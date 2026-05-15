Perú

Lote Z-69: Perupetro suscribirá extensión de 12 meses con Petroperú tras alcanzar quórum en su Directorio

Las plataformas marinas de Talara permanecerán, en total, tres años y medio en manos de Petroperú, cuyo presidente, precisamente, acaba de salir de Perupetro

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plataforma - petroleo - Talara FOTO: MONGABAY
Con 3.334 barriles diarios en abril de 2026, el Lote Z-69 es el tercer bloque petrolero más productivo del Perú, detrás de los lotes 95 y X. FOTO: MONGABAY

En la última semana, el Directorio de Perupetro quedó sin quórum debido a que su vicepresidente, Edmundo Lizarzaburu, fue designado presidente de Petroperú.

Esta vacancia dejó al Directorio sin la capacidad de tomar decisiones clave, justo cuando vencía el periodo temporal de operación de Petroperú sobre el Lote Z-69, programado para el 15 de mayo de 2026.

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Es por ello que este jueves 14, mediante resolución ministerial N° 210-2026-MINEM/DM, se designó a Pedro Gustavo Flores Peña como nuevo miembro del Directorio en representación del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Con esta designación se restableció el quórum necesario para sesionar y decidir sobre la situación del lote. Fuentes del sector indican que se suscribirá una extensión de 12 meses adicionales para Petroperú.

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Esta nueva prórroga se suma a la extensión de 6 meses otorgada en noviembre de 2025, cuando la licitación internacional resultó desierta. La extensión busca frenar la paralización mientras se redefinen las bases del concurso.

El problema ahora está en que el paso de Lizarzaburu de una a otra entidad pública podría ser entendido como un posible conflicto de interés, aunque la prelación de hechos dicte otra cosa.

petroleo - petroperu
La designación de Pedro Gustavo Flores Peña en Perupetro restableció el quórum y permitió prorrogar la operación de Petroperú en el Lote Z-69.

Lote Z-69: Las plataformas marinas de Talara seguirán bajo el mando de Petroperú

En septiembre de 2025, Perupetro declaró desierto el proceso internacional de adjudicación del lote Z-69 porque ninguna empresa presentó ofertas, en la última etapa, para operar el bloque.

Las condiciones contractuales poco atractivas, exigencias técnicas elevadas y regalías superiores al promedio alejaron a los inversionistas, según especialistas del sector.

Tras la salida de Savia Perú en noviembre de 2023 y la administración temporal de Petroperú, la falta de un nuevo operador dejó el futuro del lote en suspenso y sujeto a prórrogas sucesivas.

El Lote Z-69 es uno de los bloques petroleros más relevantes del país, fundamental para la seguridad energética nacional y para el abastecimiento de la Refinería de Talara.

En abril de 2026, el Lote Z-69 se ubicó como el tercer lote más productivo de Perú, con una producción promedio de 3.334 barriles diarios, solo por detrás del Lote 95 (operado por Petrotal) y el Lote X (operado por OIG, alianza Petroperú-De Jong).

La operación de las plataformas marinas sostiene el empleo, las regalías y el canon petrolero, además de garantizar el suministro de hidrocarburos a precios competitivos para el mercado nacional.

Petroperu
La producción del Lote Z-69 es clave para la operación de la refinería de Talara de Petroperú. En realidad, la estatal es la única compradora en la cuenca, aunque los privados le venden el crudo peruano a precio internacional.

Perupetro alcanza quórum con Pedro Flores Peña y suscribirá decreto de extensión: no hay de otra

El Lote Z-69 abarca 127.056 hectáreas frente a las costas de Talara, Paita y Sechura, en Piura. Cuenta con 540 pozos productores y 77 plataformas marinas, de las cuales 51 se mantienen operativas bajo la gestión de Petroperú.

Su producción diaria abastece a la Refinería de Talara, Promigas y la Procesadora de Gas Pariñas. La infraestructura enfrenta retos asociados al envejecimiento de pozos y el cierre de plataformas dictado por Osinergmin, que ocasionó la pérdida de casi 300.000 barriles de petróleo entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) acusa desidia y falta de liderazgo por parte del Ejecutivo, el MINEM, el MEF y Perupetro para garantizar la continuidad del Lote Z-69.

El gremio advirtió sobre el riesgo de paralización, que pondría en peligro 195 empleos directos y más de 1.200 empleos indirectos, además de afectar regalías, canon y programas sociales en Piura.

En respuesta, Perupetro ha denunciado que Petroperú retrasa la entrega de información clave sobre el Lote Z-69, lo que impide avanzar con la organización de una nueva licitación tras el periodo inicial de prórroga de 6 meses.

Con todo, el sindicato exige al Gobierno de José María Balcázar la emisión del Decreto Supremo que asegure la continuidad operativa y evite impactos económicos y sociales en la región, el cual debería llegar en las próximas horas.

Premier Luis Arroyo ofrece detalles sobre el millonario rescate financiero a Petroperú. TV Perú

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