pueden acceder a su atención, sin importar si tienen o no seguro médico. El servicio es completamente gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para cualquier persona que enfrente una urgencia o emergencia médica.

Para solicitar ayuda, solo se debe llamar al número gratuito 106, desde cualquier teléfono fijo o celular. La central del SAMU coordina inmediatamente el envío de la ambulancia y brinda orientación telefónica mientras llega el equipo de salud.

Pueden solicitar ayuda:

Cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional y necesite atención médica inmediata.

Personas de todas las edades , desde recién nacidos hasta adultos mayores.

Ciudadanos con o sin afiliación al SIS (Seguro Integral de Salud), EsSalud o seguros privados.

Gracias a este acceso universal, el SAMU cumple un rol esencial en la reducción de muertes evitables y en el fortalecimiento del sistema de salud peruano.