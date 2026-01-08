Rodrigo Cuba explica por qué puso ‘like’ a comentario contra Melissa Paredes: “No se dio cuenta”

Melissa Paredes dice que le reclamo a Rodrigo Cuba por respaldar comentario en su contra. América Espectáculos

El futbolista peruano Rodrigo Cuba sorprendió al dar “like” a un comentario en redes sociales que cuestionaba a su expareja, la actriz Melissa Paredes. El episodio se suma a una reciente controversia entre ambos relacionada con las decisiones sobre el corte de cabello de su hija.

En entrevista con América Espectáculos, Melissa Paredes expresó su malestar luego de que Cuba cortara el cabello de la menor sin consultarle previamente, lo que generó reacciones encendidas en redes y una posterior aclaración del deportista.

Rodrigo Cuba respalda crítica contra Melissa Paredes.

La polémica comenzó cuando Melissa Paredes compartió su desacuerdo en plataformas digitales, señalando que el corte de cabello no fue consensuado. “Yo pongo todo en mis redes de una manera linda y la gente... ya ¿no? tampoco tanto, ni que yo hubiera salido a decir lo que realmente quería decir, me guardo, hay cosas que se quedan en privado, pero ni siquiera, uno tranquilo, uno pone cosas para redes, una cosa tranquila, pero la gente exagera...“, declaró la actriz.

La actriz agregó que, tras el incidente, mantuvo una conversación privada con Rodrigo Cuba para dejar sentada la necesidad de consultar cualquier decisión que involucre directamente a su hija. “Es lo correcto, yo creo que ganas no le van a quedar y como yo digo, ya pasó, ya está, hay que verle el lado positivo a las cosas, yo entiendo también y gracias por la empatía de muchas mamitas”, afirmó Paredes.

La actriz Melissa Paredes no pudo evitar sorprenderse cuando su hija, Mía, regresó de sus vacaciones mostrando un nuevo look. El revuelo surgió por la espontánea decisión de Rodrigo Cuba durante la estadía familiar en el extranjero (Instagram)

El conflicto escaló cuando usuarios de redes sociales detectaron que Cuba había dado “like” a un comentario que cuestionaba la actitud de Melissa Paredes. El mensaje, que se viralizó, decía: “Mucha vaina gente, él es su papá. Así como Melissa le compra, le pinta, hace lo que quiere, él también tiene derechos así que shhh”. El gesto de aprobación del futbolista fue interpretado por el entorno de la actriz como una toma de postura en medio de la controversia.

Rodrigo Cuba le hizo la aclaración a Melissa Paredes

Ante la consulta directa sobre el “me gusta”, Melissa Paredes indicó que le pidió explicaciones a Rodrigo Cuba y le solicitó que aclare el asunto públicamente. “Él dice que no, que no se ha dado cuenta de ese like, que parece que pensó que estaba diciendo otra cosa y le dio like, pero ya la gente está especulando... Le dije que aclare, que cómo va decir eso, que se le pinte el pelo a la niña jamás, si no obviamente creo que él no lo permitiría tampoco, ambos somos padres, ambos podemos decidir sobre nuestra hija consultándonos”, relató la actriz a América Espectáculos.

El futbolista sostuvo ante su expareja que su reacción en redes fue accidental y que no percibió el alcance del comentario al que mostró aprobación. La respuesta no logró disipar del todo las especulaciones entre los seguidores de ambos, quienes han seguido de cerca cada intercambio en redes sociales.

Rodrigo Cuba dice que no se dio cuenta del comentario contra Melissa Paredes.

Defiende la compra del celular para su niña

En paralelo, la discusión en torno a la crianza y exposición de la menor incluyó otro tema que ha generado debate: el uso de teléfonos móviles por parte de su hija. Melissa Paredes defendió la decisión de que la niña tenga un celular desde temprana edad, asegurando que fue una medida consensuada con Rodrigo Cuba. “Mi bebe tiene el celular desde siempre, desde bebita, así la acostumbramos su papá y yo, no todo el tiempo, por horas, por momentos, nosotros sabemos nuestros horarios y es algo que fue consultado con su papá, es ponernos de acuerdo entre los dos que somos los papás, nadie más se tiene que meter en las decisiones de los padres, y es algo consultado, consensuado, uno pregunta, se pone de acuerdo”, explicó la actriz.

Sobre este punto, Paredes añadió que la menor utiliza el dispositivo con supervisión y que la decisión se adaptó a la realidad familiar que viven desde la separación. “Ella tenía uno de color azul, ahora es rosado, es la misma cosa solo que de otro color, la gente se alarma pero es su realidad, tiene papás separados y siempre ha estado en comunicación con los dos”, detalló.

“No entiendo”: Melissa Paredes cuestiona decisión de Rodrigo Cuba tras cambio de look de su hija, Infobae Perú / Captura: IG