Perú

¿Por qué Diresa mantiene alerta epidemiológica de tos ferina y qué se debe hacer para tratarla?

La detección oportuna de dos contagios en menores motivó a las autoridades a intensificar el monitoreo y la promoción de la vacunación.

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El Director Ejecutivo de la DIRESA, Percy Vílchez, dio a conocer con estadísticas en mano la evolución de la enfermedad en el departamento de Tumbes (Abril 2026).

La Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Tumbes mantiene activa una alerta sanitaria por la presencia de tos ferina en la región, luego de que se confirmaran dos casos en adolescentes. La detección temprana permitió que ambos pacientes recibieran atención domiciliaria, evitando complicaciones y estabilizando su estado de salud. Según informó Percy Vilchez, director ejecutivo de DIRESA Tumbes, la vigilancia epidemiológica se intensificó para frenar la transmisión y garantizar el control de la enfermedad.

La alerta en Tumbes responde a la necesidad de actuar rápidamente ante la aparición de nuevos casos y evitar brotes que puedan comprometer la salud pública. Vilchez explicó que el monitoreo epidemiológico no se limita a los casos confirmados, sino que abarca a toda la población, mediante pruebas de descarte y seguimiento de posibles contactos directos.

Tos ferina

La tos ferina, también conocida como pertussis, es una infección respiratoria altamente contagiosa que afecta principalmente a niños y adolescentes, aunque puede presentarse en adultos. La tos ferina representa un desafío para los sistemas de salud por su capacidad de propagación y la gravedad de sus complicaciones, especialmente en niños pequeños. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener altas tasas de vacunación y fortalecer la vigilancia epidemiológica como principales barreras frente a la enfermedad.

La tos ferina puede ser especialmente peligrosa en bebés, personas no vacunadas o con el sistema inmunológico debilitado, ya que puede ocasionar complicaciones graves como neumonía, convulsiones o daño cerebral. La vacunación es la principal medida de prevención y forma parte del esquema regular en la infancia.

Una epidemia que el Estado prefiere no mirar: tos ferina. Foto: Difusión
Una epidemia que el Estado prefiere no mirar: tos ferina. Foto: Difusión

Sintomatología y tratamiento

La sintomatología de la tos ferina se caracteriza por una tos persistente, fiebre, malestar general y dolor corporal. Estos síntomas pueden confundirse con los de otras infecciones respiratorias, lo que dificulta el diagnóstico temprano en algunos casos. El riesgo de complicaciones aumenta en lactantes y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Ante cualquier manifestación similar, DIRESA recomienda acudir de inmediato a los centros de salud para realizar pruebas de descarte y, de ser necesario, iniciar el tratamiento correspondiente.

El Ministerio de Salud (MINSA) ha puesto a disposición de la red sanitaria los tratamientos necesarios para enfrentar la tos ferina. Según detalló Vílchez el abordaje incluye la administración de antibióticos y la aplicación de vacunas. El tratamiento médico busca reducir la severidad de los síntomas y limitar la transmisión a otros miembros de la comunidad. El seguimiento de los pacientes es permanente hasta descartar cualquier complicación posterior.

Se confirma el primero caso de tos ferina en Tumbes, según alertó la Diresa. (Foto: Andina)
Se confirma el primero caso de tos ferina en Tumbes, según alertó la Diresa. (Foto: Andina)

La vigilancia epidemiológica en Tumbes incluye la identificación de posibles casos sospechosos, la realización de pruebas diagnósticas y el aislamiento de personas infectadas. El personal sanitario realiza visitas domiciliarias y campañas de sensibilización para informar a la población sobre los síntomas y la importancia de no automedicarse. “La detección fue rápida y permitió el control a tiempo”, explicó Vilchez, quien añadió que ambos adolescentes permanecen estables tras completar el tratamiento.

Autoridades toman acciones contra la tos ferina

En el ámbito local, la preocupación de las autoridades se centra en evitar la propagación de la enfermedad durante la temporada de mayor circulación de infecciones respiratorias. Las campañas de información incluyen recomendaciones sobre higiene, el uso de mascarillas y la importancia de no enviar a los niños enfermos a la escuela. El acceso a la vacunación se ha reforzado en los establecimientos de salud, con especial énfasis en los menores de cinco años y mujeres gestantes.

La experiencia con los dos casos recientes en Tumbes demuestra la relevancia de la detección temprana y la respuesta coordinada entre las instituciones de salud. El monitoreo permanente, la disponibilidad de tratamientos y la promoción de la vacunación constituyen los pilares de la estrategia para enfrentar la tos ferina. Las autoridades insisten en que la colaboración de la comunidad es clave para contener la transmisión y proteger a los más expuestos.

Vacunación - tos ferina - Lambayeque- Perú - 28 de mayo
Foto: Vacunación - tos ferina - Tumbes- Perú - 22 de abril

La alerta sanitaria se mantendrá activa hasta que los indicadores epidemiológicos confirmen la ausencia de nuevos casos y la reducción del riesgo de brotes. DIRESA continuará con las acciones de vigilancia, diagnóstico y atención, mientras el MINSA asegura el suministro de vacunas y medicamentos. La recomendación principal es que la población acuda a los servicios de salud ante cualquier síntoma respiratorio y complete el esquema de vacunación para prevenir complicaciones asociadas a la tos ferina y otras enfermedades inmunoprevenibles.

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